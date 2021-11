López Obrador alimenta su ego, ante desgarradora realidad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Victoria Rodríguez Ceja no cumple perfil para dirigir Banxico

Con una inflación anualizada del 7.05 por ciento (la más alta de los últimos 20 años) y eso es muy preocupante; advertencias de la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) de que el hecho de que México tenga a alrededor del 50 por ciento de su población con esquema completo de vacunación contra la Covid-19, no impedirá que para el ya próximo mes de diciembre llegue una cuarta ola de esta pandemia; el flamante secretario de Salud, Jorge Alcocer, tratando de esconder a la prensa los errores en el manejo de ésta, y así, todavía, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, alimenta su ego al declarar que si no hubiera ganado las elecciones de 2018 y ya instalado en Palacio Nacional cambió la política económica, “habría un caos, México estaría hundido, destrozado… ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo… No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas”.

No cabe duda que aquella tan llevada y traída frase del de Tepetitán de “yo tengo otros datos”, se instaló ya en su cabeza y se cierra a ver la desgarradora realidad que vive nuestro país, que es muy noble y no ha sucumbido ante las ocurrencias y dislates de López Obrador.

Eso sí, justificó el tema de la inflación señalando que el aumento de ésta en México es producto de una crisis mundial post-Covid-19. ¿En qué quedamos?, ¿no que el tabasqueño ha manejado muy bien la pandemia de coronavirus?, sí, esa a la que en sus inicios, -como se recordará-, invitaba a salir y a reunirse en lugares públicos, cuando el protocolo dictaba que había hacer exactamente lo contrario, aislarse, permanecer en casa.

Una pandemia en la que por cierto, el presidente López Obrador se ha rehusado a usar el cubrebocas, porque evidentemente, eso lo hace sentir menos, sin embargo, en su reciente visita a los Estados Unidos no le quedó más remedio que utilizarlo, de ahí el lenguaje corporal reflejaba toda su incomodidad junto al presidente Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pese a que diversos analistas, salieron con que el tabasqueño ahora es todo un “estadista”, que por cierto, no ha podido controlar la terrible inseguridad que domina al país.

Sobre este último tema, la flamante secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, hace unos días, con sus muy personales datos, aseguró que algunos delitos habían reducido sus porcentajes, omitiendo la crisis de inseguridad que se vive en Zacatecas.

Ayer, López Obrador anunció que estaría precisamente en esa entidad, junto con todo su gabinete, para brindar todo el apoyo de esta errada y llamada Cuarta Transformación al gobernador David Monreal, el problema es que con una gira de dos días, se ve sumamente difícil que se pueda acabar con el clima de terror que vive ese estado. De hecho, antes de la llegada del mandatario y su círculo cercano, se registraron una serie de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, o sea, así lo recibieron por aquellas tierras. Así, ¿cómo va a salir el tabasqueño con que tiene otros datos?

Por lo pronto, y ante los señalamientos del gobernador David Monreal de que los muertos por la violencia provienen de estados vecinos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que va a blindar su frontera con la entidad zacatecana.

Municiones

*** Muchas cosas tiene en su contra la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, que es la propuesta de López Obrador para que por primera vez, una mujer sea gobernadora del Banco de México, o sea, la razón de género no es suficiente, así que no quiera “dorar la píldora” el Presidente con eso que es más bien un pretexto para ocultar qué le hizo Arturo Gutiérrez para sacarlo del gabinete y del Banxico, aun antes de llegar. De entrada, La Ley del Banco de México estipula una experiencia mínima de cinco años en altos cargos de dirección monetaria financiera, de la cual carece Victoria Rodríguez y la excepción que se tiene no le permitiría ser gobernadora del Banco de México. Como quiera que sea, Arturo Herrera Gutiérrez daba más certeza y con esto, tranquilidad a los mercados financieros, ya que representaba una garantía de que se respetaría la autonomía del Banco de México y prácticamente con “los dedos en la puerta”, el inquilino de Palacio Nacional “baja” de la manera más burda a Herrera y suben a una funcionaria de la Secretaría de Hacienda que no estaba en la quiniela y que para rematar, es totalmente desconocida y, como se anotó en líneas anteriores, se esgrime desde Palacio Nacional, el argumento de que es mujer.

*** Hay que partir de que el Banco de México es la institución financiera más importante del país por la estabilidad financiera y en ello, juega un rol preponderante. Nadie conoce a Victoria Rodríguez y desde un punto de vista operativo, definitivamente no cumple el perfil porque carece de experiencia monetaria con lo que se abre una brecha de incertidumbre totalmente innecesaria y a esto hay que agregar que este cambio, llegó en el peor momento. En caso de llegar, la señora Rodríguez Ceja tendrá que manejar la compleja situación financiera e inflacionaria que vive México y ¿podrá?

*** “Yo voy a seguir levantando la voz, pero no, no, no; no lo vamos a hacer desde afuera, lo vamos a hacer desde adentro, con un espíritu panista”, con estas declaraciones, el senador albiceleste, Damián Zepeda, intentó despejar los rumores de que dejará la bancada de Acción Nacional para sumarse al famoso Grupo Plural, que comanda el ex panista, ex morenista, Germán Martínez Cázares, quien se supone que sigue en contacto con Zepeda Vidales y lo tendría ya en la bolsa, junto con la senadora panista Martha Marquez Alvarado. Agregó Damián Zepeda que, “yo simplemente tengo una visión distinta, yo creo que el PAN tiene que ser oposición en México, creo que el PAN tiene que ser lo que está llamado a ser: el principal partido de oposición en este país. Creo que el PAN tiene que ser la alternativa de cambio de cara al futuro, pero para eso hay que tener congruencia y firmeza, hay que comportarnos como oposición, no basta con discursos, tenemos que pasar a los hechos”. Bueno, en este sentido no deja de tener razón el senador panista. Hay quienes opinan que habría que empezar con que Marko Cortés dejara la dirigencia nacional. ¡Qué tal!

*** Viva Aerobus anunció que el 22 de marzo de 2022, empezará a operar en el impecable y flamante Aeropuerto Felipe Angeles con dos vuelos con destinos a Monterrey y Guadalajara, pues a ver cuántos boletos venden, porque no cabe duda que, como dice un clásico refrán, “va a salir más caro el caldo que las albóndigas”, es decir, costará más el taxi que el vuelo, ¿o no?

