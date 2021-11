En Red Bull todos quieren que gane, dice Checo Pérez

Todo listo para el GP de México

Un podio del piloto tapatío este domingo sería histórico

Todo está listo para la gran fiesta de la Fórmula 1 en México este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, hasta donde llegará un Checo Pérez encarrilado en triunfos, esperando poder hilar uno más que se convertiría en histórico para el automovilismo en nuestro país.

Pérez afirmó que cada miembro del equipo Red Bull Racing quiere que él gane el domingo en el GP de México, sin embargo, no tienen una estrategia definida, ni se ha discutido sobre ello, o al menos no quiso revelarlo, lo cual también es muy inteligente.

En conferencia de prensa el día de ayer, durante el primer turno que compartió con el australiano Daniel Ricciardo de McLaren, Checo Pérez fue interrogado una y otra vez sobre la posibilidad de que tuviera que ceder su lugar a Max Verstappen el domingo en beneficio de su lucha por el campeonato de pilotos, sin embargo, el mexicano insiste en que la prioridad es el trabajo de equipo.

“De hecho es un problema que me gustaría tener (risas), estar delante de Max y Hamilton. Siempre depende de la situación. De hecho las decisiones se toman en el momento en la carrera; todo depende de las circunstancias de la carrera, pero de lo que estoy seguro, lo que te puedo decir, es que todo el equipo, cada uno, quiere que yo gane el domingo, pero debemos esperar a ver qué sucede”, subrayó

Asimismo, Checo Pérez dijo: “Estoy seguro que tendré el apoyo de ellos. Aunque en Red Bull no se ha hablado de una estrategia o escenarios posibles para el domingo, sobre todo en el caso de que estuviera adelante. No hay todavía evidencia de que pueda estar en esa situación, así que no hemos hablado nada ni discutido nada de eso”.

En una situación parecida y en la lucha que tiene McLaren con Ferrari en el campeonato de constructores y con Lando Norris arriba en el de pilotos, se le cuestionó a Ricciardo si él dejaría pasar al inglés. “Mi respuesta es no, tal vez si fuera la última carrera del año y estuviera peleando el título, pero de otra manera no”, respondió el australiano.

En este marco, Checo y Ricciardo bromearon sobre si Red Bull podría ser fuerte en el Autódromo Hermanos Rodríguez “Daniel lo sabe mejor”, ironizó Pérez, ya que Ricciardo fue piloto de Red Bull hace unos años a lo que Daniel contestó: “Te vas a divertir, lo vas disfrutar”.

Hoy viernes, Checo estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez para los ensayos libres, el sábado se correrá la clasificación y el domingo se levantará el telón para el Gran Premio de la Ciudad de México, que regresa, luego de que en 2020 se canceló por la pandemia de coronavirus.

Verstappen confía en el apoyo de los mexicanos

Por otro lado, Max Verstappen, se dijo feliz de volver a México, donde pretende empezar a ligar buenos resultados en las tres fechas consecutivas que vienen en el calendario, empezando por el GP de México, ya que de eso depende que mantenga su liderato en el mundial de pilotos.

El Gran Premio de la Ciudad de México, nombre oficial de la competencia, es la 18va fecha de la temporada de Fórmula 1 y se llevará a cabo en el emblemático Autódromo de los Hermanos Rodríguez el próximo domingo, sitio donde Verstappen ya ha ganado anteriormente.

“Sí, México me trae buenos recuerdos, tengo muchas ganas de competir aquí, en especial porque hacía tiempo que no veníamos. Sé que, ahora que Checo está en el equipo, vamos a contar con muchos seguidores. Esperemos que el fin de semana vaya bien”, aseveró.

Después de esta parada en México, quedarán cuatro citas más para cerrar la temporada, cabe destacar que no habrá descanso entre la fecha mexicana y la inédita cita en Qatar. “Tengo muchas ganas, aunque sé que vamos a tener mucho trabajo. Para mí y para el equipo es extremadamente importante hacerlo bien en estas tres carreras porque estamos luchando por el campeonato. Deberemos lidiar con los cambios horarios, pero tengo muchas ganas de competir en México y Brasil, además de en Qatar, que es una pista nueva para todos”, comentó “Mad Max”.

