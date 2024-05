Se acerca la quinta edición de los Premios Ícono en Medellín

Los próximos 19 y 20 junio

Reconocen a personalidades destacadas de la música y creadores de contenido

Mitzi Fernández

Los Premios Ícono reconocen a las personalidades más destacadas de la música y creadores de contenido. Este año estarían celebrando su quinta edición los días 19 y 20 de junio en Medellín, Colombia.

Iniciaron como Premios Ícono de la Música con sólo una sección de influencers que resultó con más convocatoria de la que esperaron, por eso este año es la primera vez que juntaran ambos mundos del entretenimiento.

André Marcel, Cofundador y presidente de los premios explicó en conferencia que “escogimos presentar las fechas y a los nominados aquí en México, ya que es potencia mundial en creadores de contenidos en las diferentes plataformas, es un honor estar aquí”.

Mientras que algunos creadores que lo acompañaron en esta presentación fueron, Cain Guzmán, Susy Mouriz, ItsMich, Natalia Giraldo y Valentina Valderrama, Miss universo Colombia.

Explico André que para formar parte de los nominados “Hacemos una postularon de chicos que se inscriben, ya que son tantos que se nos hace muy complicado conocerlos a todos, la verdad no imaginábamos que creaban contenido de temas tan diferentes y nos llamó mucho la atención, todos los nominados son creadores que hablan español”.

Con palabras y emoción representando a los creadores de contenido presentes, Natalia dijo “es muy importante para mí estar nominada, es cumplir lo que quería desde niña y un reconocimiento al trabajo que hay detrás”.

ItsMich agregó “siento que la Mich del 2015 estaría muy orgullosa, yo vivía en Tijuana, ahora vivo en la Ciudad de México y me encantaría que conozcan a todos y la historia de todos. Es la primera vez que juntan los premios será un sueño siento que será algo muy grande, me llena el corazón que me escriban y darme cuenta de a cuantas personas inspiras con lo que haces”.

Susy Mouriz por su parte dijo “gracias por la invitación tengo 17 años y nunca pensé estar aquí con personas tan importantes y es un sueño que tenia de años, pues hago contenido desde los 10 años”.

Valentina Valderrama dijo “escogimos Ciudad de México porque es una plaza enorme, yo sé que no es fácil ser creativo porque todos los días debes ser diferente”.

Algunas de las categorías consideradas son: mejor youtuber, mejor podcast, mejor facebook, microcosmos, mujer del año, actor o actriz influencer, mejor contenido de negocios o finanzas, mejor contenido trading and crypto, macro influencer, mega influencer, mega instagramer, influencer revelación, beauty, mejor pareja influencer, tiktoker del año, únicos y originales, coreografía tiktok, mejor artista influencer, favoritos y ruidosos, salud y bienestar, modelo influencer, contenido de cocina, mejor influencer del año, mejor contenido de viajes, carisma digital, presentador influencer mejor fitness influencer.

Algunos nominados son a Mejor YouTuber como Señorita Influencer, Yolo Aventuras, Los Panas Team, Susy Mouriz, Cain Guzman. A Mujer Del Año: Daniela Durán, Tammy Parra, Elianis Garrido, Michela Pincay y Yeimmy Rodriguez. A Macro Influencer son: Andrea Martínez, Yen Video, LEIDYS Sotolongo, Eugenio Odriozola, Felipe y Saúl.

La recomendación de todos al final es que sigan haciendo lo que hacen con amor y perseverancia.