Deserción y oportunismo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La cercanía de comicios hace que los políticos interesados en una candidatura abran sus opciones, manifiesten su deseo de obtener la candidatura anhelada, pero también es momento para definir su ideología sumamente flexible y maleable.

Es característica singular en los políticos mexicanos el no quedarse con una sola opción y hacer un recorrido por otros organismos políticos y no por aquel al que juraron lealtad.

Los tiempos recientes nos enseñan que los políticos definen su futuro basado en los cargos de elección popular que tengan y no en la función de servir al pueblo que tanto pregonan.

Recientes procesos electorales muestran que son escasos los actuales gobernantes que se mantuvieron firmes en un mismo partido político y esperaron su momento para compartir por el cargo deseado.

Son casos aislados los de los actuales gobernantes que se mantuvieron firmes en su mismo partido y hoy gobiernan alguna entidad del país.

Los priistas Alejandro Murat, Alfredo del Mazo, Omar Fayad y Miguel Riquelme. Los panistas Mauricio Kuri, Maru Campos, Mauricio Vila, Diego Sinhué Rodríguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Claudia Sheinbaum, de Morena, Samuel García, de MC, y Cuauhtémoc Blanco, de Encuentro Social, que desapareció y cambio a Encuentro Solidario, también desaparecido.

Un tercio de gobernantes se han quedado en sus partidos de origen, el resto transitó por varios partidos.

Ahora que viene el relevo de seis gobernadores de igual número de entidades federativas, comienzan a surgir los rumores sobre posibles brincos de personajes que mantienen abierta su intención de concursar por el voto ciudadano.

Son muchos los anotados para abanderar a los siete partidos catalogados como nacionales, aunque varios de ellos intentan formar alianzas y coaliciones, por lo que serán pocos los elegidos.

Ello no les asusta, ya que saben que tienen opciones por otros lados y comienzan las pláticas privadas, para saber del interés de partidos que no cuentan con candidatos propios y que los podrían nominar como sus abanderados.

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas definirán el año próximo a sus nuevos gobernantes y los partidos harán sus propuestas de candidatos en las próximas semanas y definirán, mediante métodos diversos los nombres de los personajes, hombre y mujeres que nominarán.

De los nombres analizados, hay algunos que se vislumbran con mayores posibilidades de competir, por lo que aquellos que se siente marginados, simplemente analizan otras opciones, donde les queda como último recurso el Movimiento Ciudadano que es capaz de cachar a todos aquellos políticos despreciados por otros organismos políticos.

Se sabe que hay algunos inconformes, como el partido mayoritario (Morena) que realizó su descarte y encarte de los prospectos que evaluarán, mediante consultas y encuestas dentro de su propio partido y otros usarán programas distintos, de los que tampoco se conoce mucho, sobre su método de selección.

Llama poderosamente la atención que, en Hidalgo, el senador Julio Ramón Menchaca, fue dejado de lado en la competencia interna de Morena y algunos ven al ex priista como posible alternativa de otro partido. Menchaca confesó hace poco que usó un vuelo privado para viajar a la toma de posesión de su amigo el hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aunque aclaró que no lo pagó él, sino un aventón de unos amigos, lo que no es bien visto entre la 4T.

Pero hay otros personajes como la puntera en Aguascalientes, María Teresa Jiménez, que, de no ser postulada por el PAN, ya es buscada por otros partidos. En Quintana Roo, la eterna saltimbanqui, Marybel Villegas, ya busca acomodo en otro partido, si no resulta candidata de Morena. Hidalgo nos señala a otro trapecista, Francisco Xavier Berganza que aparece como prospecto de Morena, pero que, si no es nominado, aceptaría gustosos reingresar al PAN, PRI, Verde o MC, partidos de los que ha sido candidato en el pasado.

José Ramón Enríquez, senador de Morena pretende la candidatura por este partido, pero de no obtenerla no le haría el desprecio a panistas y perredistas de los que ya fue candidato o MC, partido en el que también militó.

Es cierto que la mayoría de los personajes que serán candidatos también han militado en diversos partidos y que su inclusión en el partido que pretende los abandere ahora es sumamente reciente, pero queda claro que si de algo carecen los políticos es de lealtad y compromiso.

******

Ante la cercanía del relevo gubernamental (pactado para septiembre del año próximo), el gobierno de Carlos Joaquín González, impulsa acciones para recobrar la confianza de la gente en las instituciones de gobierno.

Y es que el gobernador de Quintana Roo prometió un gobierno honesto y transparente, igualitario y justo y los logros se reflejan en las acciones de gobierno.

Felicidades al periódico El Imparcial de Oaxaca, que el próximo 26 de noviembre cumple su 70 aniversario de ser el diario de mayor circulación y veracidad de Oaxaca. Felicidades a sus directivos y siento un enorme gusto de platicar con sus electores a través de este espacio.

ramonzurita44@hotmail.com