Mujeres, buenos prospectos de Morena

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Si de algo puede estar segura la dirigencia nacional de Morena es que no enfrentará problemas para seleccionar a las, cuando menos, tres mujeres que competirán en los comicios de 2022 por igual número de gobiernos estatales.

Sin problemas de ninguna clase, los morenistas cuentan con mujeres en cuatro estados que pueden ganar los comicios si es que son nominadas como candidatas.

Claro que entonces serán los varones los que exigirán equidad de género, en cuanto a que las postulaciones sean equitativas de tres mujeres y tres hombres.

De los seis estados que elegirán a sus nuevas autoridades el año próximo ninguno de ellos ha tenido una mujer gobernante, por lo que se considera que esta es la ocasión especial para ello.

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, podrían experimentar con una votación favorable a una mujer, sea de Morena o de los otros partidos que compitan y, tal vez, lo hagan en alianza.

Por lo pronto, Morena se encuentra preparado en los seis estados con competencia, de los que en cuatro estados tiene mujeres que sobresalen por encima de los otros candidatos.

Finalmente serán las encuestas las que definan los abanderados del Movimiento Regeneración Nacional, pero las mujeres alzan la mano para participar.

Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se perfilan para disputar la nominación de una mujer en los comicios del año próximo.

En Durango aparece Marina Vitela Rodríguez, quien aparece, por el momento, como primera en todo tipo de encuestas, las del partido y las externas, basada en su participación política, primero como priista y ahora como alcaldesa de Gómez Palacio, representando a Morena. Marina ha sido un par de veces diputada local y diputada federal. Lleva como adversarios internos a José Ramón Enríquez, senador y saltimbanqui político, ya que fue militante de MC y del PAN, antes de saltar a Morena y a otro similar Manuel Espino quien fue dirigente nacional del PAN y se adhirió a MC y ahora a Morena.

Oaxaca tiene en la senadora Susana Harp uno de los principales prospectos para competir por el gobierno estatal por parte de Morena. Claro que la senadora no va sola en la competencia interna, ya que su compañero de escaño, Salomón Jara aparece bien posicionado y por ahí intentan colar a Luis Alberto Ramírez Pineda, director del ISSSTE y quien lleva el soporte de su padre, el ex gobernador Heladio Ramírez.

En Quintana Roo, Mara (María Elena Hermelinda) Lezama, alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), quien fue reelecta hace unos meses, aparece como la mejor opción de Morena. Mara es por segunda ocasión consecutiva presidenta municipal del principal destino playero del país y busca el aval de las preferencias en las encuestas internas para disputar el gobierno estatal. Se enfrenta en la interna de su partido a los senadores José Luis Pech y Marybel Villegas. El primero fue un activo priista y colaboró en algunos gobiernos emanados del partido tricolor y la segunda ha militado en todos los partidos en la entidad, ya que cuando no sale de candidata cambia de camiseta.

En Tamaulipas, Maki Esther Ortiz, dos veces alcaldesa de Reynosa, ex senadora, ex diputada y ex subsecretaria de Salud de nivel federal y ferviente militante del PAN durante esos tramos, busca la nominación de Morena al gobierno estatal. Maki fue expulsada del partido blanquiazul, luego de apoyar abiertamente para que su hijo fuese electo su sucesor en la alcaldía de, municipio fronterizo, bajo los colores de Morena, ahora Maki se registró para participar en la encuesta que levantará el Movimiento Regeneración nacional para encontrar candidatos en cada uno de los seis estados en competencia. En Tamaulipas, el aspirante más fuerte del partido que preside Mario Delgado es el senador Américo Villarreal, hijo del ex gobernador del mismo nombre y aparece también el nombre de Rodolfo González Valderrama, enviado hace poco como delegado federal a esa entidad. Otra mujer anotada para esta contienda es Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, aunque se le ven menos posibilidades de competir con los otros tres.

ramonzurita44@hotmail.com