Santiago Nieto, como anillo al dedo

Ángel Soriano

La destitución del ahora ex zar contra el lavado de dinero, Santiago Nieto, le quedó como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ocurrió en momentos en que ocuparía su lugar como presidente del Consejo de seguridad de la ONU y pronunciara un discurso en contra de la desigualdad y de la corrupción en el mundo.

Previo se había enviado al reclusorio al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por su descaro de abandonar su prisión domiciliaria para ir a cenar al Hunan, lo cual fue interpretado como una provocación y el que manda, si se equivoca vuelve a mandar.

Con esos antecedentes el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó al organismo internacional investido de autoridad moral y de predicar con el ejemplo, de que el combate a la corrupción va en serio y no se toleran excesos ni hay pactos, alianzas o privilegios para unos. O todos coludos o todos rabones.

En el caso del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hubo varios errores políticos que pudieron pasarse por alto, pues se trató de un acontecimiento personal, familiar, social y en otro país, en donde aparentemente se puede ejercer la libertad personal, pero no fue así.

La desposada, Carla Humphrey, está identificada con un organismo autónomo (INE) que lleva las contras a la 4T, pero eso es asunto personal. Realizar la boda en una ciudad colonial de mucho abolengo como Antigua, Guatemala, también es decisión de los contrayentes por motivos de seguridad y de discreción. El problema fue el derroche y ostentación de algunos de los invitados que se trasladaron en jets privados, a todo lujo, y con dólares en efectivo, suficiente para disparar al menor pretexto.

De acuerdo al presidente López Obrador, el monto de los dólares decomisados por los aduaneros guatemaltecos, 37,000, es el equivalente a seis o siete meses de su salario y un día de facturación por concepto de publicidad en el gobierno anterior, que cobraba el diario que hoy es uno de los más críticos a su administración.

El asunto no está claro, pues en un principio se adjudicó esa suma a la ahora ex secretaria de Turismo del gobierno capitalino, Paola Félix, quien para no perjudicar el proyecto de su ahora ex jefa, renunció al cargo, lo cual fue considerado por ClaudiaSheinbaum como un error por subirse a un jet privado.

Sin embargo, el efectivo en billete verde resulta que era para honorarios médicos en Los Ángeles del acaudalado magnate periodístico, Juan Francisco Ealy Ortiz, acostumbrado a esos excesos, lo cual es fama pública. La línea editorial del Gran Diario de México es sumamente crítica y acoge a editorialistas incómodos para la IV Transformación, entre otros al yucateco Carlos Loret de Mola y al regiomontano Carlos Urzúa.

De ahí, que la salida de Santiago Nieto a la UIF no sólo tiene una lectura de excesos y escándalo, sino de relación de amistad o de simpatía con el grupo neoliberal inconforme con las medidas de saneamiento público.

Está pendiente la investigación ordenada por el presidente López Obrador para deslindar responsabilidades, aunque Santiago Nieto hizo ya lo propio al ratificar su lealtad al Presidente y su amor por la consejera electoral, pero se necesita saber el origen y legalidad de los recursos decomisados.

Son acciones de terceros en los que nada tenemos que ver, precisa Santiago Nieto.

El arribo de Pablo Gómez a la UIF ha sido bien recibida y bien vista, esperándose no inicie una persecución contra su antecesor y le permita una luna de miel como se merece.

