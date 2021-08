Cinema Planeta, 13º Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México

Del 27 de agosto al 5 de septiembre del 2021

Se realizará de forma híbrida, en el Cine Morelos de Cuernavaca, y en la plataforma www.ideaplaneta.com

Arturo Arellano

Desde Cinema Planeta se da foco a un tema fundamental, la organización social. Ya que están seguros de que las soluciones se encuentran en el poder que poseemos para decidir nuestro destino basados en la información científica, la cultura y la educación. Afirman, que ante la pandemia los gobiernos nacionales han actuado en la medida de sus posibilidades, pero donde se han visto acciones reales al nivel que las crisis lo demandan, es con los movimientos juveniles que se replican a nivel mundial.

Por lo que, a nivel de medio ambiente y ecología, las y los cineastas también han vuelto sus miradas hacia estos temas y no es coincidencia que la programación del festival tenga que ver con temas de protección ambiental comunitaria, la organización de mujeres en la política, maneras de nacer diferentes, la defensa del agua entre otros temas.

Gustavo M. Ballesté, Director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, “Este año, en la Selección Oficial Mexicana en Competencia presentará ocho documentales de los cuales cinco son dirigidos por mujeres; tendremos dos Presentaciones Especiales: Érase una vez del director Juan Carlos Rulfo como película inaugural y la multipremiada cinta mexicana Sanctorum, del director Joshua Gil, en la Ceremonia de Premiación”.

Asimismo, adelantó que “En Tierra veremos seis ficciones y en Cuenca presentamos otros seis documentales producidos en la cuenca del Río Balsas. Finalmente se podrán ver la sección infantil Palomitas y los programas de Cortometrajes. En la Sección Mundos nos hemos aliado con el festival Patagonia Eco Film Fest (PEFF) de Argentina y se consolida la colaboración con la Embajada de Austria en México a través del Foro Cultural; en esta sección, proyectaremos seis documentales.

Celebra que se pueda hablar del cambio climático a través del séptimo arte, “esa esta mágica mezcla que nos ha permitido crecer a lo largo de 13 ediciones es maravillosa, estamos muy emocionados, de celebrar con un programa potente que sin duda hará reflexionar al público. Es un festival muy de cine muy mexicano, que en cuanto a documental estamos muy bien representados, es notable, somos potencia, y además el paso de las mujeres, hay 5 mujeres dirigiendo documentales, dos de ellos nominados a premios Ariel, es un gusto ver esta fortaleza”.

Aseguró que “Inspirar es el objetivo, llegar a las personas a través del séptimo arte, tocar esas fibras que permitan que la gente reflexione, sobre la urgencia, la necesidad de cuidar el medio ambiente, el cine tiene esa capacidad y en el mejor de los casos crear motores de cambios, sumarnos a este andar de proteger el medio ambiente, sobre todo ante amenazas tan fuertes como el cambio climático, o la crisis por la pandemia”.

En ese último punto señala que “podríamos asegurar e que el ser humano tiene una influencia en el medio ambiente por el sistema de consumo capitalista que esta acabando con toda la riqueza natural del planeta, imagínate, que cuando nos guardan por el confinamiento, de repente el planeta ocupa sus espacios, se regenera, eso habla de lo voraces e invasivos que somos como especie, lo cual debemos corregir, equilibrar. Hasta que no encontremos un balance, no podremos salir de la problemática de la contaminación y la devastación del medio ambiente. Si creo que la pandemia es una gran lección, pero me da miedo pensar que no hayamos aprendido nada” concluyó.

El festival será presencial para la gente que se encuentre en Morelos, que pueda asistir al cine Morelos, que tendrá capacidad de 30%, es decir que de sus 600 butacas, solo se ocuparan 200. Mientras que aquellos que no puedan acudir pueden ver las películas y documentales a través de www.ideaplaneta.com, plataforma donde habrá alrededor de 60 títulos.

