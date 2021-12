El “AMLOPest”

Francisco Rodríguez

Narcoterrorismo

Luis Antonio Ramírez Pineda, disciplina

Frustrado desde los primeros días de junio…

…cuando los resultados electorales no fueron los que le habían augurado.

Permanentemente enojado con sus colaboradores…

…porque sus ineficiencias lo han obligado a recargarse en las Fuerzas Armadas.

Así fue como, para refrescarse…

…incluso para reinventarse…

…al presidente Andrés Manuel López Obrador le urgía un baño de pueblo. Una concentración en “su” Zócalo…

…de bote en bote…

…hasta el tope…

…para recordarse a sí mismo que, a la mitad de su mandato…

…va bien…

..requetebién…

…aunque a todos los demás nos esté llevando la tía de las muchachas.

Que dizque 250 mil acarreados habrían colmado la reunión…

…lo que es imposible porque…

…la Plaza de la Constitución, junto con las calles aledañas…

…ocupa una superficie casi rectangular de aproximadamente 46 mil 800 metros cuadrados …

Resultado de multiplicar la longitud y la latitud…

…195 metros por 240 metros.

Luego, de 40 mil a 50 mil acarreados reales… …estuvieron en un caldo de cultivo…

…propicio para alimentar la cuarta ola de la pandemia de Covid-19.

Más que AMLOFest…

… aquello fue el “AMLOPest”.

¿No cree usted?

Festejo egocéntrico y pandemia

Ratas y moscas aún transmiten la peste…

…que en el pasado (1347 a 1351) destruyó civilizaciones enteras.

Se calcula que cobró 200 millones de vidas.

Antes, la llamada Plaga de Justiniano (541 a 542) llevó al cementerio a 50 millones de personas.

En 1520, la viruela causó 56 millones de muertes.

La gripe española (1918-1919) produjo 50 millones de cadáveres.

Y el VIH/Sida, desde 1981 hasta hoy, ha causado entre 25 y 35 millones de fallecimientos.

Tan sólo en los últimos 20 años la humanidad ha enfrentado epidemias de SARS, MERS y Ébola, además de la influenza A-H1N1, en 2009, que fue de afección global.

Y desde 2019 somos rehenes de la Covid-19…

…que en México ha contagiado a casi 3 millones 900 mil personas…

…y ha provocado casi 630 mil defunciones…

…de acuerdo con cifras publicadas hasta principios de noviembre de este año.

Nada de eso tuvo en mente López Obrador.

Y si alguno de sus cercanos pensó en la nada remota posibilidad de que el festejo egocéntrico de AMLO pudiese provocar más contagios, seguro se lo calló.

Para no reavivar la furia que lo ha caracterizado en los últimos meses.

Desde que las elecciones no fueron lo que él esperaba.

Desde que las cosas no le resultan como él cree o las imagina.

¡Ojalá no lamentemos en unas semanas la celebración del AMLOPest!

¡Ojalá!

¿No cree usted?

Indicios

Los autos-bomba en Tula son una expresión más que visible del narcoterrorismo que, de acuerdo con Gerardo Rodríguez Sánchez y Judith A. Nieto puede definirse como la “existencia de mensajes y acciones, que buscan atemorizar a la población en general, a servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y a los tres Poderes de la Unión… son llevados a cabo por los cárteles de la droga o grupos del crimen organizado y no tienen como fin último un objetivo político o ideológico.” Sucede esto justo cuando este mismo año el gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha pedido a la administración de Joe Biden incluir a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Una tentación que, en efecto, debe rondar por la mente del inquilino de la Casa Blanca, tras los evidentes fracasos del llamado Plan Mérida y de la política doméstica de “abrazos y no balazos”. * * * Disciplinado, Luis Antonio Ramírez dejó no sólo la dirección general del ISSSTE, también su precandidatura morenista al gobierno de Oaxaca. Pero “cayó para arriba” y es ya, desde media semana, cabeza de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior. * * * Habrá que reconocer, eso sí, el incremento para 2022 del salario mínimo. Ha sido un esfuerzo tripartita (empleadores, trabajadores y gobierno) para alcanzar el 22%, con lo que será de 172 pesos diarios y, en la frontera, de 260 pesos diarios. Lo que no ayuda es la carestía porque, según dijo la titular de la STPyS, Luisa María Alcalde, con esta nueva percepción se pueden comprar 10 kilos de tortilla, en promedio. Sólo tortilla, de verduras y proteínas, renta, vestido, salud, educación y hasta ocio mejor ni hablar. * * * Le agradezco la lectura de estas líneas y le deseo ¡feliz fin de semana!, y como siempre que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

