La contienda para elegir al que será el próximo gobernador de Quintana Roo se ha tornado bastante ríspida en los últimos días, pues algunos partidos no han determinado quién será su próximo candidato al puesto, como es en el caso de Morena, pues por un lado María Elena Hermelinda Lezama se aferra con uñas y dientes a postularse por Morena y por el otro, ya han salido muchos simpatizantes guindas a cerrar sus filas, pero dando su apoyo incondicional a Rafael Marín Mollinedo, como lo han dado a conocer a diferentes medios, a través de un documento.

Es decir que morenistas, tanto del sur como del norte del estado, se pronunciaron por diversos medios a favor del director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, para que ocupe la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo.

Morena abrió su convocatoria de aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo, a la cual se inscribieron 14 aspirantes, posteriormente, esa lista se redujo a sólo 4 contendientes, entre los que no figuraba Rafael Marín Mollinedo, no obstante varios sectores del morenismo en Quintana Roo han alzado la voz para que sea considerado de forma seria, incluso muchos afirman definitiva, como representante del partido.

En este escenario, los militantes de Morena en el sur del estado, que abarca la zona de Chetumal, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, externaron su total apoyo a Marín Mollinedo a través del desplegado titulado “Quintanarroenses Unidos con la 4T”.

Señalan en el documento que se trata de una iniciativa de un grupo multidisciplinario de ciudadanos y profesionistas, incluidos algunos pioneros y fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, que apoyan al Presidente de la República y su proyecto de nación “simpatizan con el partido y promueven los proyectos estratégicos de corto mediano y largo plazo para el desarrollo y bienestar social, económico y político de Quintana Roo”, se puede leer en el texto.

Asimismo, destacan que buscan dignificar a Chetumal y al sur del estado en general, por lo que coinciden en la necesidad de un representante que comulgue con la ideología de la 4T con el que se puedan generar acciones y estrategias para detonar esta zona de la entidad. “Nuestro siguiente gobernador tiene que ser emanado de la ideología y filosofía de la 4T, ‘Un moreno para Morena’ que conozca, respete, promueve y desarrolle la regeneración de México y Quintana Roo”, detallan.

En ese sentido. son enfáticos: “Creemos que Rafael Marín Mollinedo es el profesionista que requiere Quintana Roo como ser humano, padre de familia y empresario que necesitamos, el luchador e impulsor de las políticas sociales y respalden la directriz de AMLO, no hay de otra, es el único que contendiente que cubre las características y la visión que se necesita para el desarrollo del norte, centro y sur de Quintana Roo”.

Rafael Marín es fundador de Morena en Quintana Roo y líder moral de los morenistas en el estado, asimismo, se dice amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, indican, que su llegada eventual a la gubernatura del estado traería grandes beneficios a la ciudadanía.

De igual manera, Marín Mollinedo es parte del gabinete del presidente López Obrador y ha recibido muestras de apoyo en la zona norte de Quintana Roo, en especial del sector empresarial. Cabe destacar que, incluso, dos contendientes de Morena a la gubernatura, como lo son la senadora Marybel Villegas Canché y el ex diputado Luis Alegre, le han expresado públicamente su apoyo para que se lance por la gubernatura del estado.

Los otros dos contendientes para la gubernatura del estado, por parte de Morena, son el senador José Luis Pech Varguez y la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, ésta última se ha visto envuelta en diferente polémicas a lo largo de su administración y ahora en su afán por ser gobernadora, ya que muchos afirman que se postula guinda por fuera, pero verde por dentro.

Movimiento Ciudadano en el estado,

paralizado ante la inoperatividad de dirigencia

MC no es atractivo ni para los saltimbanquis

La cercanía del próximo proceso electoral por la gubernatura mantiene a todos los partidos en jaque en su proceso interno, en particular al partido Movimiento Ciudadano, que a pesar de tener la elección a la vuelta de la esquina y de que irá solo, no logra sobreponerse y se mantiene paralizado, sin saber qué hacer, al todavía no tener ningún precandidato perfilado para dicho cargo.

