Taylor Díaz hace homenaje a la música salsa con “Juliana Navajas”

Tras el éxito de “Morena mía”

Además, celebra el reconocimiento que recibió por “Sodio” junto a Danna Paola

Arturo Arellano

Taylor Díaz es un cantante de Veracruz, lugar a donde llegó primero la salsa y posteriormente el reggaetón a México. De tal manera que la similitud entre el Puerto de Veracruz y las influencias cercanas a Puerto Rico, Cuba y otros países caribeños, aunado con el romanticismo del veracruzano Agustín Lara, nutrieron a Taylor desde pequeño para convertirse en lo que es ahora.

Luego del rotundo éxito obtenido con “Morena Mía”, Taylor Díaz realiza un homenaje a sus influencias musicales con el lanzamiento de “Juliana Navajas”, un himno que se inspira en dos clásicos de la salsa y de lo que nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Para mí ha sido una oportunidad muy bonita, primero lanzar una canción como ‘Morena mía’ que está en el Top Ten de la radio nacional y subsecuente sale ‘Juliana Navajas’. La música ha tenido episodios bonitos conmigo y lo agradezco trabajando duro para la gente que me sigue”.

De “Juliana Navajas” dijo “la escribí con dos amigos colombianos, es un himno a la música salsa, a dos temas icónicos de ese género, por un lado ‘Juliana’ y por el otro ‘Pedro Navajas’. Mis compañeros siendo colombianos y yo siendo jarocho, unificamos el sonido es uno solo, es esencia propia y es como nace la canción que ha sido muy bien recibida por la gente”.

Agregó que “el principal reto que vimos era cómo podíamos quitarle las etiquetas y darle un solo sonido, ligado mano a mano, que no perteneciera a un solo país. Mi aporte fue mantener la composición, en mi música me ha gustado mantener la poesía a la antigua, como los grandes compositores, no sé si lo logró, pero quiero conectar con todas las generaciones de ahora y de atrás. Que le guste a los chavos, pero también a mi abuela que es la que me queda viva”.

A pesar de que la exigencia de la gente es cada vez mayor, refiere “la verdad creo que es algo a lo que puedo acostumbrarme, me encantaría poder continuar compartiendo música que le encante a la gente. Hay quien no quiere pensar así, pero me fascina tener la oportunidad de que la gente cante mis canciones y las familias enteras, que es algo que no sucede fácilmente”.

Adelantó que ya empezaron los shows y antes de cerrar el año estará el 4 de diciembre en Puebla. También en un festival del que no dio detalles, pero prometió ponerlos próximamente en sus redes sociales; refiere que la pandemia le dejó un aprendizaje “Mientras tengas salud lo tienes todo, las cosas deben cambiar definitivamente en la manera en que vivimos, en que trabajamos, hay cosas que se pueden resolver aún, amar más a nuestra gente, a nuestro planeta. Debemos darnos el tiempo para nosotros mismos y para tu familia”.

Sobre el premio que recibió por su tema “Sodio” comentó, “tuve una composición con Danna Paola, ha sido hermoso porque es un éxito para la Sociedad de Autores y Compositores de México y nos entregaron un gran reconocimiento”, concluyó.

