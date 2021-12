Miserables salarios

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Hay nuevos salarios mínimos, pero muy mínimos en México para 2022. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cacarea que el salario mínimo ha aumentado en los primeros 3 años de su desgobierno un 60%. ¡Qué bueno! Pero eso no debe enorgullecer a ningún gobierno, pues en México los salarios siguen siendo de hambre, devorados por una inflación que durante 2021 suma ya un 7.5%, es decir, que el poder de compra de nuestro devaluado peso es cada vez más pichurriento y si a eso le añadimos que el dólar sube como la espuma de mar y nuestro peso toma chiquitolina, pues entonces la conclusión es que los trabajadores de México están fritos y refritos. AMLO no ha entendido que con salarios dignos se llega a un mejor reparto de la riqueza nacional.

Sí, AMLO pregona que durante su “desgobierno” se ha aumentado el salario mínimo en un 60%, pero no nos dice que la inflación entre 2018 y 2021 alcanza un 19.44%, es decir casi el 20%; pues en 2018 fue de 4.9%; en el 2019, de 3.64%; en 2020, de 3.4 y en 2021 es de 7.5%, pero falta todavía el último mes para que termine este año y no pocos analistas y expertos estiman que la inflación llegará al 8%, con lo cual el miserable aumento a los salarios mínimos habrá quedado pulverizado, pues con el aumento de la inflación se encarece la vida porque suben las gasolinas, el transportes y todo género de mercancías que hará cada vez más imposible que la gente que vive con salarios mínimos pueda adquirir una canasta básica y si se trata de problemas de la salud, educación, diversiones, pues mejor ni hablamos porque los miserables salarios no alcanzan para tanto o sólo alcanzan para medio comer.

El Senado de la República ratificó la designación presidencial de doña Victoria Rodríguez como la flamante primera gobernadora del Banco de México, quien tendrá 3 prioridades primordiales: Primera, controlar la inflación para evitar que el país se descarrile. Segunda, garantizar la autonomía del Banco de México y la tercera, evitar que Andrés Manuel López Obrador se agandalle los casi 200 mil millones de dólares que hay en las reservas del Banco de México y los use en sus caprichos sexenales, incluyendo sus programas sociales para mantener controlados a sus votantes cautivos, rumbo a las próximas elecciones presidenciales de 2024.

En declaraciones a medios de comunicación, la ex subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, se ha comprometido a evitar esas 3 calamidades, lo que de poco ha servido para evitar la temblorina en los mercados financieros, agudizada por el anuncio catastrófico hecho por la Organización Mundial de la Salud sobre la cuarta ola del coronavirus por la variante sudafricana Ómicron, que efectivamente está resultando muy “preocupante”, incluso para las grandes potencias del mundo. Pero, pareciera que en México no pasa nada, ni para el llamado doctor muerte, Hugo López-Gatell, ni menos para el Presidente, que ha proclamado que “el coronavirus nos cayó como anillo al dedo”.

Pero a todo esto ¿usted sabe en dónde están más de 42 millones de vacunas que no aparecen? Y si aparece ese número evitará que la mortandad siga aumentando y con la cuarta ola acumulemos hasta un millón de muertos, los muertos de AMLO, por lo pronto ya suman 600 mil fallecimientos que en términos futboleros nos hablarían de 6 estadios Azteca repletos de fanáticos. ¡De ese tamaño es la catástrofe de salud pública con AMLO!

