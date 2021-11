Rock pop bien clásico con Jam y sus “Sueños en el Aire”

De la mano de DLD

EP disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales

Arturo Arellano

Jam es una agrupación que se caracteriza por interpretar un rock pop al estilo clásico con guitarra, bajo, batería y una mezcla de instrumentos electrónicos que le dan un sello inconfundible con el que ahora presentan su EP “Sueños en el aire” que fue producido por una de las bandas mexicanas más representativas de los últimos tiempos, DLD, que también, dejó ver su huella en estas canciones, pero sin alterar la esencia del grupo.

Mario y Manolo de Jam, así como Erick Neville de DLD, platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN los detalles sobre este trabajo. “Es nuestro segundo material, lo hicimos en medio de la pandemia, estamos muy contentos y es bien importante porque Erick Neville se acercó y la banda DLD, son bien chidos. El EP salió hace tres meses en plataformas digitales Y el primer sencillo ya está en YouTube con video” dijo Mario.

A lo que agregó “es un rock pop bien clásico, hace falta para las nuevas generaciones este sonido, estamos apostando por ello, a la base son guitarras, bajo, batería, cosas de teclado interesantes, es un sonido muy a la vieja escuela, pero a la vanguardia, hasta ahora le ha gustado a la gente, ojala cada vez se sumen más a nuestro proyecto”.

Por su parte Erick Neville comentó “a mí lo que me llamó la atención es que estaban bastante maduros, nos llegan de repente propuestas de bandas que quien que les echemos la mano, pero hay muchas que no puedes trabajar porque les falta mucho recorrido, se los dices y le pides avanzar un poco más, ‘nos vemos en un par de años’, pero en el caso de Jam nos gustó que desde el principio ya estaban listos para hacer cosas muy buenas”.

Añade que no es su primer trabajo en la producción de otras bandas “En nuestro caso acabábamos de acabar el estudio, hicimos a dos bandas, grabamos nuestro disco y estábamos por arrancar la gira cuando empezó la pandemia, de modo que se abrió el espacio para hacer la producción de Jam, que la verdad nos resulto bastante enriquecedora también”.

Y reconoció que no tuvieron que meter muchos cambios “no tanto, porque ellos ya tenían su sonido, había que ayudarles en dirección y mezcla, es más ‘el colmillo’ de que lo llevamos haciendo varios años en lo que se les puede ayudar. Podemos ayudarles en pulir el sonido, porque ellos tienen una idea súper clara, las canciones, en un punto pensé en meterle de repente elementos más modernos, pero decidí que no, porque se escuchaba muy bien así, con rock clásico, por la situación y porque no hay bandas de ese tipo”.

Los Jam coincidieron en que “la convivencia fue muy chida, hubo química y el disco está lleno de buena energía, de buenas vibras, todos estábamos prendidos con el señor Nevill y con el flaquito (Francisco Familiar), estuvimos súper arropados, se nota en el disco”.

Sobre los shows en vivo dijeron “qué más quisiéramos andar rolando por todos lados, nos consideramos una banda de en vivo mas que de estudio, somos muy enérgicos en el escenario, tenemos contacto con la gente, ahorita no hay muchos foros abiertos para fechas esperamos que pronto. Nos encantaría hacer una presentación en la Ciudad de México, estaría increíble porque escucharnos en vivo es otro rollo”.

Mientras tanto, DLD ya arrancó, por lo que Erick comentó “hemos ido despacio, somos muy afortunados, porque el primer show de hace dos años fue el ultimo en el Vive Latino, pero estamos agradecidos porque la gente respondió cuando nos fuimos al formato digital, al auto concierto, en el foro con los palcos abiertos, hicimos de todo, no nos podemos quejar seguimos trabajando. Ya hicimos Guadalajara, Monterrey viene León y Pachuca”.

Y dijo que “El rock necesita tocarse en vivo a diferencia de otros géneros. Hay mucha gente que hace cosas interesantes, pero les falta difusión, seguir haciendo ruido, debe haber muchas cosas, en nuestro caso apoyamos a los nuevos, lo hacemos porque nos gusta, no es premeditado, hay que darle para adelante todos juntos”.

En este marco invitan a todos a seguir a Jam en redes sociales, como JAMOficial o compartir su música con el hashtag #todossomosjam

Mario y Manolo de Jam, así como Erick Neville de DLD, platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN los detalles sobre este trabajo