Denuncia penal contra Arturo Herrera

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Para qué le sirvió a AMLO la educación?

El decepcionante Barbosa

Desde el 21 de julio, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez está denunciado ante la Fiscalía General de la República.

La denunciante es la doctora en Derecho Lilia Cortés García.

Lo acusa de abuso de autoridad… …flagrante violación de los derechos y garantías constitucionales… …denegación, menoscabo y obstrucción a la impartición de justicia…

…copartícipe en delincuencia organizada de servidores públicos corruptos…

…daño patrimonial al erario…

…y lo que resulte.

Y es que, durante casi 20 años, la doctora Cortés García ha entablado un pleito legal en contra de la SHCP por haber sido cesada al negarse a transferir 750 mil millones de pesos a ramos y partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso de la Unión.

No sólo eso. Subsecretarios dependientes de Francisco Gil Díaz incluso la amenazaron de muerte.

Así se estila en Hacienda. Les vale madre lo que aprueben los legisladores. Ellos usan los recursos de nosotros los pagaimpuestos como se les hinchan los…

Incluso mueven recursos a sus cuentas personales en el país y en el extranjero.

Y por no acatar esa instrucción que incluso podría derivarle en fuertes sanciones, cárcel incluida, la doctora Cortés fue despedida, golpeada y amenazada de muerte.

Así se las gastan, pues…

Apoderado chafa de la SHCP

Víctima del cese, inició un juicio laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde obtuvo dos laudos a su favor. La SHCP interpuso amparos por conducto de su apoderado legal Jaime Loe Rangel, quien presentó 19 instrumentos legales ante el Poder Judicial en el juicio para impedir que se me hiciera justicia; sin embargo, este personaje siniestro nunca hizo estudios de licenciatura en Derecho, por lo cual no tiene cédula profesional, y para acreditarse como abogado encubierto por Hacienda falsificó con su nombre, desde 1991, la cédula profesional de la contadora pública María de Lourdes Corona Guerrero, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Esto obliga a que todas las acciones legales en donde participó Loe Rangel desde hace 30 años deben ser anuladas y en consecuencia muchos trabajadores despedidos en Hacienda deben ser reinstalados.

Por su parte la Secretaría de la Función Pública ordenó una inhabilitación, mediante Expediente PAR-478/2013, en contra de Jaime Loe Rangel, quien nunca se presentó ante esa dependencia para defender su caso y, por el contrario, ese ex apoderado legal de Hacienda aún no está localizable.

Al no tener personalidad jurídica en alrededor de 28 mil juicios llevados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), porque Loe Rangel no es abogado, para el Gobierno Federal significa un daño patrimonial de aproximadamente 50 mil millones de pesos.

Lo más grave es que quienes acreditaron a Jaime Loe Rangel como apoderado ante el TFCA, fueron los entonces secretarios de Hacienda, José Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Videgaray Caso, José Antonio Meade Kuribreña, quienes firmaron personalmente los poderes para acreditarlo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Carlos Manuel Urzúa Macías, en su momento, y Arturo Herrera, como sus antecesores, no movieron nada para remediar esa situación. Se hicieron patos. Por tal es que la doctora García ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, primero, y ante la Fiscalía General, ahora, en contra de esos ex secretarios de Hacienda por desacato, abuso de autoridad y los delitos que resulten.

Basta ya de tanta corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias e impunidad promovida y protegida por las autoridades federales en turno.

¿No cree usted?

Indicios

La ausencia o falta de educación del ciudadano Andrés Manuel López Obrador es exhibida por él mismo como si fuesen motivo de orgullo. Dijo apenas a media semana que los conservadores y los observadores “están muy molestos y todo les incomoda, que porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas, no crucé mis piernas, que me hacían falta pues unas clases de manejo corporal. Se olvidan de que yo vengo de Tepetitán y como les digo a mis hijos, Tepetitán tiene una gran historia, una gran cultura, mi pueblo existía antes de la llegada de los españoles y era cuando vivir cerca del mar era como vivir cerca del mundo y me da mucho orgullo ser de mi pueblo, todos no sentimos orgullosos”, bla, bla, bla. Con ese provincialismo es que justifica hasta el agregar una letra ese en su pronunciación de ciertos vocablos como “dijistes” que se le han escuchado en las “mañaneras”. Y no. No se le criticó sólo por los pies juntos, sino porque todo su cuerpo, todo, gritaba que no se sentía nada a gusto en la Casa Blanca. ¿Fue a la secundaria AMLO? ¿Estudió la preparatoria? ¿De verdad asistió a la UNAM o es cierto que el ex gobernador de Tabasco y también ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Enrique González Pedrero, movió sus influencias para conseguirle un título profesional que, igual, podría haber mandado a imprimir en la llamada “Universidad de la Plaza de Santo Domingo? * * * Peleó hasta con los dientes la gubernatura poblana. La hizo de saltimbanqui de la grilla, que no de la política. Primero en el PRD, donde fue un crítico rudo de López Obrador y, luego, en Morena donde aún parece militar y desde donde no sabe ni cómo halagar a quien hoy es Presidente de la República. Es politiquero, no es político. Le hablo de Miguel Barbosa Huerta, quien se ha caracterizado por la represión a medios de comunicación donde lo evidencian, por su ambición económica desmedida y por su perenne pleito en contra de aquellos a quienes en su febril imaginación ve como contrincantes o hasta como enemigos. Toda una joya para el Museo del Horror Político. + + + ¡Feliz fin de semana!, con mi agradecimiento por haber leído estas líneas y con mis deseos de siempre: que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez