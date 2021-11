El drama político “Hansard” llega al Lunario

La obra es protagonizada por Alex Jennings y Lindsay Duncan

A partir del próximo 7 de noviembre iniciará la temporada 2021-2022 del National Theatre Live

Con la proyección de “Hansard” la obra escrita por Simon Woods y dirigida por Simon Godwin, el próximo 7 de noviembre inicia en el Lunario la temporada 2021-2022 del programa National Theatre Live, el cual transmite lo mejor del teatro británico a las pantallas de diversos escenarios en todo el mundo.

La pieza teatral es un drama político que presenta las discusiones maritales de la pareja conformada por Robin Hesketh, funcionario del Partido Conservador del Reino Unido, y Diana Hesketh, una mujer con ideas liberales que ha adoptado el papel de esposa durante 30 años de matrimonio, que tras el hartazgo por el tiempo y la rutina, empieza a cuestionar la ideología de su marido, específicamente, su racismo, homofobia, misoginia y clasismo.

Llena de bromas ingeniosas y frases punzantes, la obra es un retrato sagaz y devastador de la clase gobernante, filmada por el National Theatre en 2019 y protagonizada por las leyendas Lindsay Duncan y Alex Jennings, ambos ganadores del prestigioso Premio Olivier y con una extensa carrera en las industrias del cine, la televisión y el teatro.

Robin regresa a su hogar, la idílica y pintoresca casa que comparte con Diana. A medida que avanza el día, lo que comenzó con provocaciones y ligeras fricciones maritales se convierte en un juego peligroso. La historia se desarrolla durante el régimen de Margaret Thatcher, tras la entrada en vigor del controversial Artículo 28 de la Ley de Gobierno Local del Reino Unido de 1988, el cual estipulaba que las autoridades locales no debían promover la aceptación de la homosexualidad en escuelas subvencionadas.

“Hansard” es la denominación tradicional de los reportes oficiales de los debates parlamentarios en Gran Bretaña. A través de la historia de este matrimonio, la obra evidencia de manera hilarante y divertida, las contradicciones de la clase política británica en un momento específico de su historia. No obstante, también invita a la reflexión de una actualidad caracterizada por la fragmentación y división ideológica.

Los medios de comunicación The Guardian y The New York Times destacaron las actuaciones y la calidad del argumento de Hansard, además de compararla con ¿Quién teme a Virginia Wolf? (Edward Albee, 1962), una de las piezas más escenificadas del teatro contemporáneo, ganadora del Tony Award.

“Alex Jennings y Lindsay Duncan nos invitan a 90 minutos de guerra verbal sostenida entre un ministro conservador titulado y su esposa liberal descontenta”, describe The Guardian.

“Hansard” es la primera obra escrita por el actor retirado Simon Woods, reconocido por personificar a Mr. Bingley en la película Orgullo y prejuicio (Joe Wright, 2005), como el joven romano Augusto en la serie de HBO Roma (2005-2007) y por su interpretación como el Dr. Harrison en la producción televisiva de la BBC Cranford (2007).

Durante una entrevista para la revista Vogue, el dramaturgo explicó que la obra está inspirada tanto en el momento histórico de la entrada en vigor del Artículo 28, como en ecos de la política mundial contemporánea.

La producción es dirigida por Simon Godwin, quién actualmente es Director Artístico de la Shakespeare Theatre Company y Director Asociado en el National Theatre. El ganador del Evening Standard Award debutó en el National Theatre con la obra Strange Interlude (2013) y posteriormente dirigió las obras “The Beaux Stratagem” (2015), “Twelfth Night” (2017) y “Antony and Cleopatra” (2018). En 2016 dirigió la obra “Hamlet” para la Royal Shakespeare Company, la cual se convirtió en un éxito que trascendió fronteras al escenificarse en el Kennedy Center de Washington D.C. y en el Theatre Cocoon de Tokyo, Japón.

Lindsay Duncan, quien interpreta a Diana Hesketh, es conocida por su trabajo en las películas “Bajo el sol de Toscana” (Audrey Wells, 2003), “Cuestión de tiempo” (Richard Curtis, 2013) y “Birdman” (Alejandro González Inárritu, 2014). También ha participado en las series “The Leftovers” (2014-2017) y “Roma” (2005-2007), ambas de HBO, y “Sherlock” (2010-2017), producida por la BBC.

Sus principales logros se encuentran en la industria teatral, donde ha obtenido dos premios Olivier y un premio Tony por su trabajo en las obras Las relaciones peligrosas (1987) y Vidas privadas (2001), ambas coprotagonizadas con Alan Rickman.

A lo largo de su carrera, la actriz ha interpretado numerosos papeles en la Royal Shakespeare Company y el National Theatre. Es reconocida por participar en múltiples obras dirigidas por el ganador del Premio Nobel, Harold Pinter. Debido a su gran calidad actoral, la Reina Isabel II del Reino Unido la nombró Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 2009.

Alex Jennings, quien interpreta a Robin Hesketh, es un actor británico ha participado en los filmes Babel (Alejandro González Inárritu, 2006) y La reina (Stephen Frears, 2006), ambas nominadas en la categoría Mejor película de los premios Óscar.

Al igual que Lindsay Duncan, Jennings ha trabajado principalmente para la Royal Shakespeare Company y el National Theatre, por lo que cuenta con una destacada trayectoria teatral. Ha obtenido el Premio Olivier en tres ocasiones, gracias a su trabajo actoral en las obras Too Clever By Half (1988), Peer Gynt (1995) y My Fair Lady (2002).

Jennings es conocido por interpretar papeles de la realeza británica. En 1997 interpretó al Rey Jorge III del Reino Unido en la obra Liberty! The American Revolution, en 2006 interpretó al Príncipe Carlos en el filme La Reina y en 2016 encarnó a David, el Duque de Windsor, en la serie de Netflix, The Crown.

Las obras son grabadas con técnicas de filmación de última generación, que capturan desde los gestos de los actores en primer plano hasta tomas generales de los excepcionales escenarios, por lo que cada una de las funciones ofrece una experiencia inmersiva única, que sólo es posible a través del lenguaje cinematográfico con el que se realiza este programa.

NT Live presenta “Hansard” se realizará el próximo domingo 7 de noviembre a las 13:00 y 18:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional), bajo los lineamientos establecidos por las autoridades ante la pandemia de COVID-19. Boletos: Preventa $200, día del evento $220, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.

NATIONAL THEATRE LIVE, TEMPORADA 2021-2022 El curioso incidente del perro a medianoche Domingo 28 de noviembre, 13:00 y 18:00 horas. No Man’s Land Domingo 16 de enero, 13:00 y 18:00 horas. War Horse Domingo 20 de febrero, 13:00 y 18:00 horas. Cyrano de Bergerac