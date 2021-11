Con tecnología de punta Royal Caribbean simplifica procesos en beneficio de huéspedes

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Para la temporada invernal, Aspen Snowmass implementa medidas de bioseguridad

Emirates y TAP Air Portugal amplían su acuerdo de código compartido y añaden 23 destinos más

Royal Caribbean International, ha logrado simplificar muchos de sus procesos en beneficio de sus huéspedes y a través de su aplicación y los usuarios pueden elegir su hora de abordaje, hacer reservas para restaurantes y espectáculos, realizar recorridos virtuales y hacer el simulacro de emergencia (Muster 2.0) con la tecnología E- Muster –desarollada por la naviera– entre otros beneficios.

Además, trabaja en colaboración con “MyVoiceTravel”, para lanzar herramienta a través de Alexa, que permitirá realizar reservas para cruceros desde la comodidad del hogar. La principal visión de la compañía es seguir mejorando la experiencia de viaje.

La naviera, condujo grupo de investigación en tecnología de voz con “MyVoiceTravel”, con la ayuda de grupo de Millennials, quienes experimentaron de primera mano y antes que nadie, lo que será esta tecnología en el futuro.

Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe dijo: “estamos convencidos que la tecnología se ha convertido en parte fundamental para mejorar la experiencia a bordo de nuestros barcos, pero también somos conscientes que gracias a esta podemos generar una mejor experiencia de viaje mucho antes de que nuestros clientes aborden alguno de los barcos de la compañía. La tecnología nos está ayudando, no solo a simplificar muchos de los procesos que antes solían tomarse tiempo, sino también en ella hemos encontrado una forma para mantenernos cerca de nuestros clientes y socios de negocio”.

No es de extrañar, que la compañía de cruceros genere alianza con uno de los asistentes de viajes por voz más conocidos a nivel global. Estos, así como los móviles y los smartwatchs han ganado importancia y tienen penetración de mercado muy alta, por lo que la compañía apuesta a que gracias a esta tecnología todos los pasajeros de la región puedan reservar cruceros de la manera más fácil.

Cabe destacar, que este proyecto tecnológico, es uno de los tantos que tiene la naviera para los próximos años en, México, Colombia y otros países de Latinoamérica que serán los primeros en usar esta tecnología.

✰✰✰✰✰ Para la temporada invernal, el famoso resort de esquí Aspen Snowmass implementa medidas y protocolos de bioseguridad orientados a proteger la salud y bienestar de todos sus visitantes y empleados.

Aspen Snowmass requerirá que todos los huéspedes presenten certificado de vacunación para poder acceder a ciertos lugares y actividades, incluyendo los hoteles: The Little Nell y los tres The Limelight, así como a todos los restaurantes que opera, con servicio en la mesa.

Será necesario presentar el certificado de vacunación, en los tours de esquí en la montaña y en cualquier otra actividad donde se esté en contacto cercano con otras personas, sin usar cubrebocas.

No será necesario el certificado de vacunación para subir a las góndolas y telesillas (lifts), para tomar clases de esquí o snowboard, para entrar a los restaurantes tipo cafetería o mercado, ni para entrar a las tiendas de renta de equipo “Four Mountain Sports” o a las oficinas de boletos.

Aquí encontrarás la lista de lugares en los que te pedirán certificado de vacunación: .

Todos los huéspedes de 12 años y mayores deberán presentar su prueba de vacunación, ya sea con certificado físico, una fotografía de su certificado o certificado de vacunación por medio de una app aprobada, así como identificación oficial, al entrar a los lugares y actividades que lo soliciten.

Mike Kaplan, presidente y CEO de Aspen Skiing Company, dijo: “esta es una decisión que no hemos tomado a la ligera y estamos convencidos que es un paso necesario para salvaguardar la salud y seguridad de nuestros huéspedes y empleados. Queremos proveer el ambiente más saludable posible para asegurar que las pistas de esquí y todo el resort permanezcan abiertos hasta el último día de la temporada, en abril del 2022. Además, para tranquilidad de los huéspedes, todos los empleados están vacunados”.

Las medidas adoptadas son con la intención de prevenir el contagio del Covid-19 y se basan en las recomendaciones del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention–CDC), así como de otras autoridades de salud”.

Adicionalmente, el Condado Pitkin, implementa medidas como el uso de cubrebocas en todos los espacio públicos interiores, excepto cuando se esté sentado comiendo o bebiendo. Más información: .

✰✰✰✰✰ Emirates y TAP Air Portugal amplían su actual acuerdo de código compartido añadiendo 23 destinos más a la asociación desde este mes de noviembre. Con ello, el número total de destinos en los que los clientes pueden disfrutar conectividad inigualable supera los 90 puntos.

TAP Air Portugal colocará su código en los vuelos de Emirates a cuatro destinos asiáticos adicionales, Hanói, y tres puertas de entrada japonesas, Narita, Osaka y Haneda, sujeto a la aprobación del gobierno.

Emirates colocará su código en los vuelos operados por TAP Air Portugal a otros 19 destinos vía Lisboa. Entre ellos: Belem, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro, Sao Paulo, Maceio, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Praia, Isla de Sal, Sao Vicente, Conakry, Ponta Delgada, Porto Santo, Terceira y Dakar.

En marzo, ambas aerolíneas firmaron Memorando de Entendimiento (MoU) para ampliar la asociación de código compartido que actualmente existe. En él, TAP Air Portugal incluyó su código en los vuelos de Emirates a destinos populares de Asia Oriental como Taipéi, Tokio, Osaka, Mumbai, Delhi, Dhaka, Male, Yakarta, Denpasar, Manila, Hanoi, así como Barcelona y Ciudad de México.

Los clientes de Emirates podrán disfrutar de conexiones fluidas a otros destinos nacionales en Portugal, así como de los vuelos de TAP Air Portugal a ciudades de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Marruecos, Túnez, Gambia y Cabo Verde.

Las dos compañías aéreas ofrecen a los viajeros oportunidades para ganar y canjear recompensas en sus redes. Los programas de lealtad continúan explorando nuevas formas de mejorar su asociación, ofreciendo a los miembros beneficios y recompensas exclusivas.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado