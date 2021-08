Anaya y los excesos de la FGR

Desde el portal

Ángel Soriano

La información difundida por la FGR en relación al presunto soborno que recibió el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, contiene excesos que no podría sostener constitucionalmente la misma dependencia, puesto que un diputado no tiene facultades para concesionar o ceder recursos propiedad de la nación.

Extrañamente la FGR indica que Anaya recibió 6.8 millones de pesos para entregar los recursos petroleros a empresas extranjeras, lo cual resulta ilógico, puesto que es o sería una decisión que debería tomar el Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente y ser aprobada por la totalidad de los congresos locales.

Un diputado es uno más de 500 de una representación pluripartidista de la nación y un sólo voto entre diversas fracciones parlamentarias aunque en la actualidad si es importante, no es definitivo. Incluso la formación de mayorías o la conformación de bloques parlamentarios está sujeto a discusión.

Seguramente la información no fue revisada por expertos en Derecho y esa información carece de veracidad, aunque el mismo inculpado sostiene que de acuerdo a la fecha en que recibió el soborno no era diputado. La audiencia fijada para este jueves y pospuesta para octubre será oportunidad para aclarar los dislates.

Turbulencias

Afganas, como anillo al dedo

El canciller Marcelo Ebrard estaría brindando una tabla de salvación a María Elena Álvarez Buylla, directora de Conacyt, al traer a México a mujeres afganas expertas en robótica, creadoras de los ventiladores para pacientes de covid-19 y que el presidente López Obrador encargó a la flamante funcionaria crear en México con ese propósito sin que, al igual que la vacuna Patria, tengan para cuanto estar al servicio de la comunidad para enfrentar la pandemia. La experiencia de las exiliadas afganas podría contribuir, como en su momento lo hicieron los refugiados españoles, al desarrollo de la ciencia en México sin que esto se malinterprete como una acción oportunista o interesada en su estancia en nuestro país… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en jaque la estabilidad de los estados: en Campeche cuestiona el triunfo de la morenista y ex priista Layda Sansores y en Oaxaca pide sanción al gobernador Alejandro Murat por difundir las obras de su gobierno en periodo electoral. Ya en el Congreso local, designado como la institución responsable de la multa al mandatario, hay voces como la del diputado César Morales Niño que piden que el gobernador solicite licencia para enfrentar los cargos… Y crece la inconformidad de la sociedad civil, a semanas de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento que presidirá el ex rector Francisco Martínez Neri, en contra del actual alcalde Oswaldo García Jarquín que sólo dio un palo al avispero del comercio ambulante. Efectivamente se despejó el Centro Histórico y quedó para el disfrute de nativos y turistas el esplendor de las construcciones virreinales, pero dejó al descubierto un ancestral problema social como es el comercio ambulante que se agudiza cada día por la crisis económica del país. No tarda en que las familias necesitadas de ingreso rebasen a la policía e invadan nuevamente las calles, pues no pueden quedarse sin comer. La falta de capacidad de las autoridades municipales pone en riesgo la estabilidad social de la entidad… En Veracruz sigue el clamor de ayuda de los miles de damnificados que dejó el paso del huracán “Grace” y censuran la salida de barcos mexicanos rumbo a La Habana con alimentos y medicinas para los isleños. Los jarochos ven con malestar como salen de su puerto los cargueros con ayuda al exterior sin que se atiendan las necesidades de los compatriotas.

