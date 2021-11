Platanito & Los Lunatics llegan con su Heavy Tour al Pepsi Center

“Que los cristales se queden en su casa”

El chico malo entre los payasos y la comedia regresa éste 16 de diciembre

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito cuenta con una trayectoria de mas de 40 años, durante los que se ha consolidado como uno de los mejores comediantes del país y el primer payaso para adultos que vieron los escenarios aztecas, es por ello que con altas y bajas; este chico rudo afirma, que después de su polémica por el chiste de la Guardería “No me funaron, me catapultaron”, por lo que siguió y seguirá defendiendo el humor negro.

Ahora en su “Heavy Tour” que llegará el Pepsi Center WTC el próximo 16 de diciembre junto a Los Lunatics; Platanito viene más pesado que nunca, de tal manera que invita a la generación de cristal a “que se queden en su casa a seguir amargándose” y en entrevista para DIARIO IMAGEN nos da todos los detalles al respecto “Es el show que inventamos hace dos años y medio, que se hizo un gran tour de medios y no se pudo hacer por la pandemia. En su momento fue muy polémico por el cambio de imagen de Platanito, me quite la peluca, uso sombrero y es un show heavy, se especuló que me estaba despidiendo pero no, eso se aclaró, soy el mismo Platanito con un disfraz de rockero. Estrenamos y todo, se venia una gira por Estados Unidos y todo México, Centroamérica pero llego el Covid y todo se detuvo en el mundo, siendo el del espectáculo de los mas afectados”.

Pese a lo anterior celebra que ya hay una lucecita “que es el volver a los escenarios, retomamos los shows y lo que me gusta hacer que es la comedia. Regreso el 16 de diciembre en un show especial y presencial en un recinto tan importante, aquí se han presentado excelentes espectáculos, pero muy pocos de comedia, por lo que es un honor venir con este show. Ojala la gente venga, los invito a que nos ayuden a reactivar la comedia y que se rían”.

Siendo un comediante completo, Platanito explica que “Me gusta ofrecer cosas de calidad al público, no solo subirme al escenario a decir mi rutina, sino enmarcar todo con una buena producción, me caracterizo por ello, porque hay una gran inversión, antes con bailarinas, iluminación, efectos especiales, luego con músicos y ahora con pantallas gigantes y banda en vivo; eso la gente lo agradece, por eso llevo tantos años con Platanito. Tengo 50 años de edad, pero 45 dedicándome a esto”.

“Me criticaron por menos de lo que hoy dicen los Standuperos”

Reconoce que el show hará honor a su nombre “Heavy” pues viene con todo “Vengo a decir las cosas como van, sobre todo ahora con la generación de Cristal, que de todo se ofenden, uno debe defender la comedia. A la generación de cristal si les invito a que se queden en sus casas, lamentándose y quejándose de todo. Dejen que la demás gente venga a divertirse a disfrutar, porque si bien, van a escuchar cosas bien heavy, bien duras, es simplemente con el afán de hacer reír, que tanto necesitamos”.

En este punto, nos contó de la evolución de Platanito al paso de los años “Es que al principio Platanito trabajaba para niños, pero luego me convertí en el primer payaso para adultos, que finalmente fue lo que hizo que despegara y me convirtiera en una personalidad dentro de la comedia. Deje de ser cualquier payaso y fui el primero que hacia show para adultos, deje de ser cualquier payaso para ser un comediante payaso, que decía las cosas como son”.

Recordó su paso por Telehit “Ahí no había censura, podía decir todo como era y eso hizo que el personaje creciera, más tarde se me puso la estampa del ‘payaso culero’ por el chiste que hice de la guardería, y es que mi show no se basaba solo humor negro, tenía desde chistes muy crueles, hasta el chiste mas tonto y hasta ahora es así, pero se hizo un chisme con lo de la guardería y decían que era un ojete, pero realmente la gente que veía mi show sabía de que va”.

Se podría decir, en ese sentido que Platanito fue precursor de este tipo de comedia irreverente, pero también de los primeros en sufrir la censura de cierto sector del público, por lo que él opina “Ahora que escucho yo a los standuperos, los apoyo, porque finalmente es comedia lo que están haciendo, pero si me espanta de repente, puta si yo hubiera dicho eso ¿cómo me hubiera ido? La gente se espanta de lo que yo dije, pero estos weyes están diciendo cosas que dices ‘órale está muy cañón’, pero a final de cuentas lo aplaudo por que es comedia, no los voy a criticar, ni me voy a poner a decir que está mal, me rio o trato de reírme si esta muy fuerte (risas)” dijo.

