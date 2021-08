El paso de “Grace” hace lamentar la desaparición del Fonden

Miguel Ángel Rivera

Al cierre de actividades de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los representantes de la llamada Cuarta Transformación – Morena y sus rémoras del PVEM, PT y PES- se dedicaron a resaltar lo que consideran fueron sus éxitos a lo largo de los tres años de la LXIV Legislatura, pero al final ellos mismos devaluaron todo al poner en evidencia uno de los errores que más se les reprochan: la extinción del Fideicomiso para Desastres Naturales (Fonden).

Al término de la sesión de clausura de la Permanente en este receso legislativo, el senador José Narro Céspedes, experimentado dirigente campesino, que pasó por el PRD y el PT, ahora miembro de la bancada del partido oficial, Morena, propuso un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal un programa especial para atender a los damnificados por las intensas lluvias, inundaciones y deslaves ocasionados por el huracán Grace.

Con ello dio actualidad a la criticada decisión de su fracción parlamentaria -y asociados- de cancelar a petición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar más de 100 fideicomisos, entre los cuales uno de los más resentidos fue el mencionado Fonden.

De hecho, durante el posicionamiento de los partidos acerca de lo realizado en el año, el senador veracruzano del PAN Julen Rementería del Puerto, incluyó entre sus reproches a la llamada Cuarta Transformación la cancelación de fideicomiso para casos de desastres naturales.

Este organismo, se recordará, fue creado en 1999, en el ocaso del largo periodo de predominio del PRI, con el propósito de tener un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna de ayuda los afectados, así como para la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales.

Con su petición, Narro Céspedes puso de manifiesto la necesidad de tener un organismo para responder en automático a los desastres ocasionados por fenómenos naturales, pero además generó dudas en torno a las promesas del presidente López Obrador, que ayer mismo, pocas horas antes del inicio de la sesión de la Permanente, aseguró que su gobierno estaba dispuesto para atender a los damnificados y que no hay límite presupuestal.

“No hay límite presupuestal; lo que se necesite”, aseguró el primer mandatario al reafirmar que se apoyará a todos los damnificados.

El presidente se refirió en particular por el paso del huracán Grace en el estado de Veracruz, por el cual realizó gira, de la cual, por cierto, tuvo que regresar por carretera, pues el mal tiempo prevaleciente aumentaba los riesgos para el transporte aéreo, lo cual se confirmó con el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina.

Por cierto, este accidente ocurrió en la zona de La Huasteca, que comparten Veracruz, Hidalgo y otros estados, pero la aeronave cayó en un centro deportivo del municipio de Agua Blanca, Hidalgo, lo cual refuerza la petición de ayuda del senador Narro Céspedes para esa región. También es de notar que entre los viajeros estaba el secretario general de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

En tanto, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que ayer miércoles se iniciaría el censo de afectados por el huracán Grace.

En la mañanera presidencial, la funcionaria dijo que será la Secretaría del Bienestar la que esté a cargo de esta tarea, y detalló que para ello se identificará al jefe de la familia afectada, para recabar la información de la vivienda. Se registrarán los datos en un cuestionario, se recogerán los documentos (INE, CURP, comprobante de domicilio), se colocará un distintivo de la vivienda.

Empieza el recuento, voto por voto, en Campeche

Antes de la existencia del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) eran frecuentes los reclamos acerca de supuestos o reales fraudes y, por ello, se volvió una constante la demanda: “voto por voto, casilla por casilla”.

Uno de los personajes que se distinguió por sus protestas contra los fraudes fue el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hasta la fecha sostiene que fue despojado ilegalmente de una victoria en las elecciones de 2006, cuando oficialmente se dio el triunfo al candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa.

Esta situación no se remedió por completo por la llegada de Morena al poder y una prueba de ello es que ayer empezó un recuento, voto por voto, casilla por casilla, en el estado de Campeche, en donde oficialmente se había proclamado triunfadora a la abanderada de la coalición encabezada por Morena, la ex militante del PRI -su padre Carlos Sansores fue dirigente nacional del tricolor- del PRD y de MC, Layda Sansores San Román, quien hace tres años fue elegida jefa de la Delegación Álvaro Obregón, cargo que dejó para ser candidata a gobernadora de Campeche por tercera ocasión.

La supuesta victoria de Sansores fue por muy escasa diferencia, sobre el candidato de su ex partido Movimiento Ciudadano (MC), el ex panista Eliseo Fernández Montúfar.

La primera ocasión que fue candidata al gobierno estatal, en 1997, Sansores denunció un fraude para favorecer a su ex compañero de partido, José Antonio González Curi e inclusive organizó protestas callejeras a semejanza del ahora presidente de la República.

Ahora está en el otro extremo. Sus contrincantes, en particular el candidato de MC, el ex panista Eliseo Fernández Montúfar, la acusan de ser producto de un fraude.

Como su victoria fue mínima, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó un recuento total de las casillas de Campeche.

Esto porque Movimiento Ciudadano denunció diversas supuestas irregularidades en la elección, tales como una diferencia de 107 mil votos entre la elección para gobernador respecto a la del Congreso estatal.

El recuento de la votación comenzó ayer y se estima que tendrá una duración de tres días. Estará a cargo de los magistrados de la Sala Regional Especializada, con sede en Xalapa y se realizará de manera ininterrumpida hasta su conclusión.

Ayer mismo, el candidato Fernández Montúfar declaró que no tiene seguridad de que se revierta el resulta, pero que confía en que queden al descubierto las irregularidades señaladas por su partido, con lo cual los magistrados electorales tendrán elementos para declarar nulas las votaciones y ordenar nuevos comicios.

“Voy a ser objetivo, no es que no sea optimista, pero fue muchísima la trampa que hicieron”, comentó Eliseo Fernández al reiterar que su apuesta es a la nulidad de la votación.

“Nuestra estrategia va más en función de que las autoridades especializadas federales que vienen a darle seguimiento a este recuento puedan ver lo que nosotros ya vimos: esas incidencias ayuden a fortalecer nuestro juicio de nulidad, que se anule la elección y ahora sí con todas las reglas claras y con una elección honesta, transparente donde prevalezca la voluntad ciudadana volvamos a competir y que gane el pueblo”, reclamó el abanderado de MC.

Monreal es el coordinador de Morena en el Senado y así seguirá

El político zacatecano Ricardo Monreal Ávila tuvo que inscribirse personalmente entre los precandidatos de Morena a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024, pues el presidente López Obrador “olvidó” mencionarlo entre sus favoritos.

Ese descuido resulta explicable, lo que no lo parece tanto es que ahora el propio Monreal tenga que confirmar que se mantendrá como coordinador de los senadores de Morena en la entrante LXV Legislatura.

Lo peor para el ex gobernador de Zacatecas es que esta precisión solicitada por los representantes de la prensa haya sido necesaria a partir de rumores que circulan dentro de las mismas filas de Morena y sus asociados.

Entrevistado acerca de versiones en el sentido de que sería removido por el presidente López Obrador, Monreal respondió que se mantiene firme como coordinador de Morena en el Senado, aunque reconoció que sus compañeros podrán revocarlo del cargo si así lo desean.

– ¿Se mantiene firme, entonces, como coordinador para el próximo periodo?

– “Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden, me mantendré y, si no, que revoquen mi mandato”.

“Yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros”, destacó.

