Mon Laferte presume su embarazo con música

Se dijo conmovida por poder cantar sintiendo las pataditas de su bebé

Ofrece concierto lleno de amor y alegría en el Metropólitan

Mon Laferte se presentó con éxito en el escenario del Teatro Metropólitan para hacer un recorrido por todos sus éxitos musicales, no obstante, no fue un concierto cualquiera, pues la chilena se mostró evidentemente conmovida en todo momento al presumir su embarazo mientras acariciaba su panza al son de cada tema, lo cual los fans respondieron con gritos y aplausos para su cantante favorita.

La cantante salió al escenario alrededor de las 21:22 horas para arrancar con canciones como “Aunque te mueras por volver”, “Tormento” y “La mujer”, que bien sirvieron para empezar a calentar la garganta de todos los asistentes, quienes a partir de ese momento no dejaron de corear cada verso interpretado por la cantante.

Laferte lució un vestido rojo que ensalzaba su embarazo, incluso, manifestó que podía sentir las pataditas de su bebé en el vientre, por lo que el público exclamaba ternura a cada momento, siendo parte de ese momento inolvidable para la cantante que espera dar a luz en el mes de marzo de 2022.

Al tener un embarazo bastante avanzado, Laferte reconoció que le costaba trabajo llegar a las tonalidades mas agudas que exigen sus canciones, por lo que se disculpó diciendo Tengo que ser honesta con ustedes, me está costando mucho cantar, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo, pero es que ya me creció más la panza (risas)”, señaló.

Fueron 2 mil 300 personas testigo de este concierto, es decir, que el recinto no se llenó, pero para respetar el 75% de aforo permitido por las autoridades en el marco de la pandemia.

Continuó con temas como “Algo es mejor”, “Good boy”, “Beautiful Sadness”, entre otras, en las que a la chilena le ganó el sentimiento, no obstante, advirtió que si se ponía a llorar era porque las hormonas la estaban poniendo muy sensible “Antes de salir al escenario me dio mi ‘lagrimón’, como dato curioso (risas), así que si me pongo a llorar aquí ustedes no me hagan caso son las hormonas”, comentó.

Evidentemente no pudo contener el llanto cuando llego el turno de cantar “Niña”, una canción que según explicó la escribió antes de saber que estaba embarazada, es decir, que la letra no adelanta cual será el sexo del bebé, ya que esa información quiere guardarla en secreto hasta el momento en que llegue el alumbramiento.

A más de dos horas de espectáculo, la cantante puso a bailar a todos al ritmo de cumbia con sus éxitos, “La democracia”, “Plata ta ta”, “El beso” y “Amárrame”, con “Antes de ti” y “Tu falta de querer”, esta ultima la mas esperada de la noche.