Asediado por reporteros, Monreal deja ver que se dirige al desafío

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El pasado fin de semana, Ricardo Monreal visitó varios estados, gira que terminó en Chiapas. Ahí participó en una de las más agresivas conferencias de prensa en la que los reporteros lo obligaron a definirse si es que Andrés Manuel López Obrador -como parece estar decidido- apoya con todo a Claudia Sheinbaum o a otro que no sea el zacatecano.

A ello respondió:

“En el 2024, una vez que se lance la convocatoria, voy a estar ahí, me voy a escribir. Lo he dicho y no lo he ocultado nunca, es una aspiración normal”.

– ¿No importa si el Presidente elige a Sheinbaum como su candidata, usted va a estar en la boleta?

“No, no me preocupa. Tengo mucha confianza en la gente; tengo confianza con los de abajo porque yo soy de abajo… me voy a entregar con los de abajo, porque nunca he sido cobijado por el poder.

“Cuando fui regidor de mi pueblo, el presidente no quería que fuera regidor y le gané.

“Cuando fui diputado la primera vez, diputado federal, no quería el gobernador que fuera diputado federal y le gané, en contra de él.

“Cuando fui senador en distintas ocasiones, no quería el Presidente de la República y le gané.

“Cuando quería ser gobernador de mi tierra hace 23 años, en 1997 en el siglo pasado, no quería el Presidente de la República que fuera gobernador y le ganamos en Zacatecas, gracias a la gente de Zacatecas.

“Yo confío mucho en la gente de abajo porque soy de abajo y ahí me voy a tener.

“No tengo problemas si alguno de los aspirantes está cobijado por alguna figura política preponderante, no voy a hablar mal de ello. Que Dios los ayude, pero yo me voy a enfocar a territorio.

“Soy todo terreno. Soy un hombre que camina. Soy un hombre que habla. Soy un hombre que enfrenta, no le saco a nada. Soy una persona muy franca”, subraya.

Ante el revire de si en compensación podría ser el sucesor de Claudia Sheinbaum en la Jefatura e Gobierno de la Ciudad de México, respondió:

“¡No, no estoy en eso!… no creo en eso. No creo en las compensaciones políticas, no creo en eso.

“Cuando fui candidato a gobernador, tenía 37 años, el PRI -antes de renunciar- me ofrecía todo. Me decía: Espérate, estás muy joven. Vete de embajador, vete a una secretaría; no lo acepté. Yo no soy de los que busca cargos de consolación ni compensación política. Yo voy a fondo.

“Se logra y si la gente nos respalda bien, y si no, pues no”.

Mientras tanto, asegura, seguirá en Morena, “voy a luchar en Morena, no voy a salir de Morena, voy a estar aquí puntual a la cita con Morena”.

De lo pendiente, lo posible

Por lo demás, indicó que luego de cumplir prácticamente con toda la agenda de reformas legislativas establecidas al inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador y con tan sólo como proyecto 3 que no estaban contempladas y de las cuales dos ni siquiera tienen proyecto definido: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la político-electoral, que pasarán a debate hasta dentro de un año, pasando las elecciones de 2022, quedan pendientes:

La reforma constitucional para prohibir los matrimonios infantiles; una en materia de salud y otra de comunicaciones y transportes. Queda sin consenso la ley para la regulación de cannabis. En lo que queda del período, dijo, se tramitarán nombramientos para el Consejo de la Judicatura Federal, y para tribunales electorales. En estos días se realizará además un Parlamento Abierto sobre el el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

