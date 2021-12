Erasure viene a México

Anuncia fechas de su gira The Neon Tour en Latinoamérica

La nostalgia se vivirá el 15 de julio en el Teatro Metropólitan

Tras finalizar su gira con entradas agotadas en todo el Reino Unido, Erasure (Andy Bell y Vince Clarke) anuncian que llevarán The Neon Tour a México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil en julio de 2022.

El dúo top en las listas acaba de terminar una serie de fechas agotadas en el Reino Unido que incluyeron la Arena The O2 en Londres. Estas fechas recién anunciadas serán para América del Norte, el Reino Unido y Europa en 2022. Todos los detalles completos a continuación:

FECHAS EN AMÉRICA LATINA 2022

Julio 15 – Ciudad de México, México – Teatro Metropólitan

Julio 19 – Bogotá, Colombia – Royal Center

Julio 21 – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

Julio 23 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Julio 25 – São Paulo, Brasil – Espaço das Americas

Julio 27 – Porto Alegre, Brasil – Auditorio Araujo Vianna

Julio 29 – Río de Janeiro, Brasil – Vivo Rio

Adquiere los boletos en preventa Citibanamex el 14 y 15 de diciembre y un día después estarán a la venta en las taquillas del inmueble y a través de www.ticketmaster.com.mx.

Recientemente, la banda compartió un video de la nueva canción Time (Hearts Full of Love); que aparece en su recién lanzado EP Ne:EP de cinco (CD, casete púrpura de edición limitada y digital). Ne:EP es una pieza complementaria a su último álbum, “The Neon”, el cual contiene cuatro nuevas pistas, entre estas Secrets, que apareció originalmente en The Neon Remixed. El 19 de noviembre de 2021, el dúo compartió el nuevo Ne:EP Remixed de 5 pistas, el cual ya está disponible en plataformas digitales y para descargar.

El dúo publicó su decimoctavo álbum de estudio, The Neon, que consiguió colocarse en el #4 del chart en la lista de álbumes del Reino Unido, su posición más alta desde I Say I Say I Say, que a su vez se lanzó una edición de lujo con dos CDs el 5 de noviembre de 2021.

