López Obrador en la ONU

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad, planteó en la ONU un Plan de Fraternidad y Bienestar en favor de los más pobres (750 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día) para que sea promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas al resto de los Estados miembros.

Ésta estaría financiada por el 4% de las personas más ricas del mundo, el 4% de las empresas más grandes del planeta y el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países que integran el G20 para crear un fondo de 1 billón de dólares, de manera anual, lo cual constituye aportaciones relevantes en favor de la humanidad.

Indicó que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM) pueden participar en la distribución del dinero, siempre y cuando se realice de forma directa, sin intermediarios, tal y como se distribuyen los fondos de los programas sociales y cuyos efectos contribuyen ya a abatir la pobreza.

Largas marchas de Centroamérica hacia la Unión Americana confirman, diariamente, la necesidad de establecer mecanismos de apoyo para detener la migración que, aunque es un derecho humanitario que persiste a lo largo de la historia, cada día se recrudece por la falta de satisfactores y por el acaparamiento de unos cuantos privilegiados en perjuicio de las mayorías.

Turbulencias

Política exterior e interior, al parejo

Aunque al inicio de la actual administración el presidente López Obrador planteó que la mejor política exterior sería la interior, sus exitosas salidas han demostrado que éstas van al parejo. Los operadores a nivel internacional hacen su tarea y se ha demostrado la presencia de nuestro país en los foros mundiales con propuestas viables, ya no las tradicionales, que sí funcionan. Está el caso de las vacunas en las que finalmente los países ricos se han visto obligados a ceder ante los países menos favorecidos, pues si no hay un acceso equitativo, el combate será desigual y la pandemia no cederá… Clases a distancia no se justifican cuando prácticamente se han normalizado las actividades en todo el país, aun cuando en otras regiones del mundo los abate la pandemia y han tenido que suspender actividades y continuar con el aislamiento. México no es la excepción, pero las condiciones económicas y la realidad social son diferentes… La reapertura de la frontera con Estados Unidos así lo demuestra, pues se trata de uno de los cruces fronterizos de mayor importancia en el mundo… Concluyó el registro de los 43 diputados representantes de las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso de Oaxaca y con ello el protocolo parlamentario para el inicio de actividades de la LXV Legislatura que inicia actividades con el informe de actividades del gobernador Alejandro Murat… Este fin de semana el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, toma protesta a la delegación en Oaxaca de la Asociación Nacional de Locutores que preside el doctor Mario Medina Torres y César Bolaños Cacho. En ceremonia presencial a realizarse el sábado, se rendirá homenaje a don Manuel Humberto Siordia y a Sócrates A. Campos Lemus, que fungió como vicepresidente nacional, ambos maestros de la locución y las relaciones públicas, ya fallecidos… También crece la efervescencia por la consulta interna de Morena que lleve a la selección del candidato a la gubernatura de la entidad, siguiendo como favorita con todo a su favor de Susana Harp, su inexperiencia política es su punto débil, en tanto que el senador Salomón Jara, que va en segundo lugar, presume de cercanía y de influencia con el presidente López Obrador, y aunque así sea, su mala fama no garantiza un triunfo electoral; el tercero en discordia y mejor posicionado es el joven director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista