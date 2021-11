Guerra sucia por la sucesión, más fuerte que nunca en Morena; crece frente contra Mara Lezama

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El Verde la arropa en los municipios donde gobierna

La velada amenaza de Andrés Manuel López Obrador, líder moral de Morena, durante su visita a Quintana Roo contra los “suspirantes” a la candidatura a la gubernatura del estado, no les hizo mella, a pesar de la advertencia de que los vomitará en caso de dañar al partido y continuar con la guerra sucia, que al menos mantienen dos de las más fuertes aspirantes a la candidatura por el partido guinda.

La ausencia de la senadora Marybel Villegas Canché en la “mañanera” de López Obrador, no pasó desapercibido para nadie, ante la lectura política que esto representa, al dejar a su más cercana contendiente sola, en un evento, desde donde le leyó la cartilla a todos los precandidatos de su instituto político.

La importancia de dicha reunión en Quintana Roo sería la oportunidad de oro para refrendar el apoyo de AMLO, a la presidenta municipal de Benito Juárez, que pensaba llegar por la libre a la gubernatura del estado, hasta la abrupta y sorpresiva llegada de Rafael Fernando Marín Mollinedo, actual director del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, primo de Nicolás Mollinedo, ex chofer del presidente López Obrador.

Hermelinda Lezama, de la noche a la mañana, descubrió que de un hermoso cisne la degradaron a un patito feo, luego de presumir sus hermosas alas, las cuales de tajo se las cortaron, ya que la colocaron hasta un rincón, en la fila de secretarios en la “mañanera”, desde donde de reojo veía a amigo el “peje”, en tanto éste lanzaba amenazas e indirectas que, de vez en vez, también le pegaban a ella.

En tanto, Marybel Villegas Canché, como viejo lobo de mar, se escurrió como el agua y no se le vio en la “mañanera”, ya que aprovechó el escaparate del Tianguis Turístico en Mérida para posicionar su figura política rumbo a la gubernatura, al salir en la foto no sólo con el también “suspirante” a gobernador Luis Alegre, sino con importantes figuras políticas y empresariales, al colarse al evento donde no fue requerida, con supuestamente una acreditación, que no era suya.

Libre del escarnio político, por lo menos durante la estancia de AMLO, la senadora Marybel Villegas, también aprovechó la presencia del presidente del país, y se colgó de su popularidad para hacerse notar, ya que muy bien sabe que “Quien se mueve, no sale en la foto”.

Todos contra Mara

El panorama adverso para María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, como bola de nieve crece en el sur y el centro del estado, incluso la zona maya, donde surge un movimiento en contra de la aspiración de la actual presidenta municipal de Benito Juárez, por sus ligas tan estrechas con el “Niño Verde” y su séquito de juniors lambiscones, que gracias a sus acciones legaloides y tramposas se han apoderado de tierras, casas y hoteles, bajo el cobijo de las autoridades.

La “mafia verde”, que aparentemente cobija a Hermelinda Lezama, causó no sólo inconformidad, sino también el rechazo a la figura de la alcaldesa que se le ve no sólo en Cancún, sino también en todos los municipios donde sus aliados de la alianza que la hicieron ganar, gobiernan.

El veto social contra la “mafia verde”, no es algo fortuito, sino bien ganado, por lo menos en Quintana Roo, en donde los gobiernos municipales y diputaciones que han encabezado, sólo fueron trampolín de cochupo y corrupción a favor de los negocios de Jorge Emilio González, el “Niño Verde”.

El insaciable deseo de poder del líder de los verdes, se puede palpar en Quintana Roo, en donde coludido con otras figuras políticas en el poder, tratan de ocultar sus escándalos que los ponen en el ojo del huracán de manera constante, como la muerte de una rumana que hasta el día de hoy es poco claro.

Quintana Roo una vez más, al parecer intentan que sea moneda de cambio; ya que el líder verde una vez más puso en venta su franquicia, según dicen las lenguas viperinas, las cuales AMLO no ve con malos ojos, ante la pérdida de votos que sufrieron en destinos turísticos como Cancún.

