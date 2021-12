Osos Fredo se suma a la causa del Teletón

Para transformar vidas de los niños, niñas y adolescentes

Cuatro diseños a la venta para ayudar a enfermos de cáncer o autismo

Arturo Arellano

Fredo es una compañía 100% mexicana en donde uno de sus principales valores es fortalecer el trabajo, buen trato, emplear a personas de la tercera edad y mujeres, siendo guía en sus propios emprendimientos; es ahí cuando la pasión se convierte en negocio y ahora manteniéndose fieles a sus principios, se suman a la causa del Teletón, vendiendo osos cuyas ganancias apoyarán a niños, niñas y adolescentes con discapacidades o enfermedades como cáncer y autismo.

Osos Fredo ha llegado a más de 14 mil hogares para brindarles alegría en estos dos últimos años y ahora, informan que han diseñado cuatro modelos edición limitada Teletón 2021 que se pueden adquirir a través de la página y las redes sociales de Fredo.

Jimena Merodio CEO de Osos Fredo, nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN “Desde siempre he apoyado al Teletón de una manera personal y genuina, pero ahora desde hace dos años que tengo en mis manos la marca de Osos Fredo, me empecé a proponer mucho el ir de la mano de la responsabilidad social para ayudar a la niñez mexicana y se me ocurrió, por terca, acercarme a Teletón para una colaboración especial, con la que se apoya a niños con autismo y cáncer. Teletón es una fundación que da atención de primera calidad con grandes médicos, especialistas y gran calidad humana”.

Jimena Merodio recuerda que en el acercamiento con Teletón “todo fue muy rápido, lo decidimos en octubre y los diseños son pensados en varios sectores de la población, para los niños es un pintable que se puede pintar y lavar para volverlo a pintar, se trata de plasmar sus emociones con plumones que trae el mismo oso, es una tela tratada que se presta para ser un acompañante de las emociones de todos”.

Luego, añade “viene un modelo usando los colores de Teletón, el primero es un mosaico con colores tenues, no tan intenso. Tiene mosaico, flores es muy padre, es un modelos con movimiento. El tercero es pensado en los adolescentes con colores intensos, un diseño divertido con colores fuertes en amarillo y morado. Y el cuarto es un oso a rayas, morado para gente más adulta, formal, pensando en regalarlo a los hombres”.

Puntualiza que “Osos Fredo es una empresa que desde que la tomé, nos esforzamos en hacer vínculo virtuoso, apoyando al desarrollo integral de los niños, a través de Un Kilo de Ayuda. En el haber de estos años, hemos apoyado a ‘Camina junto a mi’, ‘La buena tierra’, asociaciones de salud mental ayudamos a la niñez mexicana. Por ello nos honra estar a hora de la mano con Teletón”.

Además de la colección de Fredo Teletón, Jimena Merodio nos cuenta que “tenemos la colección de Navidad y varios modelos para cualquier tipo de regalo, hacemos osos con prendas, transformamos tus recuerdos en Fredos y se consiguen a través de redes sociales, estamos en puntos de venta en hoteles de gran turismo como Aqua San Miguel, Grupo Vidanta, Mayacoba entre otros, además 16 distribuidoras”.

Finalmente afirmó que “Fredo es para cualquier edad, a un niño le puede causar una capacidad de asombro, ¿quien no tiene una historia con un oso de forma hermosa?, si conecta es una conexión emocional, vendemos osos que se traducen en abrazos y tenemos un producto que te hace reconectarte con tu niño interior y no quiero dejar de mencionar que tenemos aromaterapia, Sanando con Fredo, que calma malestares como insomnio, es un tranquilizante de dolor de estómago, cólico, fiebre o un golpe, esos son desarrollados por una especialista”, concluyó.