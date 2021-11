Presupuesto 2022 refleja todos los rencores de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Monreal defiende a la UNAM, aunque se arriesgue

Una pausa se dio en la Cámara de Diputados para poder ordenar las alrededor de dos mil reservas y saber exactamente cuántas eran, que se presentaron en lo particular, en torno al Presupuesto para 2022, documento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reflejado todos sus rencores y ha terminado por volverlo un instrumento de su venganza.

Y si alguna duda hubiera respecto a lo anterior, entonces por qué el Ejecutivo metió “la tijera” y duro al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el primer caso, el enojo del inquilino de Palacio Nacional, alcanzó su máxima expresión por el excelente desempeño que tuvo el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova cuando asistió a comparecer a la Cámara de Diputados, evidenciando el pobre e ínfimo nivel que tiene la bancada morenista que coordina Ignacio Mier.

Por cierto, el doctor Córdova Vianello, advirtió en tiempo y forma que un recorte desmedido pone en riesgo la Revocación de Mandato y sólo se puede convocar a esa consulta si se cuenta con los recursos para realizar ese ejercicio que pidió el partido oficial, para que luego no digan. Ojo, se deben instalar 162 mil casillas y no 5 mil, como imagina el inquilino de Palacio Nacional en esta nueva ocurrencia por la que no quiere pagar ni un quinto.

La discusión en torno al presupuesto para el año entrante se volvió la de las escoltas porque por lo menos a la hora de fijar posicionamiento, todos los oradores se pararon en la tribuna escoltados. Los de Morena por compañeros suyos así como del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, que en todo momento busca protagonismo, igual, por cierto que el diputado Pablo Amílcar Sandoval, a quien casi se le ruedan las lágrimas porque quisiera ser él el que presidiera la Mesa Directiva de la Cámara baja y no, Sergio Gutiérrez Luna.

La alianza “Va por México”, que planteó una reasignación del 2.6 por ciento en dicho Presupuesto, tuvo la presencia del dirigente del PRI, Alejandro Moreno y los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinosa. No dejó de llamar la manera en que los diputados del PVEM como Juan Luis Guerra y Juan Carlos Natale, buscaron quedar bien con los de Morena tocando los límites del servilismo a la voz de que ellos están saben del lado de quién están, “de los adultos mayores a los que se les duplicará la pensión” y que se supone que esta errada y llamada Cuarta Transformación que encabeza López Obrador ya le ganó en cuanto a crecimiento a Francia e Inglaterra, mientras que Estados Unidos tendrá un crecimiento del 4.5 por ciento y México casi lo alcanza con 4.1%.

A las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro estaban presidentes municipales de los tres partidos que conforman la alianza. Las reservas se seguían contando y las horas transcurrían densas.

Municiones

*** Durante la ceremonia de imposición de insignias a los nuevos integrantes del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado para defender la universidad pública, pues es un deber ineludible. Una declaración sin duda muy interesante en momentos en los que los seguidores más fervientes de López Obrador, se “desgarran las vestiduras” y se suman a las posiciones irracionales de Palacio Nacional de atacar a los organismos autónomos. El senador Monreal consideró que a nadie debe de quedarle duda de que sin esta institución, México no habría avanzado hasta estos estadios de desarrollo económico, político y social. Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta reiteró que a la UNAM, “la defiendo en todas partes, no obstante que pueda arriesgarme”. “Soy senador temporal, pero maestro permanente. Y en todo lugar, en todo lugar, frente a toda institución, no deben tener recato; hay que defender a la UNAM siempre”. Qué bueno que haya una voz sensata en el partido oficial.

*** En conferencia de prensa, María Larriva y Jaime del Río, expertos en seguridad aérea y operacional del espacio aéreo, manifestaron que la operación desde el pasado 25 de marzo en el Valle de México del nuevo diseño del espacio aéreo ha demostrado ser de gran riesgo para la navegación de los aviones y altamente ineficiente, lo cual genera peligros para la población; altos costos para las aerolíneas y en consecuencia para los pasajeros, por lo que, afirmaron, la mejor opción es volver al diseño anterior que ya está probado y es altamente eficiente. Los expertos dieron a conocer que realizaron estudios para los vecinos del colectivo “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, conformado por más de 150 colonias del Valle de México que temen por su seguridad y lo que encontraron es que por las características muy particulares del espacio aéreo provocados por tres factores como la orografía, que siempre produce turbulencias y condiciones de vuelo difíciles para las aeronaves; la elevación y las condiciones meteorológicas todo el año, se limitan sensiblemente soluciones aeroportuarias. Sin embargo, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) realizó el actual diseño sin observar los lineamientos de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI)

*** Omar Hernández, que ahora encabeza a los padres de los niños con cáncer, informó que hace dos días se llevó a cabo la reunión número 22 para intentar solucionar la cerrazón de esta errada y llamada Cuarta Transformación para abastecer de medicamentos a los niños con cáncer. Señaló que asistieron gente de la secretaría de Salud y algunos directores de Hospitales de Guerrero, Veracruz e Ixtapaluca, Estado de México. Entre los acuerdos a los que se llegaron están que la comitiva de padres de familia de Guerrero se reunirán hoy con autoridades de salud y el viernes, harán lo propio los padres de Veracruz. En Ixtapaluca, quedó pendiente la reunión, pero en un balance de esta delicada situación, Omar Hernández indicó que los traen con puras promesas de que el medicamento prometido llegará, sin dar mayores detalles. Puso un ejemplo tan significativo como preocupante: el Insabi enviará a Veracruz citarabina, un medicamento que actúa o retarda el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo, pero sólo llegarán 22 piezas para Veracruz, que cuenta con 4 Hospitales, ¿para qué alcanza? Tan solo en Xalapa se ocupan 30 piezas por un día, pero las promesas y necedades de esta errada y llamada cuarta transformación dicen que “ya merito” llegará más medicamento. En el Presupuesto para el 2022, sólo hay más recursos para comprar vacunas contra el Covid, pero no para enfermedades catastróficas como el cáncer, pero eso sí, el presidente muy afanosito en la ONU pidiendo dinero para los más pobres del mundo, eso sí, por medio de una especie de “monedero electrónico”.

morcora@gmail.com