Las raíces en el norte, centro y sur de la “mafia verde”, dejan ver que el panorama sigue siendo fértil para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que según dicen tiene fuertes lazos con Hermelinda Lezama.

En consecuencia, en cada elección impone figuras que lejos de ocuparse en sus tareas propias en los congresos y ayuntamientos, se engolosinan con el poder y descaradamente se llenan los bolsillos en agravio de la población que a gritos le piden a AMLO parar dicha corrupción, que hasta parece no parar, y que al parecer, se cubre con el manto de la corrupción desde las más altas esferas, ¿Será?

Cobra Costamed hasta 3 mil pesos por traslado

María de Los Ángeles R. González interpuso una denuncia contra el hospital Costamed, acusándolos de tener el monopolio de los servicios de ambulancia y rayos X en el municipio de Puerto Morelos e hizo un llamado a la presidenta Blanca Merari Tziu Muñoz para que no sólo intervenga, sino que resuelva un problema que aqueja a toda la ciudadanía, asegura.

La denuncia fue a través de una carta que la ciudadana escribió en redes sociales y que posteriormente se hizo viral, siendo compartida y apoyada por miles de ciudadanos molestos, pues ella aseguró ser una mujer jubilada de 75 años de edad y narró que recientemente sufrió una caída en la sucursal del CI Banco, que originó toda una serie de peripecias por el desamparo en materia de salud que enfrenta la sociedad.

Ella dijo que la gerente del lugar donde resbaló y cayó al suelo únicamente llamó al 911 para solicitar una ambulancia, pero le aclaró que los gastos correrían por su cuenta. “Llegó la ambulancia de Costamed y me preguntaron que si estaba de acuerdo en que me levantaran y si tenía los 3,000 pesos que costaría mi traslado. Contesté que sí, no me podía mover. Mi primera pregunta: ¿si no hubiera tenido los $3,000 me hubieran dejado tirada en el suelo del banco?”, escribió en su carta.

Asimismo, reveló que todo apuntaba a que era una fractura, por lo que los paramédicos le sugirieron unos rayos X y le preguntaron si estaba de acuerdo en ser trasladada al Costamed, que es el único sitio de Puerto Morelos donde se pueden realizar ese tipo de estudios.

“Por supuesto, al llegar al hospital Costamed , paralizada y con fuertes dolores, antes de que me viera un médico, me cargaron a la tarjeta 5,000 pesos de depósito. El estudio estuvo tan mal que me dieron un diagnóstico equivocado. Después de cobrarlo, me ofrecieron otro estudio, esta vez una tomografía, para lo cual tenía que pagar otros 5,000. Como mi tarjeta ya no aceptó el cargo, no se hizo la tomografía y me mandaron a mi casa con una fractura de cadera y con dolores tan fuertes que un médico tuvo que inyectarme morfina”, denunció la inconforme.

Una semana después, la mujer tuvo que pagar la tomografía y ver a un ortopedista, quien confirmó la fractura de cadera y le realizó una cirugía para poner tornillos en el hueso a fin de que lograra su rehabilitación. “La cuenta fue de más de 180,000 pesos, nos tuvimos que endeudar toda la familia para poder pagarlos. Cabe mencionar que para que nos dieran factura tuvimos que amenazarlos con Hacienda y aún así, no hemos logrado que nos den una factura desglosada que especifique cuáles fueron los gastos hospitalarios”, acusó.

La señora María de los Ángeles, finalmente dijo: “Mi segunda pregunta es: ¿Qué hace una persona que requiere una placa de rayos X y no puede pagar lo que cobra Costamed? ¿Irse en transporte público a Playa del Carmen o Cancún a un lugar donde lo hagan sin costo? No puedo imaginarme lo que sería ir 30 kilómetros en colectivo con una fractura”, manifestó, esperando que las autoridades volteen a ver su caso como un ejemplo que no debe repetirse con ningún ciudadano en el municipio.

Y es que luego de que se publicó su carta en redes sociales, mucha gente se sumó a su demanda y aseguraron que no hay garantía para la gente que se accidenta en el municipio al ser sólo Costamed quien ofrece ese tipo de servicios de traslado en ambulancia y rayos X, a precios que ellos consideran excesivos.