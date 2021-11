19 de noviembre, Día Mundial del Retrete

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Club Premier y Laboratorios Chopo se unen

El 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete, o Día del Saneamiento, para concienciar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que ayuden a resolverla. Por ello, Harpic®, Kilo de Ayuda, Rotoplas® y Wazoku se suman a la conmemoración de este día como parte de una campaña de sensibilización sobre la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, como por ejemplo baños en condiciones dignas e infraestructura en México. Con ello se intenta sensibilizar a la población sobre la necesidad de asegurar el acceso a los sistemas de saneamiento funcionales para que las personas puedan vivir en entornos dignos alrededor del mundo. Este año y como parte de la campaña mundial por parte de las Naciones Unidas, pretende abanderar el tema a través de la campaña “Valoremos los retretes” para concientizar a la población sobre los beneficios de tener un retrete digno y visibilizar a todas aquellas personas que no cuentan con uno. De acuerdo con la ONU, 4,500 millones de personas carecen de acceso a un retrete seguro y 892 millones todavía defecan al aire libre, lo que significa que una gran proporción de las heces humanas no se depositan ni tratan de manera adecuada, de igual forma se estima que 1,800 millones de personas utilizan agua potable que carece de protección y calidad para uso humano, contaminada en ocasiones por las heces. Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición, en México, más de 7 millones de familias no cuentan con servicios sanitarios adecuados; esto genera riesgos a la salud y el bienestar como enfermedades diarreicas en niños menos de 5 años, las cuales de acuerdo con la misma fuente son la segunda causa de muertes en niños de dicha edad y menores. Sobre los retos en México, se llevó a cabo la Mesa Redonda “Día Mundial del Retrete: El rol de las alianzas para garantizar el acceso a agua limpia y saneamiento para todos”, organizada por Harpic®, en la que se destacó la importancia de contar con la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y diferentes organismos como asociaciones civiles para apoyar la búsqueda de garantizar la disponibilidad de agua limpia y saneamiento para todos de aquí al 2030, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible, referente a garantizarla disponibilidad, gestión sostenible y el saneamiento de agua para todos. Charlotte Löfgren-Rowe, directora de marketing regional de Harpic®, afirma: “En Harpic®, a través de nuestro programa de propósito de marca, trabajamos con aliados estratégicos interesados en el agua y saneamiento en beneficio de la salud y el bienestar de los mexicanos. Hemos querido sumarnos al Día Mundial del Retrete para incidir sobre la importancia de crear iniciativas que permitan el acceso a baños higiénicamente limpios para las familias mexicanas. En México, Harpic® está trabajando en programas como “El Poder de estar Juntos” que implementa en conjunto con Un Kilo de Ayuda y Rotoplas®, para beneficiar a la Comunidad Mazahua en Santa Ana Nichi Estado de México y también trabaja en una propuesta innovadora con la organización Wazoku para buscar nuevas soluciones a través de la tecnología para brindar baños dignos en México.

Club Premier, programa de recompensas más reconocido en México y Laboratorio Médico del Chopo, se unen en beneficio de la salud de sus socios. Dentro de esta alianza se podrán acumular Puntos Premier al realizarse estudios y utilizarlos para obtener beneficios dentro de las sucursales Chopo. Se podrá acumular 1 Punto Premier por cada peso gastado dentro de los laboratorios del Chopo. Para hacerlo, los socios sólo deberán acudir a la sucursal más cercana, realizar los estudios de laboratorio, de gabinete o de perfil que se necesiten y al pagar mencionar el número de convenio 106301 para obtener un descuento.. Al recibir los resultados de los estudios, deben solicitar la acumulación de Puntos Premier por su compra, compartiendo su Número de Socio Club Premier al personal en mostrador .Asimismo, la alianza permite la obtención de estudios desde los 3,000 Puntos Premier con tan sólo acudir a alguna de las sucursales participantes y utilizarlos al momento del pago. Los socios podrán acumular y utilizar Puntos Premier a partir del 15 de diciembre. “La salud de nuestros socios es primordial para nosotros, con esta alianza buscamos que los usuarios de Club Premier puedan enfocarse en su bienestar usando nuestros beneficios”, afirma Gabriela Fernández Graham, VP Comercial de Club Premier. Con dicha alianza, Club Premier beneficiará a sus más de 7 millones de socios.

