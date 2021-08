Sánchez Cordero, de vuelta al Senado ¿premio, castigo o protesta?

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como los españoles republicanos que tenían atrofiado el dedo pulgar de tanto estrellarlo contra superficies sólidas, los críticos de la ahora ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, seguramente padecen el mismo deterioro, pues prácticamente desde el inicio de la autollamada Cuarta Transformación vaticinaron que la ministra en retiro sería removida de ese cargo, el cual durante muchos años fue el más importante del gabinete presidencial.

La atrofia de los pulgares españoles fue mucho mayor. El dictador Francisco Franco duró en el poder 36 años. La abogada Sánchez Cordero estuvo en el Palacio de Covián menos de tres años.

Ayer se anunció que la también notaria pública regresa a su escaño en el Senado, para el cual fue elegida en los comicios federales de 2018.

Durante mucho tiempo perseguida por el descalificador título de “florero” -porque la Secretaría a su cargo perdió sus principales funciones y responsabilidades- para Sánchez Cordero su salida de Gobernación se puede considerar “honorable”, pues no regresa como una más de la mayoría, sino como presidenta de la Cámara.

El nombramiento, ordenado desde Palacio Nacional, deja sin efecto el proceso que con tintes democráticos había preparado el coordinador de la bancada de Morena, el ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila, quien tenía registradas a cuatro aspirantes, Ana Lilia Rivera, Imelda Castro, Marybel Villegas y Bertha Caraveo, quienes deberían competir por el voto de sus compañeros de bancada el viernes venidero, como parte de la reunión parlamentaria de su fracción parlamentaria.

Todos esos preparativos resultaron inútiles al conocerse la decisión que llegó desde las alturas: Olga Sánchez Cordero llega con la bendición del líder y guía. El ejercicio del voto quedará para “mejor ocasión”.

No se necesita mucha imaginación ni filtraciones originadas en el Zócalo capitalino para deducir que Sánchez Cordero fue designada, como cuando dejó su Cámara para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

El presidente López Obrador, por si fuera necesario, confirmó una vez más que no sólo tiene el control del Ejecutivo, sino que también tiene el control de las mayorías en los dos cámaras del Congreso de la Unión.

¿Sánchez Cordero llega para reforzar a Monreal o para desplazarlo?

Lo que está por conocerse son las instrucciones que recibió Sánchez Cordero y cuáles serán sus facultades más allá de lo que mandan las leyes.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la presidenta de la Mesa Directiva es la representante legal de su Cámara y tiene la responsabilidad de conducir los debate y supervisar el trabajo de las comisiones de trabajo, pero el gobierno interno de la Cámara está en manos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, pero encabezada por el líder de la bancada mayoritaria, en este caso, Morena, que además tiene el respaldo casi incondicional de sus aliados del PT y PVEM.

Aquí es donde surgen las dudas. ¿Seguirá Monreal con todas sus facultades al frente de su bancada y de toda la Cámara o tendrá que ceder parte o el total del mando a la ex secretaria de Gobernación, que indudablemente llega con todo el respaldo del jefe de la la llamada Cuarta Transformación?

Son de tomar en cuenta dos antecedentes ocurridos hace poco tiempo.

Primero, al dar a conocer a sus favoritos para sucederlo en la Presidencia de la República, López Obrador “olvidó” mencionar al coordinador de los senadores, quien tiene muchos simpatizantes debido a su prolongada y exitosa trayectoria política que lo encumbró por haber sido el primero en derrotar a su ex partido, el PRI, en la disputa de un gobierno estatal.

Al renunciar también al PRI, López Obrador no logró conquistar el gobierno de su natal Tabasco, pero a fuerza de insistir alcanzó la victoria mayor, al conquistar la Presidencia de la República.

Segundo, hace unos días, cuando la Presidencia presionaba a los legisladores para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en donde se discutiera y aprobara la revocación (ratificación) del mandato que tanto le interesa al primer mandatario, Monreal expuso que no había condiciones, pues el bloque opositor se negaba a dar los votos suficientes para convocar a un periodo adicional.

Ante tal situación, el presidente López Obrador envió como emergente a la secretaria de Gobernación para tratar de “convencer” a las oposiciones, pero sus gestiones tampoco prosperaron, pues esa dependencia había sido previamente despojada de sus instrumentos para “disuadir”.

Adicionalmente, los “duros” de Morena aprovecharon para reanudar sus apenas encubiertos embates contra Monreal. Así, por ejemplo, se difundió la versión de el relevo en Gobernación ocurre en el marco de un supuesto distanciamiento del presidente López Obrador con Monreal a partir de la derrota que sufrió Morena en la Ciudad de México en las pasadas elecciones del 6 de junio, a partir de la cual un sector “moreno” responsabilizó al zacatecano.

Ahora se mantiene la interrogante: ¿Sánchez Cordero llega para reforzar al equipo de Morena en el Congreso o fue enviada para desplazar al actual líder, el zacatecano Monreal?

Por lo pronto, com buen político y como caballero, el zacatecano dio la bienvenida a Sánchez Cordero y expresó su confianza en que la reincorporación de quien ocupara la Secretaría de Gobernación “contribuirá a mantener la cohesión y unidad” al interior de la bancada de Morena en el Senado.

En mensaje por sus redes sociales, Monreal resaltó “el prestigio y talento” de Sánchez Cordero y confió en que contribuirá al trabajo legislativo y a concretar la agenda legislativa de la Cuarta Transformación.

“Su actitud abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista”, aseguró el zacatecano.

Un político que ha sido marginado de la la llamada Cuarta Transformación y que se ha significado por criticar desde dentro de las filas del partido oficial, el ex presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, la dio una interpretación distinta al retorno a de la ministra en retiro al Senado.

Según el ex presidente del PRI y del PRD y ahora todavía diputado por Morena, no fue el presidente López Obrador el que ordenó el retorno de Sánchez Cordero al Senado, sino que fue ella la que decidió dejar Gobernación por no estar de acuerdo con algunas de las cosas que suceden en la la llamada Cuarta Transformación.

El también ex secretario del Trabajo y de Educación Pública dijo que la ministra de la Suprema Corte podría estar en desacuerdo con algunas decisiones, pero es alguien que prefiere retirarse a tiempo. El diputado “moreno” consideró que “no puede pensarse que la están echando, ella se va.

“Olga no puede estar de acuerdo en algunas cosas. No estorba, pero ella prefiere retirarse a tiempo, agregó el legislador al que Morena le negó la posibilidad de reelegirse.

Abogados de Anaya logran posponer el

juicio contra el ex candidato presidencial

Acusado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, corrupción y enriquecimiento ilícito, el ex precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, compareció de manera virtual ante un juez federal para responder a los cargos que le atribuye el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

La audiencia por videoconferencia fue conducida por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Gustavo Aquiles Villaseñor.

La defensa del panista solicitó aplazar la diligencia en la que se le imputarían los cargos antes mencionados a Anaya Cortés por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el ex diputado federal y ex candidato presidencial no había tenido acceso a la carpeta de investigación.

Tras examinar los argumentos de la defensa de Anaya Cortés, el juez determinó que, en efecto, no ha contado con acceso a la carpeta de investigación, por lo cual para que pueda aspirar a una defensa adecuada, decidió reprogramar la audiencia para el próximo 4 de octubre a las 9:00 horas.

De acuerdo con las normas aplicables, las partes que participan en la videoconferencia deben estar en territorio nacional, aunque en este caso no se pudo precisar si Anaya permanece en México, pues previamente había anunciado que saldría del país.

