Ve Coparmex pocos logros en materia económica y social

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En la víspera del Informe del presidente Andrés Manuel López Orador, por sus tres años de gobierno, José Medina Mora, dirigente de Coparmex, hizo un diagnóstico de la situación del país, donde claramente advierte que son pocos los logros en materia económica y social, pero también en el ámbito de la seguridad, la salud y la educación.

Señaló que la pandemia por Covid-19 agudizó lo que ya venía mal. Y a juicio nuestro seguirá mal si no se hace lo debido con la nueva variante conocida como Ómicron. El presidente López Obrador en su mensaje de este 1 de diciembre, fiel a su costumbre, dijo que hay que tomarse las cosas con calma. Recomendó: “No hay que temer por la nueva variante de Covid-19, pues todavía no hay información suficiente para saber si es más contagiosa o no que anteriores mutaciones”.

Medina Mora reconoce que el actual gobierno llega a la mitad del sexenio procurando mantener la estabilidad financiera y los márgenes de endeudamiento que han sido racionales, pero el costo de la rigidez y ortodoxia económica, así como de la falta de apoyos a personas y micro empresas ha sido alto: 5.5 millones de mexicanos que integraban la clase media, hoy están en la pobreza.

Para paliar el problema, el titular del Ejecutivo federal mencionó que se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento al salario mínimo del 22% para el año próximo, “lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de tres décadas…”.

Además, añadió, se han recuperado un millón 395 mil empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320 mil puestos adicionales, de modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal con 20 millones 933 mil trabajadores registrados, inscritos, en el IMSS y con un salario promedio, también inédito, de 13 mil pesos mensuales.

Medina Mora en su exposición sostiene que la economía y la política deben estar armónicamente relacionadas, pero, por desgracia, lo que hoy tenemos son tensiones y una sociedad polarizada. Si en un hogar los hijos están peleados entre ellos, y se rompe la comunicación con y entre los padres, esa familia difícilmente saldrá adelante. En nuestro país, lo primero que debemos reconstruir es la unidad nacional en torno a lo esencial; todos somos mexicanos y debemos unirnos para superar los desafíos que tenemos enfrente.

López Obrador, desde el templete en la plancha del Zócalo capitalino, admitió: “Podrá llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia, la pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción y la desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

En este contexto, ¿cuál es el papel de la Coparmex? Su dirigente sostiene que en Coparmex, “primero somos ciudadanos y luego somos empresarios comprometidos en mejorar a la sociedad en la que vivimos; acumulamos 92 años de existencia, en los que hemos promovido causas como la defensa de las libertades, la participación de los ciudadanos, la defensa de la democracia, el combate a la corrupción y a la impunidad, el mejoramiento del salario, la competitividad de las empresas y muchas causas más”.

¿Qué proponen los empresarios?

El Modelo de Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo es una propuesta que nace de la reflexión y del compromiso; surge desde la buena voluntad. Es un nuevo rumbo que pretende conciliar el crecimiento económico sostenible (que dé respuesta a las nuevas generaciones), con un Estado democrático y de derecho que propicie el desarrollo parejo, principalmente de quienes se encuentran en situación vulnerable, mediante la participación solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de todos.

En Coparmex concebimos a la empresa y al emprendimiento como vehículo de cambio, un motor, una comunidad de personas que generan valor para todos, convencidos de su responsabilidad frente a la sociedad.

Aquí vemos al ciudadano en el centro de lo público, partícipe, corresponsable y cogestor de las decisiones públicas; concebimos al gobierno como el gran facilitador del proceso de participación ciudadana. Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y añadió: “Nuestra propuesta no es un modelo acabado, es apenas el primer paso que requiere de la aportación de las amas de casa, los padres de familia, los maestros, los comerciantes, los jóvenes emprendedores, los estudiantes”.

Para el titular del Ejecutivo, el gobierno, su gobierno, ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se les da preferencia a los pobres.

lm0007tri@yahoo.com.mx