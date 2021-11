Venta de niñas, estado de esclavitud

Guillermina Gómora Ordóñez

El México de los “usos y costumbres” registra la vergonzante práctica del comercio de niñas indígenas. Un estado de esclavitud en pleno Siglo XXI. Una pesadilla que viola sus derechos humanos y se replica en las regiones más pobres de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Ninguna autoridad quiere entrarle a la erradicación de tan deleznable práctica que se ha denunciado desde hace muchos años. En Guerrero, por ejemplo, las niñas están a la venta desde los nueve años, para convertirse en esposas o esclavas para la casa o el campo.

En sus comunidades se observa como algo “normal”. Los padres lo consideran “usos y costumbres” y una fuente de ingresos, porque pueden obtener desde 40 mil hasta doscientos mil pesos por la transacción. Incluso en algunos casos el intercambio es por ganado o cartones de cerveza. Una absoluta violación a la dignidad humana.

Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, así lo reveló Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo quiero Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc.

Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirmó que en La Montaña, en Guerrero, las niñas son vendidas bajo el esquema de “costumbres”, que no han podido ser erradicadas, por la complicidad de las autoridades locales.

Sí, en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, desprecian el tema porque no es rentable políticamente. Muestra de ello son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando visitó los municipios guerrerenses, donde se registran tan condenables hechos.

Así lo dijo: “Es una excepción de los valores que imperan en la región”. “Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: A ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas?, ¿lo de la prostitución de niñas?”

“No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?, entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie”, así lo justificó López Obrador.

¿Excepción de valores, la violación de los derechos de las niñas? El 68 % de las mujeres indígenas son víctimas de matrimonio forzado infantil. Teresa Ulloa, abogada especialista en trata de personas, sostiene que esas “costumbres” las utiliza el crimen organizado para el tráfico sexual.

De acuerdo con La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el número de niños, niñas y adolescentes, entre 0 a 17 años, que fueron víctimas de la trata de personas aumentó de 179 de enero a agosto de 2020, a 261 de enero a agosto de 2021, lo que significó un incremento del 45.8%.

REDIM condenó la postura del gobierno federal en la venta de niñas, pues conlleva a una omisión intencional del Estado para atender esta práctica que se traduce en delitos como violencia sexual, tráfico y trata de personas entre 0 a 17 años de edad, el matrimonio infantil, violaciones al derecho a la libertad y a la salud, que atentan contra el interés superior de la niñez y que se cometen en complicidad con autoridades comunitarias y locales.

Cabe recordar que el Senado legisló sobre esta problemática en 2019 y se estableció una penalidad de cuatro a 10 años para las personas que obliguen a menores de edad a contraer matrimonio y también se prohibió en toda la República el casamiento antes de los 18 años.

Sin embargo, los “usos y costumbres” persisten en un país donde se registran 10 feminicidios diarios y donde de todas las personas desaparecidas en México, el 24.8 % son mujeres y niñas. Además, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes.

¿Seguirán las autoridades respaldando “los usos y costumbres” que violan los derechos de los menores? Tolerar la trata y la venta de niñas es un crimen imperdonable. Sus cómplices están en el Estado. ¿Hasta cuándo?

VERICUENTOS

Agenda Senado

Cómo verán la violencia que azota al país, de sur a norte, que el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, informó que esta semana buscarán un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Gabinete de Seguridad, para revisar el tema de la seguridad pública. El zacatecano reconoció que es crucial para impulsar la reactivación económica, especialmente en centros turísticos. La agenda legislativa incluye, también, la aprobación de la Reforma a Residuos Sólidos, una nueva Ley de Economía Circular, el proceso de magistrados electorales de 17 estados del país, y recibir la terna para la sustitución del Ministro de la Corte, Fernando Franco que termina su periodo. ¡Órale!