Verstappen llega a México con 12 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, campeón defensor del título de pilotos, mientras que Mercedes es líder del mundial de constructores por apenas 23 puntos. De tal manera que con 24 años de edad, busca su primer campeonato mundial de pilotos, mientras que Hamilton quiere el octavo y convertirse en el máximo ganador de coronas en la historia de la F1, pasando por encima de Michael Schumacher. “Mad Max” ganó en México en 2017 y 2018, mismos años en los que Hamilton selló el mundial de pilotos en el AHR. También Hamilton ha ganado dos veces en el Hermanos Rodríguez y cualquiera que triunfe el domingo, se convertirá en el máximo ganador del GP en nuestro país.

Ho Speed Racing, al GP de México

La escudería HO Speed Racing tomará parte del programa del Gran Premio de la Ciudad de México al formar parte de la categoría Freightliner GTM este fin de semana.

La categoría nacional Súper Copa entra de lleno con la nombrada Freightliner GTM, donde la dupla del auto #11 de Quaker State – Freightliner – Monster Energy tomará parte de la parrilla con Martin Fuentes y Pablo Pérez de Lara.

Para el piloto internacional, Martin Fuentes, será un honor correr una vez más junto a la Fórmula 1, pues tuvo la oportunidad de correr en un evento como categoría de soporte. Sumado a que llega muy entusiasmado de correr en el país que lo vio crecer y desarrollar su carrera como piloto, antes de salir a representar a nuestro país en el extranjero.

“Correr en el Gran Premio de México definitivamente va a ser una súper experiencia, ya he tenido la suerte de correr con Fórmula 1 en Canadá cuando corría para Ferrari Challenge en Estados Unidos. Definitivamente es uno de los mejores eventos de la categoría madre del automovilismo y corriendo junto con Fórmula 1 le da un sabor diferente a todas las carreras y más siendo en mi país. Después de estar 10 años corriendo en el extranjero, me entusiasma correr en un campeonato local en la ciudad de México, es algo que siempre había querido hacer, de la mano con el equipo HO Speed Racing estoy seguro que vamos a hacer un muy buen papel y enfrente de toda la afición que me vio crecer cuando inicié corriendo fórmula. Definitivamente para mí va a ser un buen fin de semana, después de tantos años corriendo en diferentes campeonatos junto con la Fórmula 1 y ahora en mi país es algo que todo piloto sueña hacer.”

Para Pablo Pérez de Lara, que conoce de sobra el circuito será una gran experiencia participar en esta fecha, pues cuenta con buenos recuerdos en esta pista, sumado a la confianza que le genera manejar un auto del equipo HO Speed Racing para conseguir subir al podio del majestuoso Autóromo Hermanos Rodríguez.

“Me encuentro muy contento de poder participar en el Gran Premio de México con la Súper Copa Mercedes Benz. Desde que se dio la noticia, hemos estado muy emocionados. Esta es la tercera ocasión que participo en la pre estelar de la Fórmula 1, El Gran Premio de México, participé dos años seguidos en la fórmula 4 y tuve allí mi primer pódium después de mi ascenso en los Go karts, es un evento que le tengo mucho cariño. La fiesta de la Fórmula 1 y como tal el evento es algo impresionante, que a todos los mexicanos nos debe de enorgullecer y al final es mi semana favorita del año en cuanto a carreras en el país, como ya lo dije estoy muy contento, emocionado y muy seguro de que vamos a tener un gran resultado con la preparación que estamos haciendo, tanto el equipo con el coche, Martín y como yo estamos listos para esta pista que va a ser nueva para todos en este auto. Es una de las pistas que a todos nos gusta. El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una historia increíble y siempre es un gran sentimiento el estar corriendo ahí. Estoy seguro que vamos a dar un gran resultado para toda la gente del HO Speed Racing y los patrocinadores en este evento tan importante”, señaló el joven piloto.

Las actividades comenzarán el día viernes con una sesión de prácticas a las 13:45; seguida de la calificación al día siguiente a las 09:55 y la carrera 1 a las 15:30 hrs del mismo sábado. El domingo se llevará a cabo la segunda y última carrera del fin de semana a las 10:35. Ambas carreras tendrán una duración de 30 minutos.

Sigue al equipo HO Speed Racing y sus pilotos para conocer más detalles de su participación en este fin de semana tan importante para el automovilismo mexicano.