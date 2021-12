Emigran capitales nerviosos, ante señales de 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Dinero sale del país

General Motors, con preocupación

Pillaje en el sindicato petrolero

Senadora al saqueo de trabajadores

Elección ilegal y abusiva en sección 42

Quintana Roo, reactivación turística

Torex Gold RSC

Hay puñales en las sonrisas de los hombres;

cuanto más cercanos son, más sangrientos

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico

Una cosa es el discurso político y otra es la realidad.

“Con el dinero, pocas bromas”, me dijo mi abuelo Miguel Sánchez y Sánchez, un exitoso comerciante de principios del siglo pasado.

Y con justificada razón.

El dinero es nervioso, asustadizo, volátil, traicionero, no conoce de lealtades y al verse en el medio más amigable para reproducirse lo hace con singular alegría. Por ello, los estadistas deben ser muy cautos en sus políticas económicas y fiscales para atraer el dinero. Aunque sea traicionero, nunca traicionar al poderoso caballero, Don Dinero.

El dinero representa bienestar, salud, estabilidad política y crecimiento en todos los aspectos de una sociedad.

Y no pretendo dar una cátedra de las bondades y adversidades del dinero. Sólo hago referencia del por qué es necesario estimular la inversión en el país. Esto genera empleo, producción y bienestar generalizado.

En México, hay políticos que creen que las ideas de mediados del siglo pasado deben ser aplicadas. Sin embargo, se olvidan que esas políticas fracasaron y hundieron en el hambre y miseria a millones de personas en Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Venezuela y otras naciones.

Y que conste que no hablo de socialismo, sino de políticas donde la corrupción hace que se traicione la palabra y los acuerdos de una nación.

El presidente de General Motors en México, Francisco Garza, expresó su preocupación por la Ley Eléctrica que pretenden aprobar en el Congreso, como reforma constitucional.

Al participar en un encuentro financiero en la CDMX, Garza dijo que era importante para México forjar las condiciones que permitan la inversión en energías renovables, con lo que la propia empresa estaba comprometida.

“Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de cero emisiones a largo plazo”, afirmó el empresario.

Luego reflexionó que las inversiones tardan entre 5 y 7 años. Por ello, la poderosa y productiva empresa automotriz está evaluando la situación y si no hay condiciones, “pues ese dólar que se iba a invertir en México se irá a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China o Europa y México deja de ser un destino importante que nos ha costado muchos años a partir de la apertura comercial”.

Claro, que no hizo una referencia directa a la contra reforma eléctrica. General Motors pretende invertir mil millones de dólares para construir en su planta de Coahuila, vehículos eléctricos.

En la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, levantaron la ceja y pensaron que se trataba de una amenaza.Esto motivó que la directora de comunicación de General Motors, Teresa Cid, comentara a Reuters, que en ningún momento se está amenazando, o amagando con dejar de invertir lo que ya se ha anunciado en el país.

Sin embargo, dijo Cid, GM tiene que cumplir su visión (de ser cero emisiones) y seguir ese camino. Ahí estaría el riesgo.

Sin caer en los complicados laberintos de las sensibilidades de los políticos, es claro que la inquietud que tienen los empresarios en el país, está alrededor de las declaraciones de Manuel Bartlett, quien afirmó que cancelarán concesiones y contratos, sin pagar indemnizaciones y el desprecio a las energías limpias.

No son expresiones de viajes psicodélicos de los sesenta. Son dichos que rompen con contratos y la palabra de un gobierno (ya sea el de Peña Nieto o el de AMLO) que se deben cumplir al pie de la letra.

Además, al margen de comentarios populistas que la energía regresará al pueblo (nadie en el país ha recibido un dividendo de utilidades de CFE, ni de Pemex), las inversiones deben hacerse de acuerdo a las leyes mexicanas. Si hay corrupción, como dijo López Obrador, pues que los culpables vayan a la cárcel. A ello, nadie se niega. A violar la ley y los contratos, sí.

Hasta ahora, sólo quieren espantar con el petate del muerto. No hay detenidos, ni denuncias. Sólo acusaciones verbales y las palabras se las lleva el viento. A eso le apuestan y a la desmemoria del colectivo.

Aunque les podría asegurar, como lo he hecho en anteriores columnas, la Reforma Eléctrica no pasará y para ello sembró la crisis partidista en Diputados y Senadores, con la repartición del presupuesto de Egresos, donde Morena se quedó con la mayor parte.

En el panorama futuro, sólo vemos que esto fue pirotecnia.

PODEROSOS CABALLEROS

SINDICATO PETROLERO, EN LA MIRA DE SAQUEADORES: La falta de una estructura jurídica y, en especial, de principios sindicales que sin ideologías defiendan los intereses de los trabajadores, los perversos saqueadores de recursos de los trabajadores se lanzaron al abordaje del sindicato Petrolero. Quieren apoderarse de los recursos de los petroleros de la misma manera como lo hicieron los líderes del pasado como Joaquín Hernández Galicia, Salvador Barragán, Sebastián Guzmán Cabrera y el actual Carlos Romero (quien dejó a un sujeto de apellido Limón, encargado de la caja registradora). Ahora la senadora de Morena, Margarita Sánchez García, vio la oportunidad de negocio para explotar a los petroleros. Fuera de la ley y los estatutos, Rosalinda Soldevilla Ollervides, tesorera de la Sección 42 del Sindicato, en Campeche, organizó elecciones para convertirse en dirigente de esa sección. Para colmo de su mala suerte, poco más de 100 de sus seguidores y con 20 vehículos acompañaron a Rosalinda, quien llegó en una camioneta blindada. Apadrinada por la senadora Sánchez García, no logró más que el ridículo, pero se ungió como secretaria general de la sección. Claro, ilegalmente. De esa manera quiere controlar el sindicato la senadora campechana y apoderarse de los miles de millones de pesos de los trabajadores. ¿López Obrador se atreverá a erradicar la corrupción en el sindicato petrolero o llegó a un acuerdo con Romero Deschamps?, se preguntan los trabajadores.

QUINTANA ROO: Carlos Joaquín reactiva la recuperación del 70 por ciento de plazas de trabajo en Quintana Roo. La reactivación económica del Caribe impulsada por el gobernador Carlos Joaquín González permitió ya que, tan sólo el pasado sábado, los aeropuertos de Cancún, Chetumal y Cozumel registraran hasta 603 vuelos nacionales e internacionales; cifras que prácticamente alcanzan ya los niveles de pre pandemia. Tras declarar al turismo como actividad prioritaria en Quintana Roo, la administración de Joaquín González ha logrado la recuperación de casi el 70% de las plazas de trabajo que se perdieron por la Covid-19, con lo que se colocó en el primer lugar nacional de generación de empleos para el tercer trimestre de 2021.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TOREX GOLD: La gerente general de Torex Gold Resources Inc., Jody Kuzenko dijo que las gerencias en Minera Media Luna buscan aumentar el porcentaje de participación de mujeres en las operaciones de la mina, pues apenas alcanza el 14%, cifra que contrasta con el 44% de las que integran el Consejo Ejecutivo en el corporativo en Toronto, Canadá. La inclusión es imperativa para mantener la licencia social y de entrada, para obtenerla desde las comunidades. México tiene mucho que recorrer en el tema de la inclusión de la mujer en todas las áreas y en todos los puestos.

