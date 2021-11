México aplicaría dosis anti-Covid de refuerzo a los adultos mayores

Reitera el Presidente que no será obligatoria la vacunación

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que ya se analiza la aplicación de una vacuna contra Covid-19 de refuerzo, con el objetivo de salvaguardar a los adultos mayores.

Desde Palacio Nacional, el mandatario destacó los avances de inmunización en el país, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud indican que 85 por ciento de los adultos cuentan con al menos una dosis.

Se va a analizar la vacuna de refuerzo, en algunos casos, sobre todo en adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas, pero yo sí llamo a que nos vacunemos todos”, afirmó.

López Obrador adelantó que, como se prometió, la vacunación continuará próximamente con los adolescentes de 12 a 17 años sin comorbilidades con la dosis de Pfizer.

Al ser cuestionado sobre las medidas que países europeos llevan a cabo para frenar la nueva ola de contagios por covid-19, entre ellas, que la vacunación sea obligatoria, el Presidente rechazó que una acción así se pueda dar en México.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hay que convencer, persuadir, no imponer nada. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos”, sostuvo.

El mandatario destacó los avances de inmunización en el país, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud indican que 85 por ciento de los adultos cuentan con al menos una dosis.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México ya hay 75 millones 955 mil 466 personas inmunizadas y de las cuales sólo 15 por ciento espera su segunda dosis.

López Obrador sostuvo que si bien aún faltan personas por vacunarse llamó a la sociedad a aplicarse las dosis para salvaguardar su vida y la de los demás.

Asimismo dijo que se trabaja para llegar a comunidades alejadas para proteger, principalmente a los adultos mayores, por lo que se aprovecha la entrega de pensiones del Bienestar para aplicar vacuna contra Covid-19.

Tenemos un plan para convencer a los rezagados. Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlos, pero hay quienes no se han vacunado, porque no hemos llegado a sus pequeñas comunidades y no pueden salir a donde están los centros de vacunación. Estamos en los porcentajes más altos en vacunación en el mundo, la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más”, dijo.

Blindar proyectos prioritarios es un acuerdo para agilizar trámites: AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que el decreto con el que se declara a los proyectos y obras consideradas prioritarias a cargo del Gobierno de México como de interés público y de seguridad nacional fue para agilizar trámites y “que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”, señaló.

La medida, anunciada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes por la tarde, va dirigida a iniciativas en sectores como el fronterizo, aduanero, hidráulico, de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, de telecomunicaciones, medio ambiente, salud y turismo.

El acuerdo publicado instruye a la administración a otorgar en cinco días hábiles autorización provisional de inicio de esos proyectos para “garantizar su ejecución oportuna”. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, agrega.

Durante su conferencia mañanera, el Presidente aseguró que este decreto es para que se “pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”.

El mandatario señaló que el decreto es para, por ejemplo, que la Secretaría de Medio Ambiente ayude a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o ayude a Fonatur “en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que concluir las obras”, dijo.

Aseguró que este acuerdo no tiene nada que ver con transparencia, “las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, señaló.

Recalcó que este decreto es para que se puedan terminar las obras, porque, dijo, si alguien mete un amparo a 120 días de que se termine la construcción del Tren Maya, “ ya no terminamos”, dijo.