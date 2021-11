Encuesta a favor de que se prohíba fumar en lugares públicos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Ocho de cada 10 mexicanos apoyan que se prohíba fumar y vapear en lugares públicos, de acuerdo a una encuesta levantada por Dinamia, experta en investigación social estratégica, 82% de las personas también está a favor de que se prohíba todo tipo de publicidad de productos de tabaco en México.

Omar Gutiérrez, director de Dinamia, precisó que 93% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el consumo de tabaco o nicotina es peligroso para la salud; el 61% lo identifican inclusive como un peligro grave. Resaltó el hecho de que 56% de las personas encuestadas son fumadoras activas y 10% son ex fumadoras; el 78% entiende que el tabaquismo agrava los casos de Covid-19, por lo cual el 85% apoya la prohibición de fumar y vapear en lugares públicos interiores. Por su parte Erick Antonio Ochoa, director general de Salud Justa Mx, afirma que cada año el consumo de tabaco en México provoca 63,400 decesos, mismos que pudieron evitarse en su mayoría con buenas medidas regulatorias y mejores acciones preventivas.

*****

A nivel mundial, el cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más frecuente en hombres, y la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. En México, durante 2020, este cáncer se ubicó como uno de los 10 cánceres con mayor incidencia, registrando 7 mil 588 nuevos casos y ocupando el cuarto lugar como el tipo de cáncer con mayor número de muertes. El cáncer de pulmón comienza cuando las células sanas del pulmón cambian y crecen sin control, formando una masa tumoral. Este tipo de cáncer se presenta principalmente en personas mayores. La mayoría diagnosticadas con cáncer de pulmón tienen 65 años o más; solo un número reducido de personas diagnosticadas tiene menos de 45 años.

La doctora Anna Maria Rojowska, Gerente Médico en MSD, señala que el cáncer de pulmón en general no produce signos ni síntomas en las primeras etapas, sin embargo, estos suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada. Entre los síntomas están: Tos que no desaparece y con sangre, incluso en pequeñas cantidades. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Ronquera. Pérdida de peso. Infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Cansancio crónico. Debilidad. Además de fumar, existen otros factores de riesgo: exposición al humo de leña, humo de segunda mano, exposición a diferentes agentes cancerígenos (radón, asbesto, uranio y arsénico, entre otros), algunos suplementos alimenticios (betacaroteno), contaminación ambiental y antecedentes familiares. Acudir al especialista para saber dónde está ubicado el cáncer, si se ha diseminado, y si está afectando otras partes del cuerpo. Hay diferentes tipos de tratamientos: Cirugía: su objetivo es extirpar completamente el tumor pulmonar. Radioterapia: Es el uso de radiación de alta energía para destruir las células cancerosas. Quimioterapia: es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas, evitando que éstas crezcan, se dividan y produzcan más células. La quimioterapia se considera un tratamiento sistémico porque los medicamentos viajan por todo el cuerpo y pueden destruir las células cancerosas que se han diseminado a diferentes partes del cuerpo alejadas del tumor original. Terapia dirigida: Es un tipo de tratamiento para el cáncer en el que se emplean medicamentos que identifican y atacan las células cancerosas por medio de a una característica particular molecular que poseen las mismas.Inmunoterapia: Está diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer.

Las opciones y recomendaciones de tratamiento dependen de varios factores, incluidos el tipo y la etapa del cáncer, los posibles efectos secundarios y las preferencias y la salud general del paciente.

Hasta ahora no existe una forma segura de prevenir el cáncer de pulmón, pero se puede reducir su riesgo a través de: no fumar o dejar de hacerlo. Evadir el humo de segunda mano. Evitar la exposición a cancerígenos en el lugar de trabajo. Consumir una dieta rica en frutas y verduras. Y hacer ejercicio. En el marco del Mes de Concientización del Cáncer de Pulmón, MSD se une a ésta a través de la campaña #PulmonesMásSanos, desarrollando una serie de materiales informativos con el objetivo de incrementar el conocimiento y fomentar su atención oportuna.

elros05.2000@gmail.com