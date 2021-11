La era del petróleo

El coloso industrial llamado General Motors acaba de encender los focos rojos al advertir que no invertirá más en México, mientras el gobierno de la República siga empeñado en la generación de energías cochinas a través del petróleo, cuya era está llegando a su fin.

La presidenta y directora general de General Motors a nivel mundial, Mary Barra, le advierte a AMLO que esta empresa fabricará a partir de 2035, solamente automóviles eléctricos porque la era del petróleo habrá pasado a la historia. ¿AMLO tendrá la sensibilidad política y económica de escuchar esa advertencia, cuando el Presidente sigue empeñado en privilegiar a Pemex y la generación de electricidad mediante energías cochinas a base de combustóleo y carbón? ¿AMLO apostará a gobernar a una nación de pobres en caso de que empresas grandes de la talla de General Motors dejen de invertir en México y manden al desempleo a muchos de sus trabajadores por la reconversión industrial?

La alta ejecutiva de General Motors, empresa que ha producido en México más de 15 millones de automotores, que cuenta con presencia nacional con más de 300 sucursales, proporcionando empleos directos a más de 20 mil mexicanos, la General Motors no está dispuesta a generar más energías cochinas y por ello, no invertirá en nuevas plantas industriales en México. Lo dijo así de clarito:

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural, en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión de cero emisiones de carbono. Si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo”.

¿Con la infame política energética regresiva de AMLO, cuántas empresas más como General Motors dejarán de invertir en México?

Pues sí, todo el mundo que está inmerso en los acuerdos de París para el cambio climático y reducir los altos niveles de contaminación ambiental en el planeta Tierra saben que el petróleo está llegando a su fin y para evitar el ecocidio que viene, será necesario generar energías limpias, pero sólo AMLO no lo sabe y su terquedad lo ha llevado a anunciar que para 2022, destinará 70 mil millones de pesos para modernizar la refinería de Tula y así producir más gasolinas, igual que en Salamanca, Guanajuato y sin faltar su emblemático proyecto de Dos Bocas, que según los analistas estaría a punto del naufragio por problemas laborales.

La lógica era que el camino que AMLO debió haber seguido desde un principio era la modernización de las 6 refinerías que hay en México y no empeñarse tercamente en un proyecto que, si bien nos va, servirá a México solamente unos 10 años pues, así como General Motors anuncia que a partir de 2035 sólo fabricará autos eléctricos, la mayoría de las empresas automotrices asentadas en México han anunciado también que van por el mismo camino, por lo que Dos Bocas se convertirá muy pronto en una obra chatarra.

En la reciente cumbre del Cambio Climático del COP26, México brilló por su ausencia para no adquirir compromisos, pues el régimen de la “Cuarta Transformación” está empeñado en caminar hacia el pasado, cuando el mundo mira hacia el futuro. ¿Habrá entendido AMLO la advertencia de General Motors o le entraría por una y le saldría por la otra?

