Ricardo Anaya, banquillo parejo para todos

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la justicia debe proceder igualmente contra sus hermanos Pío y Martín, a quienes el panista Ricardo Anaya Cortés pidió comparezcan ante el juez este jueves a la misma hora para responder a las acusaciones de corrupción que hay en contra de los mismos, y se les dé el mismo trato, parejo para todos.

López Obrador señaló que nada tiene que ver con la Fiscalía, ya no es como antes de que el Presidente le daba órdenes sobre lo que tenía o no que hacer, por tanto deben cumplir con su responsabilidad de hacer justicia. Y en el caso de Anaya, afirmó que el panista sabe bien que no persigue a nadie, que no odia, y que se presente con las pruebas de su inocencia.

Sin duda, más allá de los dimes y diretes y del fondo político de esta confrontación, lo importante es que se ponga un banquillo parejo para los acusados de corrupción y que ésta no sea bandera para atacar, difamar o denostar a los adversarios sin que existan pruebas de que efectivamente han incurrido en ese delito pues la difamación cuando no mancha, tizna.

Esto sería un avance fundamental para el país: poner ante la justicia a todos, del nivel político o económico en el que se encuentren, que el poder no sirva para encubrir delitos de todo tipo, no sólo de saqueo de las arcas públicas, sino de humillación y de agresión a los derechos humanos como ha ocurrido con legisladores que abusan del poder y… Siguen impunes.

Turbulencias

Cuestionan a dirigentes partidistas

Los líderes del PRI-PAN-PRD, Alejandro Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, son cuestionados por su falta de nacionalismo al recurrir a los tribunales internacionales para denunciar la presunta falta de democracia en nuestro país con pruebas poco probadas de la intervención del “narco” en el proceso electoral del 6 de junio. Y como lo señalara en su momento el gobernador de Chihuahua, el PAN perdió sus principios al aliarse al PRI en su afán de derrotar al Gobierno de la IV-T… El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, fue duramente cuestionado en el Congreso local por utilizar los recursos destinados a la educación y promover su imagen en busca de la candidatura al gobierno del estado. Y vaya que la promoción de imagen en la entidad es un negocio en auge: el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, correligionario del diputado chileno Mauricio Toledo, en una encuesta aparece como “puntero” como favorito para ser gobernador de Oaxaca, por encima de Susana Harp, lo cual sólo él y sus amplios recursos lo creen. Robles Montoya es originario de Michoacán e igual que Mauricio Toledo, sólo llegan a un territorio geográfico a satisfacer su afán de riqueza por encima de principios y de los intereses de la comunidad… Insiste el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que los menores de edad no son una población vulnerable a Covid-19, cuando en el mundo hay preocupación por vacuna ya, a este sector de la población que ahora es atacado por el virus. La ciencia y la política han sido rebasados por la pandemia y los dichos de los dirigentes han tenido que enfrentarse con la realidad que cobra cada día más víctimas… El canciller Marcelo Ebrard, luego de dar la bienvenida a mujeres afganas, manifestó que México cuenta con un portafolio de seis vacunas, la mayor en el mundo, para aplicarlas a la población.

