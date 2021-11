John Legend se une a la familia Universal Music Group

“Ya en plataformas»

Presenta su canción navideña «You Deserve It All”

El incomparable cantante, compositor, productor, actor y activista social ganador de EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) John Legend ha firmado con Republic Records, anunció el sello. Esto inicia otro renacimiento creativo para la superestrella ganadora de 12 premios Grammy.

«Estoy emocionado de asociarme con Republic Records en este próximo capítulo de mi carrera», dice Legend. «Ha sido maravilloso trabajar con todos en el sello. Estoy encantado de llevar este nuevo viaje artístico y creativo con ellos y espero compartir nueva música con la gente pronto».

La presidenta de Republic Records, la creativa de la costa oeste, Wendy Goldstein, comentó: «Simplemente no hay nadie como John Legend. Es la superestrella consumada del siglo 21 cuyo impacto en la cultura y el mundo en general solo continúa expandiéndose. Nos sentimos muy honrados de unir fuerzas con él mientras lanza esta próxima era con algunas de sus melodías más poderosas hasta el momento».

Para conmemorar la ocasión, Legend ha lanzado un nuevo sencillo navideño titulado «You Deserve It All». Como parte del lanzamiento, Legend se ha asociado con LG Signature, la marca ultrapremium de LG Electronics. Legend servirá como su nuevo embajador de marca y ha colaborado con ellos en una campaña navideña titulada, «Legendary Gift: The Signature.»

Legend coescribió notablemente «You Deserve It All» con la galardonada al Grammy, Meghan Trainor. Marca una reunión entre estas dos potencias que colaboraron por primera vez en «Like I’m Gonna Lose You» de 2016, que fue cuádruple platino y ascendió al Top 10 del Billboard Hot 100. La canción fue producida por el ganador del premio Grammy Raphael Saadiq y el próximo video musical dirigido por Drew Kirsch [Taylor Swift] da vida a la canción.

Como uno de los artistas más célebres y apreciados de su generación, John Legend se destaca como «el primer hombre afroamericano» y «uno de los únicos 16 individuos en alcanzar el estatus de EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony)”. Entre docenas de otros reconocimientos, ha obtenido de manera impresionante 12 premios Grammy, mientras que su éxito característico «All Of Me» empató con «Despacito» de Luis Fonsi y Daddy Yankee por «la canción más alta certificada en la historia de la Recording Industry Association of America». En particular, interpretó el papel principal de Jesús en Jesucristo Superstar Live In Concert de la NBC, llevándose a casa el Premio EMMY como productor en la categoría de «Especial de Variedad Sobresaliente». Se unió a The Voice de NBC como coach en 2019. También es el director de Get Lifted Film Co. —cuyas producciones incluyen el espectáculo de Broadway Ain’t Too Proud – The Life and Times of the Temptations, la aclamada película navideña de David E. Talbert Jingle Jangle: A Christmas Journey, la serie documental de HBO ganadora del Premio IDA Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children y la serie de comedia de IFC y AMC Sherman’s Showcase. En 2021, fundó e introdujo HUMANLEVEL, que tiene como objetivo reforzar y apoyar a las comunidades desproporcionadamente afectadas por el racismo institucionalizado. Legend catalizó la campaña #FREEAMERICA en 2015 para cambiar la conversación en torno a las políticas de justicia penal y poner fin al encarcelamiento masivo. Lanzará su primer álbum con Republic Records en 2022.

