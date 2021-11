Variante Ómicron, señal de que la Covid-19 aún no ha terminado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con éxito, se presentó en la FIL “Ideas sobre la Libertad que cambian al mundo”, de Salinas Pliego

El gustadísimo “stand-up” mañanero, se realizó desde Oaxaca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio sus buenos “baños de pueblo”, como en la mejor época del echeverrismo y de pasada, demostró que está mucho más preocupado porque su índice de popularidad se conserve y si se puede, que suba de cara a su enésimo Informe del ya próximo uno de diciembre, que de la nueva amenaza que se cierne sobre el mundo: la variante Omicron del Covid-19, a la que, haciendo la segunda a su flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, también la subestimó y dijo en su acostumbrado coloquial y vacío lenguaje que esto en México, no era como para espantarnos, haciendo caso omiso de lo que dicen los organismos internacionales como la OMS, en el sentido de que podrían venir nuevas oleadas de esta variante y que “Ómicron es otro recordatorio de que algo que descubrimos como Covid-19, no ha terminado con nosotros”.

Otra cuestión que también tiene al mandatario sumamente preocupado -aunque él lo niegue- es que la oposición parece estarse despabilando y el fin de semana, propusieron un frente cívico que plantea presentar un candidato único opositor para 2024 y nombres y perfiles, hay muchos, que le han demostrado al presidente tener la suficiente capacidad para enfrentarlo a él y a su favorita para esta carrera.

Luego de señalar que están en su derecho, el de Tepetitán se lanzó duro contra sus adversarios, para variar, descalificándolos y llamándolos “elitistas con mentalidad retrógrada” y entonces, se aferró a la carrera de su partido para decir:

“Bueno, no sabemos, yo no me podría meter a eso, sólo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados, ya nos hubiesen avasallado, pero, voy a presumir, porque estoy en la tierra del patricio. Nos han hecho lo que el viento a Juárez, por el pueblo, porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Aquí habría que aclararle al inquilino de Palacio Nacional que él mismo fue quien dio el banderazo de salida a la carrera presidencial, de forma por demás adelantada y acto seguido, se ha dedicado, cada vez que puede, a placear a quien considera su “carta fuerte”, la siempre eficiente jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras que en otro frente no dejan de “hacer su luchita”, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de quien mucho se comenta, por cierto, que pudiera dejar la cancillería en el mes de enero del año entrante para dedicarse de lleno a la carrera presidencial, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal.

De cualquier manera, López Obrador “se amarra el dedo” y está verdaderamente ansioso de comprobar por él mismo cuánta gente -la mayoría perteneciente a su tan llevado y traído “pueblo sabio y bueno”- se desborda en la explanada del Zócalo capitalino para escuchar un discurso que se limita a ser mera palabrería con prolongadas pausas, porque el presidente todavía no puede “hablar de corridito”.

Eso sí, en la Basílica de Guadalupe, definitivamente, habrá más fieles que en la principal explanada de la Ciudad de México, porque ya se acerca la celebración más importante del país, la de la Virgen de Guadalupe y de hecho -hay que recordar- de la figura de la Virgen del Tepeyac tomó el presidente el nombre para formar al que ahora es, el partido oficial, Morena.

Y en la cuenta regresiva a este 12 de diciembre, a diferencia del año pasado, en este 2021 sí habrá celebración, solo que los peregrinos no podrán permanecer más de 15 minutos en el templo guadalupano, no habrá misas presenciales ni se podrán quedar en el atrio ni pernoctar. El rector Basílica Salvador Martinez, informó que se han preparado Las Mañanitas y las misas de manera pregrabada.

Municiones

*** Ideas sobre la libertad que cambian al mundo, de Ricardo Salinas Pliego, es el texto que se presentó con gran éxito en la FIL de Guadalajara 2021. Qué grato fue ser testigo de la presentación del libro del empresario Salinas Pliego, este fin de semana, durante la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Ideas sobre la libertad que cambian al mundo, un texto invaluable que desmenuza a la libertad en todas sus formas, reflexiona sobre sus amenazas y cómo defenderla a través de una mayor equidad por medio de oportunidades. El libro “Ideas sobre la libertad que cambian al mundo, de Ricardo Salinas Pliego fue presentado en la FIL de Guadalajara 2021 este pasado fin de semana, por destacados analistas como Sergio Sarmiento y Leonardo Curzio, dos de los más prestigiosos analistas. Nuevamente la FIL de Guadalajara sorprende, al congregar a las mentes más brillantes de nuestro tiempo, en esta ocasión con la presencia de Ricardo Salinas Pliego, quien plasma su visión en el libro “Ideas sobre la libertad que cambian al mundo.

*** “Y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política”, declaró el senador Miguel ÁAngel Mancera, luego de que fuera aprehendido Julio César Serna, quien fuera jefe del gabinete del coordinador perredista en la Cámara alta y confió en que a uno de los hombres más cercanos a él, se le respeten todas las garantías de defensa. El ex jefe del Gobierno capitalino aseveró estar tranquilo ante este hecho. En esta parte sobresalen varias dudas, la actual administración ha hecho todo lo posible por “embarrar” en algún acto corrupto al senador Mancera; recuérdese la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde los evidentes responsables son el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, los intentos de esta errada y llamada Cuarta Transformación en contra de Miguel Ángel Mancera, han sido vanos y por lo que puede apreciarse, así seguirán.

morcora@gmail.com