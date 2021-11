Box Azteca, referente en el mundo deportivo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Financial Times pone en duda combate a corrupción de López Obrador

El box es sin duda un deporte tradicional de México y que despierta pasiones. De hecho, existe un antes y un después en la televisión abierta con Box Azteca, que fue quien regresó al boxeo a los mexicanos. Hay que recordar que antes era un evento para una élite y actualmente la televisora del Ajusco, de manera gratuita brinda el mejor programa a los televidentes. Esto lo dijo vía remota Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, en el gran festejo por los 15 años de Box Azteca, celebrado en las instalaciones de dicha televisora.

Hubo una lucidora alfombra roja por la que desfilaron personajes representativos del box nacional e internacional como: desde luego, Saúl “Canelo” Álvarez, Sugar Ray Leonard, Jackie Nava, Jaime Munguía, José “Chon” Zepeda, Scott Welch, Ilunga Makabu, “Pipino” Cuevas, Donny Lalonde, Antonio Tarver, entre otros, dando de esta manera inicio la gran celebración de Box Azteca.

Después de un video que mostró los momentos más representativos de Box Azteca a lo largo de estos 15 años, Fernando Beltrán, CEO Zanfer Promociones; Mauricio Sulaimán, presidente del CMB; Rodolfo Ramírez, director de TV Azteca Deportes, pasaron al centro del ring para hacer una breve remembranza y agradecer a sus equipos y a los boxeadores por su trabajo.

Por su parte, Mauricio Sulaimán hizo referencia a que el boxeo es el deporte de México y reconoció el gran trabajo que se llevó a cabo, especialmente durante la fase más aguda de la pandemia de Covid-19: “Este ring fue el laboratorio en los momentos más oscuros, cuando no había deporte en vivo, Zanfer y Azteca se pusieron los guantes para elaborar un protocolo perfectamente establecido y fuimos el ejemplo para hacer las cosas diferentes”.

Así con la concepción de que de alguna manera, las crisis representan también una oportunidad, Box Azteca llegó a reinventar la manera de ver y disfrutar el boxeo de la mano del Box Azteca Team, un gran equipo de comentaristas y especialistas integrado por Julio César Chávez, Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas, Rafael Ayala, César Castro y Andrea Sola, quienes lograron encontrar la fórmula perfecta de cómo se debía de transmitir la pasión de este deporte a través de la pantalla.

De esta forma, sábado a sábado, los televidentes han sido testigos del surgimiento de jóvenes boxeadores, de nuevas promesas, que se han convertido en campeones del mundo; a su vez, han visto retirarse a muchas de las grandes figuras históricas del boxeo, siendo testigos del regreso de muchos de ellos también.

Box Azteca es más que sólo una transmisión, es un referente en el mundo deportivo, es la cuna de los nuevos campeones, la casa de los boxeadores profesionales, de los amateur y sobre todo del público televidente, quienes saben que las mejores peleas del fin de semana que pueden verse con la mejor narración, por La casa del boxeo.

Estos son los primeros 15 años de Box Azteca y la historia de La Casa del Boxeo seguirá creciendo todos los sábado con las más grandes estrellas del deporte de los puños, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de “TV Azteca Deportes” y las redes sociales de TV Azteca Deportes y Box Azteca.

Definitivamente, no se puede contar la historia del deporte en México sin hablar del boxeo y no se puede hablar de él sin hacer referencia a las grandes transmisiones de Box Azteca que han llevado un sinfín de emociones al televidente.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que hoy, dicha instancia legislativa, desahogará el proceso para la elección de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, el legislador zacatecano se reunió con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y PES, así como con los integrantes del Grupo Plural. Así, mientras Verónica de Gyves agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador que la haya escogido en la terna por su currículum, más que con su amistad con el tabasqueño, mucho se comenta en los corrillos parlamentarios que la “ganona” será Loretta Ortiz Ahlf. El mecanismo es el siguiente: la elección requiere mayoría calificada; si en un primer intento ningún aspirante reúne los votos requeridos, entonces se repetirá la votación y si tampoco se logra en este segundo intento se dará por rechazada la terna.

*** Quizás la siempre eficiente jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será objeto de una reprimenda por parte de su jefe, por andar dando entrevistas a pasquines inmundos, como considera el de Tepetitán a todo aquel periódico, nacional y/o internacional, que se atreva a llevarle la contra. Recientemente, una articulista del Financial Times, estimó que López Obrador tiene poco que aportar al tema de erradicar la corrupción, por más que el Presidente mexicano se empeñe en dar una imagen opuesta y, como se recordará, no tiene empacho alguno en llevar el púlpito mañanero a foros internacionales como el de la ONU. Todo indica, que no hay nada que pueda hacer enojar al tabasqueño porque se ha percatado que su popularidad, de acuerdo a los más recientes sondeos, ronda el 65 por ciento, con lo que supone que dejó atrás aquellos malos números de cuando demostró su pésimo manejo de la pandemia o bien, cuando un tramo de la Línea 12 del Metro provocó una tragedia en mayo pasado. Aquí habría que reiterar que no es lo mismo ser popular que saber gobernar.

*** Ya tuvo respuesta el discurso que pronunciara el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el marco de la conmemoración del 20 de Noviembre, en el que invitó a todo el país al movimiento de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Resulta que la organización Human Rights Watch condenó este hecho, así como que el titular de la Sedena, diera pública y abiertamente su respaldo al partido oficial. Bueno, no podría ser de otra forma; en todo caso, el general secretario es agradecido porque ¡vaya! que el presidente López Obrador les ha dado a los militares absolutamente todo, aunque por ahí se destapen cloacas, no cabe duda que el objetivo del tabasqueño es entregarles todo a los miembros de las Fuerzas Armadas, que se supone que garantizarían prolongar su estancia en Palacio Nacional. ¿Será?