Hoy está bien matar, pero ser comediante lo ven mal

En este marco lamentó que la gente se atrinchere contra los comediantes en una actualidad donde su tarea solo es hacer reír, en medio de tanta problemática social “Justo me preguntaba eso con un amigo, a donde irá la comedia en 10 años, creo que ya no podremos decir nada; no sé si va a desparecer la comedia o si todo mundo va a estar amargado. Porque, imagínate, lo que está chingón hoy en día es… matar, matar está chingón; asesinar es padrísimo, ser violador, delincuente, eso si esta cool, pero ser comediante, eso si está mal, es algo de locos, una gran contradicción” dijo.

Y es que esa censura o interés por funar a los comediantes llegó a un grado, literalmente de mal chiste, por ejemplo, Platanito nos cuenta que hoy es asediado y criticado por chistes de hace más de 10 años “Recuerdo que hace como 13 años conté un chiste en Telehit que se hizo muy popular, hasta la fecha la gente lo sigue pidiendo, el chiste del ‘Chequelete’, y el otro día en mis redes sociales, me dicen ‘¿Ya viste que te están atacando por el chiste del chequelete?’ y dije ‘no es cierto’; pero efectivamente me estaban tirando hate por ese chiste”.

Y es que, Platanito refiere que “a alguien se le ocurrió que estaba bien hablar con la ‘e’, decir ‘amigue’, decir ‘compañere’ y ya no puedo hacer el chiste del ‘Chequelete’ porque creen que te estas burlando de ellos, cuando primero fue el chiste y luego años después llegó un ‘alguien’, no sé, a querer imponer esa forma de hablar. A mi me encantaría conocer a quien se le ocurrió esa idea de decir ‘compañere’, o ‘no sol él soy elle’ o ‘no somos, somes’, híjole está muy chistoso eso, no sé que va a pasar en 10 años con la comedia, no me lo explico con este tipo de cosas”.

No me funaron, me catapultaron

Desde que el chiste de la guardería, han sido muchos los intentos de cancelar a Platanito, pero el afirma que seguirá defendiendo su forma de hacer reír, ya que como en todo, hay público para todos “dicen que me funaron, pero también eso me catapultó a llegar a Estados Unidos, a tener un programa importantísimo, que generó mucho éxito en la televisora Estrella TV, fue un programa que duró 7 años con 700 emisiones; y que salí de ahí porque se acabo el contrato y porque el dueño de la empresa también salió. Pero fue el Late Night numero 1 latino, muy espectacular, si ibas a Las Vegas, al Time Square en Nueva York, había espectaculares de este programa, entonces si fui funado pero también me llevó a tener éxito internacionalmente”.

Otra de las características de Platanito es que siempre ha apoyado al talento nuevo “En el programa tuvimos miles de invitados, yo siempre tendré lugar para el nuevo talento, luego te asombras de lo grandes que llegan a ser, por ejemplo, el Indio Brayan recientemente lo reconoció públicamente, dijo ‘el primero que me abrió las puertas de un programa fue Platanito’ y hoy lo ves dando sus shows solo, que le va muy bien, eso me llena de orgullo”.

La nariz de payaso es mi vida entera, afirma

Al jugar con la imagen de su personaje que ahora es mas rockero, afirma que podrá darle vueltas al vestuario, incluso, cambiar de maquillaje, pero la nariz en el color que sea finalmente , lo representa “La nariz de payaso es mi vida entera, el tener una nariz es como ponerte una mascara para dejar de ser Sergio y convertirme en alguien que se atreve a decir todo, es un estilo de vida para mi, estoy acostumbrado a la nariz, al maquillaje y de hecho volverlo a retomar después de la etapa mas critica de la pandemia me hace sentir con vida”.

Y es que hay que recordar que el comediante se contagió de Covid-19, sufriendo graves complicaciones de salud “Ahora que estoy de nuevo con mi nariz, con el maquillaje, a punto de regresar a los escenarios, me siento con mucha esperanza y ganas de seguir lo que me queda de vida, porque estuve al borde de la muerte y tuve muchas complicaciones, pero ahora estoy bien. Puedo reflexionar que mi nariz y Platanito me dan vida, juego, pasión, trabajo, sacrificio y hoy en día es un alter ego de Sergio Verduzco”.

De tal manera que, incluso, Platanito hablará de la pandemia en el show “Ya lo había hecho en streamings virtuales, se habló mucho de eso y en este caso será inevitable, sin embargo, si quiero cada vez hablar menos de eso, porque el objetivo es olvidarnos de tanta mierda que hubo en los últimos dos años, pero si se toca el tema” concluyó.

Platanito ofrecerá su espectáculo este 16 de diciembre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, con todos los protocolos de sanitización al ingreso y se cumplirá el aforo permitido por las autoridades. Boletos a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.