MC Davo presenta “Siempre es lo mismo” junto a Gera Mx & Samantha Barrón

Anuncia presentaciones en el Pa’l Norte este 12 de noviembre y en el Pepsi Center el 13 del mismo mes

David Sierra Treviño es un cantante y compositor de Monterrey, conocido como MC Davo, quien comenzó su carrera en 2008, ahora presenta su noveno álbum discográfico titulado “Canciones mamalonas 2” del que se desprende su sencillo “Siempre es lo mismo” donde cuenta con la colaboración con Gera Mx & Samantha Barrón.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al conocido rapero en las oficinas de Warner Music para DIARIO IMAGEN, donde nos contó detalles de su apretada agenda en este regreso a la nueva normalidad.

Davo detalló el proceso de su sencillo “cada canción, aunque hable de amor o desamor debe tener su temática,’ que, si tú hiciste algo mal o tu pareja lo hizo mal’, y en esta ocasión mi rola habla de un hombre que encuentra el amor, pero no le salen las cosas bien, y aunque yo no decido por que línea me iré, esta vez me dejé llevar por el coro y fue donde surgió el verso de que no le cae bien a cupido”.

Después al contarnos sobre la participación de Samantha Barrón, artista ascendente de R&B, dijo que surgió mas por casualidad en una reunión de amigos en Mazatlán, lo mismo que con el rapero Gera MX “A la hora de incluirlos no necesitaba que ellos siguieran hablando de lo mismo, quería que le dieran su versión de alguien que le cae mal a cupido y creo que hicimos una muy buena combinación”.

La combinación del flow característico de MC DAVO con las notas melódicas de Samantha Barrón y Gera MX, hacen de “Siempre es lo mismo” una de las colaboraciones más explosivas del año en la música urbana de origen mexicano, convirtiéndose en uno de los favoritos por el público incluido el mismo rapero que esta muy contento con el resultado y afirma que después habrá mas colaboraciones juntos.

“Canciones mamalonas 2” es la continuación del álbum Canciones mamalonas, su tan esperado álbum que también incluye destacadas colaboraciones con grandes exponentes del hip hop como: Dharius, La Santa Grifa, C-kan, Zaramay entre otros y ya se encuentra en plataformas digitales.

Por otra parte, MC Davo nos expresó estar ansioso de volver a tener ese contacto humano con su público “Extraño los escenarios, tener los lugares llenos sabes, donde la gente está pegada coreando las canciones, gritando, mientras 8 manos o más tratan de tomarme de la mano mientras disfruto y me hacen vibrar. Por lo pronto me siento muy contento con el nuevo formato de shows que tendremos este 13 de noviembre en el Pepsi Center, con bailarines, pirotecnia y más”. Agregó emocionado el rapero.

Los boletos del evento de Pal Norte este 12 de noviembre se encuentran agotados, pero aún puedes adquirir tus boletos para el Pepsi Center el 13 de noviembre a las 8:00 horas en www.ticketmaster.com.mx