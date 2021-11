“S.O.S. me estoy enamorando” entretiene y divierte a la familia

Se transmite de lunes a viernes por las estrellas

Luz Edith Rojas cuenta a DIARIO IMAGEN su experiencia en este proyecto

Bajo la dirección de escena de Juan Pablo Blanco y Nelhiño Acosta y con la participación en el elenco de Daniel Arenas, Irán Castillo, Leo Herrera, Marcelo Córdoba, Jorge Salinas, César Évora, Nuria Bages, Adriana Montes de Oca y Luz Edith Rojas, “S.O.S. me estoy enamorando” es una historia que no solo entretiene, sino que divierte y hace reflexionar a las familias.

Pero para dar más detalles sobre esta telenovela que se transmite por “las estrellas”, Luz Edith Rojas que da vida a “Fabiana Vallejo” platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Me siento afortunada de estar en este proyecto, es una historia familiar y rosita, es mi segundo proyecto en Televisa, con el que doy continuidad a mi trabajo. Estar en pantalla es algo que me emociona, es un personaje que no me exigió tanto en la creación, está abordado desde la comedia, algo que domino bastante bien, bendito sea Dios”.

Explica que “lo que sí me llevó Fabiana es a estudiar astrología porque lo sabía, pero no estaba tan clavada como ella. Hice un taller de lo básico de astrología para tener veracidad sobre lo que hablo, aunque sea de forma superficial, no me gusta hablar por hablar. Así trabajo en mis personajes, con respeto. Eso me costó trabajo con Fabiana, pero finalmente lo logramos”.

Lo que le gustaría que la gente se quede al ver esta telenovela, dice “es el amor de las familias, de los amigos, Fabiana es liberal en cuestión del amor en pareja. Cómo aborda todo ella desde un lugar bonito y amoroso es fantástico, así deberíamos aprenderlo, ella hace lo que le dicen los astros lo hace para bien, ojalá se quede en la gente la energía del amor y de este personaje”.

Más allá de los mensajes reconoce que “la idea es entretener, abordando temas coloquiales en la vida de los seres humanos, que es enamorarte, que va de la mano todo lo que pasa en ese tipo de situaciones, se aborda, incluso, el poliamor, ese tema de no pertenecerle solo a uno, si le podemos pertenecer a varios. Se aborda como en cualquier melodrama, pero desde la comedia, desde lo familiar, lo más ligth que puedes ver”.

Asimismo, aceptó “hay mucho de Fabiana en mí, porque siempre trato de predicar con el amor, vivir en paz con la gente, tratar de ser agradecida. De ayudar y estar siempre positiva, defender el amor y estar a favor del amor, porque ella siempre sabe a través de los astros que el amor es lo mejor, cuido a mis hermanas, a mis amigas a mi familia”.

Y el aprendizaje, afirma “como cualquier otro personaje es que se debes ser profesional, me exijo mucho como actriz, se trata de tener la capacidad de abordar temas que no me son tan familiares y hacerlo de forma natural, como en este caso la astrología. También se aprende de la generosidad de los compañeros, Irán, por ejemplo, es una gran compañera, una amiga, incluso una hermana. Ella está embarazada y aun así es profesional, es puntual comprometida, eso te enseña mucho también, porque esperando un bebé, sigue trabajando como debe ser”.

Finalmente, celebra la decisión de Televisa al mantener las telenovelas con un plus a la vanguardia. “Nos enfrentamos a plataformas y formatos de contar historias, pero nos toca renovarnos de una forma inteligente, porque si haces este formato de telenovelas en 25 capítulos, justo el público no está acostumbrado a eso. Televisa ya lo tiene súper armado, entonces siguen siendo historias largas, pero con nuevos encuadres, más en formato de cine, de serie ‘S.O.S. me estoy enamorando’ tiene 192 capítulos de media hora y va subiendo el rating poco a poco, de modo que es un formato que sigue gustando” concluyó.

“S.O.S. me estoy enamorando” se transmite de lunes a viernes por las estrellas a las 18:30 horas.

“Me siento afortunada de estar en este proyecto, es una historia familiar y rosita, es mi segundo proyecto en Televisa, con el que doy continuidad a mi trabajo. Estar en pantalla es algo que me emociona, es un personaje que no me exigió tanto en la creación, está abordado desde la comedia, algo que domino bastante bien, bendito sea Dios”. Luz Edith Rojas