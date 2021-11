Anuncia López Obrador plan de seguridad turística para destinos de Quintana Roo

José Luis Montañez

Estrategia del gobierno federal para combatir al crimen en el estado

Por los recientes actos atroces por parte del crimen organizado en Quintana Roo, que han puesto en riesgo su calidad como destino turístico potencia en el mundo, tanto autoridades estatales como federales han coincidido en que se deben reforzar las estrategias para combatirlo; caso tal fue el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de un Batallón de seguridad Turística a cargo de la Guardia Nacional que será lanzado inicialmente en Tulum, pero con miras a llegar a otros polos de la entidad.

Asimismo, durante la conferencia “mañanera” que encabezó ayer desde Cancún, en donde realizó previamente la reunión de seguridad, aprovechó para hablar sobre la ampliación de 500 hectáreas en la zona arqueológica de Tulum, la inauguración del Aeropuerto de Tulum y la remodelación del Aeropuerto de Chetumal.

López Obrador indicó que en sólo una semana ya se movilizan cerca de mil 500 elementos de la Guardia Nacional (GN) a Quintana Roo. “Vamos a reforzar la vigilancia, la presencia de la Seguridad Nacional en los municipios de Quintana Roo, con énfasis en los municipios turísticos, se están creando instalaciones para eso”.

Asimismo, asegura: “Por eso estamos aquí, porque vamos a operar, ya ustedes conocen de estos hechos lamentables que se presentaron, se les dio mucha difusión; son hechos dolorosos porque se pierden vidas de seres humanos, nacionales y extranjeros y eso no se puede repetir, debemos evitar que eso suceda, por eso es el plan de reforzar la seguridad. Todo el gobierno federal va a seguir apoyando al estado, estamos trabajando de manera coordinada”.

Puntualmente dijo que se llevarán a cabo dos acciones de forma inmediata, primero la presencia de la Guardia Nacional con más elementos e instalaciones en todos los municipios, asimismo, inteligencia para no actuar sin información suficiente.

Se va a garantizar la seguridad turística

El plan para garantizar la seguridad turística fue presentado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, quien explicó que las fuerzas que arribarán van a ser permanentes y que son parte de las unidades de la Décima Brigada, es decir, que no vendrán sólo por el tema de los atentados en Tulum, sino que ya serán parte de la estrategia de seguridad estatal.

“Vamos a regresar el 30 Batallón de la Guardia Nacional (GN), lo regresamos aquí en donde fue su origen, va a ser su plaza asignada, para el nuevo trabajo que van a tener para atención de la Riviera Maya. Se ha programado el arribo de mil 445 agentes de la GN, estos elementos se alojarán en un cuartel que ocupará un terreno de una hectárea en Tulum”, adelantó.

Y en cuanto al trabajo de inteligencia, dijo que permitirá direccionar a los operativos precisos, para que no afecten la imagen de los destinos turísticos y ahuyenten a los paseantes. “Necesitamos que en un área de turismo, no sea la fuerza lo que se vea en primer lugar sino la inteligencia que se genere llevará a realizar acciones de manera muy coordinada, muy limpia sin generar un efecto violento en el área”, comentó.

Lo anterior, dijo, será posible gracias a la coordinación de esfuerzos del Centro Nacional de Inteligencia y habrá un sólo elemento a cargo de la obtención de información.

Sobre la ampliación de la zona arqueológica de Tulum, López Obrador dijo que se sumarán 500 hectáreas a la zona arqueológica de Tulum, espacio que tendrá carácter de reserva natural. “Tenemos que pensar en esta reserva para no llenar irracionalmente de desarrollo inmobiliario y llenar de construcciones”, explicó. Y finalmente, sobre el aeropuerto de Tulum, adelantó que será como el Felipe Ángeles y se inaugurará a finales de 2023.

“No hay plan B, el Tren Maya, se inaugura en 2023”

López Obrador también aseguró que no hay un plan “B” para el inicio de operaciones del Tren Maya, el cual debe estar terminado y en funcionamiento a finales de 2023, para lo cual están trabajando, según dijo, a marchas forzadas.

El mandatario federal fue enfático en asegurar que el conjunto de obras que incluyen los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum y Palenque, además del Tren Maya, deben quedar finalizados durante su administración

“Estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tren Maya, las estaciones, estos aeropuertos Tulum, Chetumal, Palenque y el Aeropuerto Felipe Ángeles, es un corporativo para que no haya tentación de que, al paso del tiempo, toco madera, regresen los privatizadores y que quieren convertir estos bienes nacionales en bienes de particulares, de sus allegados, como fue la historia del periodo neoliberal” explicó.

En ese mismo tenor, destacó: “Entonces, al dejar este patrimonio de México en custodia de la Secretaría de la Defensa tenemos garantía de que no se van a desincorporar estos bienes del patrimonio público, para eso es el que se está trabajando en el Tren Maya. Y no hay plan B, vamos a terminar a finales del 23, tiene que empezar a operar todo el Tren Maya”.

Por otro lado, reconoció las dificultades para obtener los derechos de vía del Tramo Cinco de la obra, aunque a pesar de ello, destaca que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Grupo México no tienen obstáculos en la construcción del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum. “En ese tramo, aunque hay menos distancia, hay más complejidad porque es más difícil obtener el derecho de vía, se están analizando dos opciones: el derecho de vía de la carretera, nada más que hacia arriba, un viaducto, un segundo piso, (o también) que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya, hacia adentro, no cerca de el Mar Caribe, no cerca de la playa, esa es una posibilidad. Se está analizando la mejor opción, pero no tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra”, concluyó.

Finalmente, se dio a conocer que ya se adquirieron los terrenos para el aeropuerto de Tulum y que los ejidatarios podrán desarrollar proyectos en las inmediaciones, es decir, que podrán encontrar otro tipo de ingresos una vez puesto en operaciones el aeródromo con negocios personales.

AMLO invita a CJ a su administración

El Presidente también aprovechó esta visita al Caribe mexicano para declarar que convencerá al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de unirse a su administración cuando termine su mandato en la entidad y es que hay que recordar que el mandatario estatal llegó al cargo por la coalición PRD-PAN, en 2016.

El jefe del Ejecutivo federal destacó las buenas relaciones que mantiene con el gobernador y los buenos resultados que ha entregado a la población durante su gestión en Quintana Roo, por lo que afirma, que no duda un momento en incorporarlo a su gobierno.

“Estoy muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador Carlos Joaquín y terminando su tarea, su encargo, su mandato, vamos a hablar con él para convencerlo de que nos siga ayudando si él lo decide, porque es voluntario”, aseveró López Obrador.

Durante la “mañanera”, Carlos Joaquín tuvo una participación amplia para exponer los avances de su gobierno y presumir que en la entidad se han hilado varios días sin reportes de muertes por Covid-19.

También celebró que alrededor de 85% de la población del estado, es decir, un millón de habitantes, cuentan con el esquema de vacunación completo. Y que de las 2 mil 82 escuelas en la entidad, ya han regresado mil 299 planteles a las clases presenciales.

Cabe mencionar que López Obrador también ha invitado al ex gobernador de Sinaloa, al priista Quirino Ordaz, y al panista Antonio Echevarría, ex gobernador de Nayarit, a integrarse a su gobierno. Las invitaciones han generado inconformidades entre las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD, quienes en algunos casos han amagado con expulsar de sus partidos a los gobernadores que acepten unirse.

