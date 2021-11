López Obrador: ningún cierre por la nueva variante Ómicron

“México está preparado para cualquier situación”

Destaca avance de vacunación y llama a la población a inmunizarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, por el momento, el cierre de actividades económicas en el país ante un rebrote de contagios, pues afirmó que el país está preparado para cualquier situación, pese a la preocupación que ha causado en el mundo la nueva variante Ómicron, que provoca la Covid-19.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina en Oaxaca sobre las medidas que podría aplicar México ante esta variante del SARS-CoV-2, el mandatario federal se limitó a destacar los avances de la vacunación.

No tenemos ese pronóstico, de cierres, pensamos que hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación

“Estamos preparados para todo, estamos atentos siempre cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo”, sostuvo y aprovechó para invitar a la población a vacunarse contra Covid-19.

Será este martes durante el informe El Pulso de la Salud cuando las autoridades sanitarias den información sobre la Covid-19 en México y acerca de la variante Ómicron, adelantó.

El mandatario federal consideró que hay demasiada información que no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias y sólo está generando pánico.

“Quiero decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

“Sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada, no hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, dijo el mandatario federal.

Anunció que se reunirá con el equipo de salud de su gabinete para abundar en la información en torno a la variante Ómicron y los pasos que seguirá el gobierno federal.

De igual forma, adelantó que se redoblará la estrategia de vacunación y dejó entrever que se programará una tercera dosis, aunque pidió esperar al miércoles, día en el que rendirá su informe de gobierno en el zócalo capitalino, para dar más detalles.

“Se le está dando un seguimiento y se va a actuar con mucha responsabilidad.

“Pensamos que hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar el programa de vacunación”, agregó.