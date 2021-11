Inflación se sale de control; ¿Victoria podrá contenerla?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Encarecen hasta 110% alimentos

Política monetaria en riesgo

Pobres ahora piden fiado a tienditas

No hay plan de contención

Salarios deben aumentar el 30%

Enrique de la Madrid

Aras Business

Grupo Modelo

Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia

Marcelino Camacho (1918-2010) Sindicalista y político español

El impuesto para los pobres es la inflación, me comentó Jimena Carretero, quien me dio clase en la especialización sobre Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas, en la FES Acatlán a mediados de los 80. Y cuánta razón tenía.

Esto te lo platico en los momentos en que el presidente López Obrador propone a Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, como gobernadora del Banco de México.

Hay dos conceptos diferentes en la economía, que en algunos momentos se contraponen: el gasto (como el que sabe hacer muy bien que hasta salvó a la patria de una crisis, como dijo AMLO) y el control monetario. A más gasto, más inflación y la obligación de Banxico es contener la inflación.

Aunque empezaba a equilibrarse la economía, los estragos de la inflación sobre la economía de los mexicanos los arrastramos a través de la historia. Y, los culpables tenían nombre y apellido: Luis Echeverría y José López Portillo. A medio siglo de esa crisis y los mexicanos no nos recuperamos.

Saco este breviario anecdótico, debido a que los precios de mercancías y servicios, se están incrementando con rapidez, mientras el salario queda estancado. Para el año próximo sería necesario un aumento en las percepciones de un 20% para recuperar y ganar un poquito terreno al poder adquisitivo.

Por ello, es fundamental contener el gasto público. Los afanes de la actual administración para gastar en dádivas para mantener el poder es un detonante inflacionario. Aumentar el salario, como demostró AMLO, no provoca inflación y, por el contrario, reactiva el mercado interno.

La verdad, en la breve investigación que pude hacer en el transcurso del día de ayer, no encontré la manera como Victoria podría lograr la contención del crecimiento de precios en los productos que son vitales para todos. Pobres y ricos.

Echemos un vistazo:

Los precios de tortilla, huevo, frijol, pollo y jitomate, alimentos que más consumimos los mexicanos, han crecido hasta el 44% en sus precios durante los primeros 10 meses de este año.

En algunas entidades, se tienen datos que esto se da como consecuencia de una combinación de factores como sequías, la especulación, la sobredemanda y baja producción.

El costo de la canasta alimentaria, la cual comprende productos considerados de primera necesidad para un hogar encareció un 8% en octubre de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Por ejemplo, la calabaza pasó de 22 pesos el kilo a 25; el jitomate saladet de 23 pesos el kilo, se disparó hasta 90 pesos; el tomate verde de 17.50 pesos el kilo llegó a 25 pesos y el chile serrano de 34 pesos el kilo se cotiza en 49.

Pero vamos por otros productos. La leche creció de 17 a 28 pesos; el aceite comestible mixto de 27 pesos, ahora se vende en 39 pesos; la harina de trigo pasó de 12 a 15 pesos el kilo.

El huevo merece un análisis especial. En tienda de autoservicio, el kilo se vende en 70 pesos. En las distribuidoras al mayoreo en 35.50 pesos por kilo. Las principales distribuidoras de huevo, como Bachoco, Calvario, San Juan y otras, mantienen elevado el precio del producto que se dispara casi un 100%, si se vende a granel o en empaques de cartón huevero.

El producto más afectado fue la tortilla al alcanzar la cifra de 27 pesos por kilo en algunos lugares.

El aguacate es una de las frutas que más incrementó su precio muestra de ello es que la Profeco reportó un aumento de casi 17 pesos por lo que hoy en día se vende en 66.91 pesos el kilo; la manzana Golden en julio se ofertaba en 44.81 pesos y actualmente se vende hasta en 61 pesos.

Los precios de la carne molida van de 180 a 321 pesos el kilo, dependiendo de la cantidad de grasa que pueda llevar.

El pollo, vale entre los 109 y los 137 pesos el kilo de pechuga; la pierna desde los 38.90 hasta 73.90 pesos y el pollo entero puede ir de los 34 hasta los 68 pesos, dependiendo del tamaño.

No es posible establecer una media aritmética sobre el incremento de la inflación, debido a que hay disparidades en unos artículos y en otros simplemente aumentaron muy poco.

En esta carrera de precios y salarios, quien sale perdiendo es el salario, el poder adquisitivo de los más pobres y, además, el empobrecimiento sistemático de la clase media.

Mientras el gobierno de la 4T, no puede controlar el aumento de precios con medidas políticas como Gas Bienestar, no es suficiente y con el nombramiento de Victoria Rodríguez, se alejan del control de la inflación.

Se ve en el panorama futuro un 2022 con un desastre económico peor que el que dejó la pandemia.

PODEROSOS CABALLEROS

ENRIQUE DE LA MADRID: Bueno, ya que hablamos de la sucesión presidencial, quien tiene una buena presencia política y propagandística, es el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Sin embargo, no se avienta al ruedo. Espera quizá alguna señal de los altos mandos priistas para hacerlo. Pero es ahí donde están los verdaderos enemigos del priismo. El líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, busca congraciarse con AMLO para, quizá, llegar a la Presidencia. Se cree dueño del partido y sus alianzas internas sólo son para miras cortas. No quiere arriesgarse. Por ello, el principal escollo para destapar a su candidato desde ahora, para que hagan campaña, aunque una campaña hipócrita, debido a que la ley lo prohíbe, le dicen AMLITO.

CNBV Y EL SECRETO DE ARAS BUSINESS: Materialmente de noche, pasó la orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Jesús de la Fuente, a la firma Aras Business Group suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo, por no ser una organización perteneciente al sistema financiero. Dicha suspensión se da en un contexto donde hay inversionistas de esta firma, alojada en Chihuahua, que han denunciado el incumplimiento de pago de dividendos, así como del retorno de la inversión realizada en los mecanismos que ofrece esta empresa, la cual, según su página de Internet, cuenta con más de 18,000 asociados activos. La falta de información para los inversionistas y ahorradores, ¿es el nuevo estilo de De la Fuente?

