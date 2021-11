Con “decretazo”, López Obrador quiere blindar “elefantes blancos”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El Presidente envía pésimas señales a los mercados con relevo en Banxico

¿Por qué hacer todo a oscuras y a escondidas?, ese es el sello que en los días recientes ha caracterizado a quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación: Andrés Manuel López Obrador, quien para variar, prendió por enésima vez la mecha y así ocurrió con lo que ya se conoce como el “decretazo”, en el que en el fondo, lo que pretende es “blindar” a sus “elefantes blancos”, es decir sus obras “estrella”, muchas de las cuales se hacen con “empresas fantasmas” y violando la ley.

Esto pone en evidencia también que los citados “paquidermos blancos” ni con calzador se podrán concluir en el tiempo que con “bombos y platillos” anunció el de Tepetitán y como ejemplo está el flamante Aeropuerto Felipe Ángeles, que el Presidente inaugurará en marzo del año entrante pero, cuando aún falta alrededor de un año de trabajos para terminarlo y por cierto, mal.

Y tendió este intento de trampa el tabasqueño en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y ello implica per se, riesgos en opacidad y transparencia, por lo que se preparan ya dos controversias constitucionales, una por parte del Congreso de la Unión y otra del Instituto Nacional de Transparencia de la Información, (INAI)

En cuanto a la que se espera que presente el Congreso de la Unión, se dice en la Cámara de Diputados que hay un pequeño problema, esto es, tendría que interponer dicho recurso ante el máximo tribunal de la Nación el presidente de la Mesa Directiva, en este caso, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, ex representante del partido oficial en el INE, que es un acendrado morenista, sin embargo, los coordinadores del resto de las fracciones, especialmente las que conforman el Bloque Opositor, no se han detenido.

Por lo que respecta al INAI, el Pleno de este Instituto determinó presentar la respectiva controversia constitucional, al considerar que transgrede la Constitución, por ello, el INAI señaló que buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno realiza, como en este caso son los “elefantes blancos”.

Específicamente, el INAI señaló: “Se advierte una posible transgresión al Artículo 6 de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”,

María Marván Laborde, ex titular del INAI, señaló que se trata de un decreto sumamente preocupante; un problema mayúsculo que desde la perspectiva de cualquier viso de legalidad, es inconstitucional, ya que borra una serie de leyes. Se trata de un decreto que incluye una serie de aspectos asociados a la infraestructura en el que establece que no se haga ningún trámite porque no quiere respetar el marco normativo. La concepción de justicia en Palacio Nacional, por lo que se ve, está por encima de la ley.

Marván Laborde señala que la transparencia es que podamos hacer solicitudes de información; y al contrario, el decreto quiere ser una “patente de corzo” para que nadie se apegue al derecho; para la opacidad y de pasada, para esta nueva corrupción que ha implementado esta llamada y errada cuarta transformación.

Al declararlos, el Ejecutivo, como de seguridad nacional -como si fuera una amañada lotería- se puede reservar toda la información, es decir, quiere ocultar debajo de las alfombras de Palacio Nacional toda la corrupción que tiene el sello también de esta errada y llamada Cuarta Transformación, como ya se anotó en líneas anteriores y dista mucho, como lo dijo en su “stand-up” mañanero el tabasqueño de garantizar agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones. ¡Sí, cómo no ¡

Municiones

*** Con lágrimas en los ojos y un gran dolor en el corazón, el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez informó por las “ex benditas redes” que “…efectivamente, el Presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México. Se corre la voz en los corrillos de las élites económicas que a lo mejor, el inquilino de Palacio Nacional cambió de parecer y probablemente proponga a algún funcionario o funcionaria que lo deje hacer y deshacer, por eso, las miradas se dirigen ni más ni menos que a la titular del Sistema de Administración Tributaria, (SAT), Raquel Buenrostro, quien siempre, al igual que la mayoría de los funcionarios lopezobradoristas, se pliega sin chistar a los caprichos presidenciales. Eso sí, una sola cosa tienen en común Herrera y la señora Buenrostro; ambos llegaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fugaz ex secretario de dicha dependencia, Carlos Manuel Urzúa, quien en cuanto se percató de todos los horrores y errores que hacía López Obrador optó por tomar distancia y hacer mutis y no cabe duda que fue la mejor decisión, por parte de un hombre congruente y de principios.

*** Sobre este mismo tema, hay que recordar que Arturo Herrera entró al relevo de Urzúa, pero mucho se comentó que no tardarían en pasar solo unos cuantos meses para irse. Pero se nota que el presidente López Obrador le “doró la píldora”. Fue el 9 de junio cuando la sonrisa no le cabía en el rostro a Herrera Gutiérrez. En ese entonces le cedía la estafeta al actual responsable de las finanzas públicas, Rogelio Ramírez de la O y apuntalado estaba hacia el Banco de México. Se supone que desde agosto, López Obrador había decidido no considerar a Arturo Herrera para el Banxico. ¿Acaso el tabasqueño, que dice no ser un hombre de rencores, se la cobró? No hay que soslayar que el Ejecutivo odia al actual gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, a quien le negó toda posibilidad de reelegirse. Lo cierto es que con este escándalo, lo único que consigue el Presidente es generar incertidumbre y caos; las señales que envía el empecinado inquilino de Palacio Nacional, son pésimas.

*** Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA), cumplió el pago correspondiente al Convenio de Reparación suscrito en abril de 2021 con Petróleos Mexicanos (Pemex), de 50 millones de dólares, de una deuda de 216 millones de dólares .AHMSA señaló que continuará trabajando en opciones estratégicas para mejorar sus operaciones y fortalecer su liquidez y finanzas, dadas las condiciones favorables que prevalecen en el mercado mundial del acero, lo que ha permitido la progresiva normalización de sus operaciones, en beneficio de sus trabajadores y accionistas, clientes y proveedores, de una operación industrial que genera miles de empleos en beneficio de Coahuila y del país.

morcora@gmail.com