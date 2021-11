Jaque a la Jefa, por malas compañías

Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier

mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil

Tom Wolfe (1931-2018) Periodista y escritor estadounidense.

Paola Galico Félix Díaz, hoy ex titular de Turismo de la CDMX, no cometió un error; fue una cadena de torpezas y de sospechosas acciones. Pero sobre todo, una telaraña de grupos e intereses entre ella, su marido, Jorge Rizo, así como empresarios como Alejandro Gou, productor teatral y documentalista, a quien le entregó, sin licitación pública, sino por asignación directa, el documental del Día de Muertos.

Ella no cometió ningún delito, porque al final de cuentas el dinero no era de ella y todo quedó en una investigación “cotidiana” en un aeropuerto. Tras el escándalo tuvo que renunciar, ya que un empleado de alto nivel de la Cuarta Transformación no debe usar aviones privados. Sin embargo, esto podría tener otras implicaciones.

Sí, es una muy cercana colaboradora de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Es más, no sólo colaboradora, sino la unen cercanos lazos de amistad.

Paola, a penas duró en el caro de la Secretaría de Turismo en la capital del país, un mes y medio, pero durante todo ese tiempo, estaba sobrada de arrogancia y lejana a la medianía republicana, según me comentan.

Hay varias versiones sobre la detención por unas horas de la titular de Turismo en el Aeropuerto Aurora, de Guatemala.

La primera que había sido detenida cuando bajaba de un avión privado el viernes pasado, con 25 mil dólares en efectivo, lo que está penado en algunos países. Claro que, al demostrar el origen lícito del dinero, es liberada con el dinero.

Otra versión es que viajaba en compañía del dueño del periódico El Universal, quien se habría adjudicado la propiedad del dinero. Se mencionó también que en total eran 35 mil dólares y propiedad de Erika Telich Vidal, una conocida mujer dedicada al altruismo. Pero no tiene motivo para viajar con esa cantidad, sobre cuando va de viaje a una boda fuera del país.

Erika Telich Vidal, quien no presentó documento alguno de la declaración de dicha cantidad de dinero. El Ministerio Público procedió con el secuestro del efectivo.

Telich Vidal declaró que el dinero pertenecía “a su jefe” Juan Francisco Ealy Ortiz, director de El Universal, quien también iba a bordo de la aeronave. El dinero, según la declaración, serviría para un procedimiento médico en Los Ángeles, California, a donde viajarían desde Guatemala.

El grupo de pasajeros permaneció retenido por más de cinco horas en el aeropuerto. Tras la explicación de Telich, los extranjeros fueron dejados en libertad, pero el efectivo quedó incautado y deberá ser reclamado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, donde tendrán que acreditar su licitud.

Y como dijo el presidente López Obrador, 35 mil dólares son como unos 750 mil pesos, no es mucho. Bueno, no es mucho para la acomodada clase política mexicana, pero para más del 95% de los mexicanos, es mucho dinero.

NIETO Y HUMPHREY, AMENAZA DEL NARCOTRÁFICO

El motivo del viaje de la ex funcionaria mexicana era asistir a la boda del fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral Carla Humphrey, que se realizó en un hotel de Antigua, Guatemala. El evento se llevó a cabo en Guatemala porque la pareja tenía temor de un posible ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En síntesis:

1.- Paola Díaz recibió un severo castigo por viajar en un vuelo privado.

2.- Los 35 mil dólares eran de Juan Francisco Ealy, un empresario editorial que no cometió un delito; justificará ante las autoridades guatemaltecas el origen del dinero.

3.- Nieto y Humphrey tiene el derecho de casarse donde le de la gana.

4.- Los políticos que acudieron deben demostrar que el viaje lo pagaron de sus recursos y no con cargo al presupuesto.

5.- Además, cada habitación cuesta un promedio de 3 mil pesos por noche,

6.- La difusión de la información impactó al proyecto de Claudia Sheinbaum, en su carrera presidencial. Y,

7.- No hay delitos, sólo anécdotas en tiempos del socialismo.

PODEROSOS CABALLEROS

PRESUPUESTO: NADA DE FONDO: Sin cambios de fondo, el presupuesto será aprobado antes del 15 de noviembre. Los votos de Morena y sus satélites, como el PVEM y PT, serán suficientes para lograr el objetivo de tener un presupuesto con incremento de 43% en el gasto de programas sociales. El 2022, será un año en el que se jueguen 6 gubernaturas. El PAN tiene asegurado cuando menos Aguascalientes, pero Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Durango, perfilan triunfos para Morena. Se estima que Tamaulipas, estaría en el aire. Pero, los ojos están puestos en el presupuesto para el 2024. Ni siquiera en el 2023, cuando se disputarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México. Esta es la joya de la corona electoral, donde un paquete de 14 millones de votos; más del 10% del electorado. Esto es lo que importa al presidente López Obrador. Por el momento, los diputados de Morena, cambiarán algo del proyecto para darle al PRI 190 mil millones de pesos, y amainar la presión sobre la Reforma Eléctrica.

RICARDO ANAYA, QUE REGRESE: AMLO. En su mañanera, López Obrador habló de su viaje a Estados Unidos, para hablar en el foro de la ONU y, en otro orden de ideas, le exigió a Ricardo Anaya, su contrincante en la campaña presidencial de 2018, que regrese al país, para que responda de la acusación que le hace la FGR que aceptó sobornos para la aprobación en el Sexenio de Peña Nieto, para aprobar la reforma energética. En el viaje a Nueva York, AMLO no atenderá a simpatizantes y opositores que estarán en la explanada del edificio de la ONU, aunque se reunirán a las puertas del hotel donde se hospedará. El mensaje que lleva a la urbe del Atlántico, es de anticorrupción. Mañana hablaremos del resultado.

NO VACUNAR A NIÑOS, CAPRICHO DE LA 4T: Ahora es personal. No quiere la Secretaría de Salud proporcionar vacunas a niños contra la Covid-19. Todo mundo pensaría que se trata de un hecho totalmente caprichoso. En realidad es un acto peor. Es miserable por parte de los políticos de la Cuarta Transformación. Esto, porque no quieren gastar en vacunas. Para ellos gastar en inútiles de “jóvenes que construyen el futuro”, no de los que trabajan sino de los que no aportan nada a la patria y a la sociedad, es mejor que pagar por la vacunación. La vileza con la que se comportan estos personajes genera malestar en varios sectores de la población.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA LUMO: Para Luis Humberto Montaño García, director de LUMO Financiera del Centro, el arrendamiento es una herramienta para poder adquirir activos productivos sin desembolsar, ya sean empresas o gobiernos. LUMO Financiera del Centro es una empresa enfocada al sector gobierno y atienden a empresas que ofrecen servicios al gobierno y atienden de manera directa a algunos sectores a los gobiernos municipales, estatales y al gobierno federal. El arrendamiento genera a las empresas y el gobierno gran flexibilidad en términos de flujo de efectivo y ayuda a personalizar los presupuestos ajustados para poder optimizar los recursos. Hoy se puede comprar un activo con mensualidades muy bajas y una gran ventaja es que la renta o el pago fijo no se afectará con el paso del tiempo.

