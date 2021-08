Olga Sánchez Cordero regresa, ¿o la regresan?, al Senado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Adán Augusto López, de lo más granado del lopezobradorismo, llega a Segob

Vaya sorpresas que nos dio esta llamada Cuarta Transformación. Aunque ya estaba más que cantado, no dejó de asombrar que la ahora ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitara regresar a su escaño en el Senado de la República, con lo que, —dicho sea de paso—, nos libraremos de las ridiculeces que casi a diario hacía su suplente, Jesusa Rodríguez, quien estaba prácticamente becada y disfrutaba a sus anchas del privilegio que le dio haber sido ciega e incondicional ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace no mucho tiempo, la propia Sánchez Cordero “se fue de la boca” cuando confesó que era víctima de acoso y presiones por parte de algunos miembros del gabiente lopezobradorista que continuamente la obstaculizaban y por lo que se ve, no pararon hasta que la ministra en retiro, harta de dichas presiones, optó por regresar a su escaño, pero algo que no hay que descartar es que probablemente la obligaron a irse ante su comprobada ineficiencia.

Por lo pronto, desde Palacio Nacional, el Presidente dijo que Sánchez Cordero le había dicho: “A mitad del camino ella me dice, quiero incorporarme al Senado… ¿qué puedo decir sobre su trayectoria pública?, es de lo mejor”. Mientras que por su parte, la ex titular de la Segob, aceptando las “flores”, se comprometió a continuar desde el ámbito legislativo “consolidando este proyecto de Nación”. ¿Podrá?

Pero más allá de lo anterior, en el fondo del asunto hay que considerar que desde hace mucho tiempo se venía comentando en los corrillos políticos que la señora ministra en retiro no llenaba los zapatos, prácticamente desde su llegada para ocupar la responsabilidad de la política interna del país.

En los tres años que estuvo la señora Sánchez Cordero al frente de la Segob, dio muestras más que fehacientes de que nada de lo que le encomendó su jefe, el inquilino de Palacio Nacional, le salió. En lo más reciente, cuando hizo un intento de ser el enlace entre el gobierno de esta llamada y errada Cuarta Trasformación con el Legislativo, la Revocación de Mandato que tanto le apura y le angustia a López Obrador, no se concretó porque no hubo período extraordinario y en todo caso, el que la ministra en retiro se hubiera sentado con los legisladores de Morena, -porque los de la oposición le hicieron menudo desaire-, no pasó de ser una “plática cordial”, como suele asentarse en los acostumbrados comunicados.

A pulso se ganó Sánchez Cordero el mote de “florerito”, pues ni siquiera pudo contener, menos aún controlar, los muchos conflictos internos que emergieron en la dependencia a su cargo.

Habrá que leer muy bien el movimiento más reciente que hizo el de Tepetitán en su gabinete, pues a lo mejor, fue producto de su víscera, harto de la poca o más bien nula eficiencia de la ahora senadora Sánchez Cordero.

La pregunta no sobra: ¿en verdad suponen en Palacio Nacional que la ex secretaria de Gobernación sabrá operar en la Cámara alta y que podrá sacar adelante los grandes pendientes que tiene su jefe?

Bueno, y ni hablar de quien sustituirá a Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Se trata de una flamante pieza, de lo más granado de esta errada y llamada Cuarta Transformación: el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, paisano y amigo del inquilino de Palacio Nacional y otro que tampoco pudo resolver los muchos conflictos que vive su estado. Y como “botón” de muestra, está aquel recordado, -antes de la pandemia-, escándalo de las hemodiálisis contaminadas con bacterias, que se suministraron en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, tema en el que otro distinguido tabasqueño, el inepto y silente director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza, responsable directo, tampoco hizo nada y abandonó a su suerte a los familiares de las 8 personas muertas.

Otra más, es que en julio del año pasado, entre protestas y jaloneos en el Congreso tabasqueño, se aprobó la conocida como la “Ley Garrote” en las que Augusto López propuso castigar con cárcel a aquellos que protestaran bloqueando las vías de comunicación “con fines de lucro o extorsión”.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados, como reza un sabio refrán, “también se cuecen habas”. Resulta ser que Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por enésima ocasión no pudo concretar la línea dictada desde Palacio Nacional, por lo que tuvo que meter reversa en su intención de formar una “megabancada” en San Lázaro que le impidiera al PAN llegar a ocupar la titularidad de la Junta de Coordinación Política de dicha instancia legislativa y para ello era indispensable, -como se recordará-, echar mano de sus rémoras favoritas, el Partido del Trabajo (PT) y con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y así tener también el control de la Mesa Directiva,

Y aquí sin duda se vio bien el denominado Bloque Opositor en San Lázaro que, como se consignó en este espacio en anterior entrega, es urgente que salga del sopor y la pasividad en la que estaba sumido.

Después de que el diputado Mier Velazco se reuniera con quienes serán los coordinadores del PAN, Jorge Romero; PRI, Rubén Moreira; y PRD, Luis Espinosa Cházaro; el legislador poblano anunció que la LXV Legislatura se instalará conforme al registro que tenga cada uno de los grupos parlamentarios. Así nada más

El coordinador morenista en la Cámara Baja, aseguró que se logró un entendimiento con el resto de las bancadas representadas en San Lázaro. Sin embargo, el punto es que la oposición habría amenazado con no permitir la elección de la Mesa Directiva en San Lázaro que encabezaría el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, para lo cual se requiere de las dos terceras partes de los votos que le partido de la mayoría no tiene.

Pero este último tema, hay que dejarlo en suspenso, ya que si por algo se ha caracterizado el diputado Mier, es por dejar todo en la “cuerda floja”. Se dice que el “día D” será el próximo domingo, a la hora de instalar los trabajos legislativos, mientras, a ver qué pasa.

Municiones

*** Como se ha consignado en este espacio en anteriores ocasiones, los viejos aliados del Presidente López Obrador, se le están echando para atrás en su más reciente ocurrencia, la de volver a clases presenciales, ya el próximo lunes, sin tener la más mínima estrategia de base para evitar contagios y para variar, sin recursos para soportarla. Resulta que maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), anunciaron que una vez que conocieron los resultados de la encuesta aplicada a padres y madres de familia sobre el regreso a las aulas, decidieron no hacerle segunda al presidente y en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, porque no hay condiciones para hacerlo. ¡Qué tal!

