Fernanda Borches acepta desafío actoral en “Perfectos Desconocidos”

Temporada vigente en el Nuevo Teatro Libanés

La puesta en escena te lleva de la risa a la reflexión

Arturo Arellano

La puesta en escena “Perfectos Desconocidos”, basada en la película homónima de Paolo Genovese, es dirigida por Jaime Metarredona y cuenta con un elenco de primer nivel que se presenta actualmente en el Nuevo Teatro Libanés, hasta donde llevan ésta historia cargada de risa, humor, pero también de un mensaje muy importante.

En el elenco participan: Claudia Ramírez, Stephanie Salas, Dalillah Polanco, Fabiana Perzabal, Fernanda Borches, María Chacón, Fátima Favela, Moisés Arizmendi, Marco Zunino, Alex de la Madrid, Ulises de la Torre, Lambda García, Cristian Ramos, Luis Orozco y Fernando Memije, entre otros.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la extraordinaria actriz Fernanda Borches, nos contó “es un texto maravilloso, de esos que son comerciales, pero sin que la palabra ‘comercial’ sea mala, porque a veces asociamos comercial con algo malo. Quiero decir que le puede gustar a distintos tipos de público y eso es maravilloso, porque hacer que el teatro le llegue a mucha gente sin importar el tipo de educación es maravilloso, este es un idioma universal. La historia la disfruta gente mayor y chavos de 20, cada que se enciende la luz, acabando las funciones, es público distinto y eso me encanta”.

Para quienes no han visto la obra refiere que “hablamos de las relaciones humanas, que hoy están muy contaminadas por la tecnología y por estos aparatos, que son maravillosos, pero también destructivos. Amo la historia es súper divertida, tenemos las versiones de las películas, la española, la mexicana y la original, que creo que es una italiana, vi las dos primeras hace dos años y las disfruté mucho, pero la obra de teatro en nuestra versión tiene algo que no tienen las películas, está abordada desde la comedia absoluta. En las películas hay humor negro, pero hay mas suspenso y la obra es comedia absoluta”.

Lo mismo celebra el hecho de que ya se puede ir al teatro de forma presencial “amo que podamos respirar el teatro, presencial y único, y tener esa experiencia con una comedia es para que salgas de ahí muerto de la risa, pero con un mensaje. No soy partidaria de los mensajes que le dan las obras al público, eso nos carga una responsabilidad a los artistas, que no sé si debamos tener, pues el objetivo principal es entretener, pero esta obra hace perfecto ambas cosas, te entretiene y te da un mensaje”.

En redes hay fotos felices con vidas infelices

En sí, el mensaje es sobre la carga que tienen ahora las redes sociales y los dispositivos móviles en nuestras vidas, por lo que Borches comenta “en la pandemia era nuestra forma de estar cerca, no quiero satanizar ni a las redes sociales, ni a los celulares, ni a la tecnología, porque bien usados nos acercan. El tema es que estamos abusando, hay una generación completa de fotos felices en Instagram, pero con vidas infelices, eso es demasiado doloroso, tiene que ver con el abuso de esta tecnología. Creo que debemos usar las cosas con inteligencia, que nosotros dominemos la tecnología, no que la tecnología nos domine a nosotros, no puede ser que lo primero que hagamos al abrir los ojos sea abrir redes sociales” comentó.

Asimismo, aseveró que el exceso de información es poco sano “hay que cuidar la individualidad, no tiene que ver con esconder cosas malas, sino mantener nuestra individualidad y compartir solo lo que queremos con el otro. Eso es mucho más sano que estar tratando de ver qué pasa o de controlar a las personas”.

Sobre su personaje dijo “me han tocado personajes muy desafiantes con Morris, en este caso me toca hacer a Marina la esposa de un abogado litigante, con personalidad dominante, ella queda en segundo plano, no puedo contar mucho, pero ella vive una etapa frustrante y reprimida. Lo que sí puedo decir es que esta represión, las cosas no dichas hacen que cada vez tome más y termina borracha, es un desafío. Lo que me deja es una enseñanza que me llevo para siempre, que a veces cuando uno ve cosas de más, descontextualiza, y a veces esa descontextualización es mas peligrosa que lo que lo que uno ve o lo que es real”.

En la obra, dice, “a diferencia de las películas los lenguajes son diferentes, me encanta que la obra le aporta comedia y hay algo que cada personaje por más que estén delineados y escritos de la misma manera, los interpretamos diferente y eso le da diversidad, aunque contemos la misma historia, porque el bagaje de cada actor y su forma de aborda a los personajes es distinto. Somos varios elencos y el abordaje de cada quien es diferente”.

Finalmente invita a la gente a que vayan al teatro “no entiendo por qué si hay antros llenos, hay aviones llenos, ¿porque no llenar los teatros también?, si en este caso hay filtros sanitarios, limpian el ambiente, a los actores nos hacen prueba Covid-19 cada semana y en el caso del público el cubrebocas es un gran aliado. Vayan, esta obra es un masajito al alma”.

La temporada en la medida que la pandemia lo permita seguirá extendiéndose, de modo que lo ideal es ir a ver la obra lo más pronto posible en el Nuevo Teatro Libanés con funciones de viernes a domingo.