A la dirigente del partido naranja, la chetumaleña Lidia Rojas Fabro, simplemente el cargo le quedó demasiado grande y no sabe qué hacer con la estafeta, estatutos y el proceso interno para elegir al candidato, ya que se mantiene como espectadora, del proceso interno de Morena y de los que integran el Frente Opositor (PRD, PAN, PRI).

En evidente que espera de los desechos que dejen sus adversarios políticos, pues Movimiento Ciudadano, al momento, sólo tiene una figura idónea para dicho cargo, el “Diamante negro”, que luego de la polémica que levantó su anticipada postulación y el rechazo del CEN del partido naranja, ya no le parece tan atractivo buscar un espacio en dicho instituto político.

Si bien José Luis Chanito Toledo Medina, ex dirigente estatal, cometió muchos yerros en la función que desempeñaba, nadie puede negar que ya estaba muy adelantado en la búsqueda de quien sería el candidato, e incluso catapultó sin esperar la opinión del Comité Ejecutivo Nacional la figura de Roberto Palazuelos, el “Diamante negro”.

Algunas voces, acusan a Toledo Medina de hundir al partido y negociar para favorecer a otras fuerzas políticas, en consecuencia, después quitarle la dirigencia, astutamente se hizo ojo de hormiga, dejando a la regidora chetumaleña sin saber qué hacer con la papa caliente que tenía en sus manos.

Movimiento Ciudadano, de puertas abiertas

Al momento, la dirigente insiste que el movimiento naranja sigue de puertas abiertas, en espera de que los ciudadanos que pretendan a la candidatura por la gubernatura, se acerquen a dialogar, ya que por el momento es lo único que pueden ofrecer en virtud que su proceso interno se realizará hasta enero 2022, cuando se elija al candidato entre un abanico de interesados, que hasta ahora no se les ve por ningún lado.

Con el discurso de ser un partido transparente y coherente, el movimiento naranja simplemente se quedó a la deriva en la zona sur del estado y se mantiene en espera, de que alguien los salve de naufragar, ya que ante el escándalo y rechazo a las aspiraciones del “Diamante negro”, nadie se arriesga a quemarse, antes de siquiera dar a conocer su aspiración.

La dirigente no encuentra la forma de ofertar su partido al interior o exterior del mismo, en particular en este último, en donde existen múltiples alternativas que, al no encontrar un espacio en Morena ni en el Frente Opositor, incluso voltean la mirada a una candidatura ciudadana, sin siquiera contemplar a Movimiento Ciudadano.

Auguran un inminente naufragio del partido naranja

La parálisis de Movimiento Ciudadano preocupa y ocupa a los cuadros distinguidos que tiene dicho partido, que ya están tocando puertas en otros frentes para garantizar que no se quedarán en el limbo, de no lograr posicionar una figura fuerte, que les garantice conservar su registro en la entidad.

La escasa estructura del movimiento naranja, así como llegó se va disipando, sin que nadie pueda evitarlo, ya que Chanito Toledo se llevó algunos liderazgos consigo, que hasta ahora están en espera de saber hacia dónde avanzar.

En espera de los saltimbanquis

La esperanza del Movimiento Ciudadano en Quintana Roo para obtener votos, es la llegada de Marybel Villegas Canché, Nivardo Mena o en su defecto el “Diamante negro”, que inicialmente rechazaron.

Dejar las puertas abiertas en espera de la saltimbanqui panista Marybel Villegas Canché, es su mejor alternativa, al presumir siempre la senadora que es la más votada, y con ello poder garantizar su registro, aunque no puedan superar la ola guinda que levantará María Elena Hermelinda Lezama Espinosa o Rafa Marín Mollinedo amigo del Peje, de definir Morena que uno de los dos sea su candidato a gobernador.

Otra carta que confía recale hasta Movimiento Ciudadano, es el panista y actual regidor en Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, que aunque mira de manera insistente a su partido y al Frente Opositor, estos no lo voltean a ver, al no olvidar que perdió frente a Morena en su propio municipio.

Y de no lograr atraer a ninguno de los antes mencionados, según dicen en los pasillos del partido naranja, se conformarán con el “Diamante negro”, que a pesar de su actitud altanera y elitista, confía que sus fans todavía lo recuerden y lo lleven a la gubernatura del estado. ¡Veremos!