La traición de potentados priistas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Visión para cuidar su pellejo

Dejan el poder a cómplices

Ni como oposición sirve

“Amlito”, al servicio de Morena

Salinas, Zedillo, Peña Nieto

AMLO, Fox, Calderón

Lotería rifa terrenos

Ganan boletos consecutivos

La antítesis de la estadística

La vanidad hace siempre traición a nuestra prudencia y aún a nuestro interés

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español

Un miembro de la Socialdemocracia en Alemania, hace unos 15 años, me comentó en Hannover que el PRI estaba muerto y que difícilmente podría levantarse. Y, si lo hiciera, sería el inicio de su desaparición del mapa electoral.

Estábamos de acuerdo: en México, el Presidente en turno deja a su sucesor, aunque no fuera de su propio partido. Así ocurrió durante los años del priismo totalitario. Para eso usaba todo el poder y el dinero del gobierno.

Coincidimos que la historia de los partidos políticos en América Latina tiene un lugar especial el Revolucionario Institucional de México. Un partido que duró 80 años en el poder y en los claroscuros, dejó una imagen de negros importante en la democracia.

No siempre el voto mayoritario tiene la razón, aunque las mayorías son el freno a los abusos de gobiernos totalitarios o inservibles. En otros casos, apoyan a personajes autoritarios, incompetentes y populistas (simpáticos, pues).

El PRI, vive sus últimos momentos como partido político. Tiene muchos seguidores aún, pero cada vez son menos. Sus dirigentes desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, no sólo han traicionado los principios de su partido, mismos que están materialmente desaparecidos, sino que también traicionan a sus militantes por unas cuantas monedas.

Salinas, a pesar que el resultado electoral en Baja California, en 1989, llegó a un acuerdo para entregar el triunfo a Ernesto Ruffo, del PAN, con lo que se iniciaba una era en la que el PRI ya no tendría el carro completo y compartiría, a regañadientes, el poder. Esto, debido a que cargaba en sus espaldas la descalificación popular de las elecciones presidenciales donde aparentemente las ganó Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988.

Tras el asesinato de Luis Donaldo, donde Salinas descubrió un complot, pero desconocía de dónde venía, nombró a Ernesto Zedillo, a insistencia del mentor u guía de éste, José Córdoba Montoya. No sabía lo que la historia le depararía a su ambición de poder y dinero.

Ahí se iniciaba el desplome del priismo. Zedillo dejó el poder en manos de Vicente Fox, del PAN. Sabía que Francisco Labastida hurgaría en las finanzas de pupilo de Córdoba Montoya y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. De alguna manera impediría, con todo el poder del dinero del presupuesto, que el salinismo regresara al poder. Sabía que era la sentencia de cárcel a su gobierno.

Fox, cándido, sufrió el arrebato del poder de su propio partido. Felipe Calderón, conocedor de las entrañas panistas usó ese conocimiento para impulsar su candidatura a la Presidencia. Fox, quien odiaba al PRI y era un panista de corazón, apoyó con la estructura presidencial a Felipe. Así también cubría sus huellas de abusos de poder que hicieron los panistas al paso del liderazgo del Poder ejecutivo.

Felipe, en la Presidencia, amasó una gran cantidad de enemigos de todos los signos. Fue así como encontró en Enrique Peña Nieto una promesa de impunidad a gran parte de su gabinete que usó el poder político como instrumento de enriquecimiento. Gobernadores, alcaldes y secretarios de gabinete se enriquecieron hasta el cansancio en el panismo foxista y calderonista.

Enrique Peña ofreció impunidad a los azules. Calderón no le dejaría el poder a Andrés Manuel López Obrador, quien guardó un enorme enojo con Calderón y Fox, ya que divulgó públicamente que ellos le robaron 2 veces la Presidencia. En ninguna de las dos ocasiones comprobó sus dichos, pese a que se contó voto, por voto, casilla por casilla, como él demanda. Los números no cambiaron y fue una mentira el fraude electoral que clamaba el ex priista, ex perredista y ahora dueño de Morena.

Así, que para cubrir la impunidad de los sexenios panistas, Peña Nieto borró las huellas del pasado; sonrió a Salinas de Gortari, aunque al final de cuentas traicionó al priismo, con su trivialidad, corrupción y necesitaba impunidad.

Si ganaba el PRI, con José Antonio Meade, éste tendría que legitimarse y una manera era metiendo a la cárcel a EPN o a otros miembros del gabinete; si ganaba el PAN, con Ricardo Anaya, su lema de campaña fue meterlo a la cárcel y sólo uno era su salvavidas: Andrés Manuel López Obrador, quien no necesitaba de nada. Él era la víctima del sistema y con él se acababa la sombra de los partidos que hundieron a México.

Bueno, qué decir de ahora donde el gobierno de AMLO tendrá que buscar también lealtades en el sucesor. Pero ese será tema de otra columna.

De esa manera Peña Nieto le dio la puntilla al priismo, a sus aliados y benefactores.

Pero, este asesinato al priismo, no lo hicieron EPN y Zedillo. También sus aliados en el partido que los hizo multimillonarios.

Santiago Oñate dejó hecho trizas al PRI y abandonó a Francisco Labastida, sin recursos ni estructura. Zedillo, fue el que lo dejó en la ruina, en la miserable ignominia.

La supervivencia como opositores, ha sido desastrosa. Pero, Enrique Ochoa, de plano no sólo nado de a muertito, por instrucciones de Peña Nieto, para dejar perder las elecciones y humillar a José Antonio Meade. René Juárez, en 2 meses no logró materialmente nada ya que le tocó la elección como emergente y sin herramientas, ni dinero, y Claudia Ruiz Massieu en un año fue arrasada por Alejandro Moreno, quien tiene más ambición que ganas de hacer una oposición digna.

Así es como destruyen a un partido, que todavía tiene algunos seguidores, pero ahora sueñan con un pasado de encanto, pero con las pesadillas de una tormentosa realidad.

PODEROSOS CABALLEROS

SOSPECHOSOS PREMIOS DE LA LOTERÍA: Me hicieron llegar la lista de la Lotería del pasado 5 de diciembre de este año, en el que se rifó lotes rústicos y un terreno maravilloso frente al mar. Eran 297 millones de pesos en premios en especie y efectivo. Los ganadores (lo que es un milagro estadístico) fueron los cachitos que van del 1211397 al 1211597. https://www.lotenal.gob.mx/Comercial/Listas/granespecial252.pdf. ¡fueron 200 billetes consecutivos! Ni uno se saltó. Explicaciones son las que urgen. Los 200 predios sin servicios, tienen un valor de 1 millón 245 mil pesos. Una casa frente al mar en la Playa Espíritu, Sinaloa. ¿Quiénes compraron esos billetes? ¿Los habrán apartado? Qué cinismo!!! Necesaria una auditoría a la #LoteríaNacional. Este es un fraude descarado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIBA

HOSPITAL ABC: En el 135 aniversario, Centro Médico ABC, cuyo presidente de su patronato es Klaus Boker, consolida uno de los pilares filantrópicos. En colaboración con su cuerpo médico, instituciones de salud pública y filantrópicas de la sociedad civil, ofrece servicios médicos de manera incluyente y solidaria a comunidades económicamente vulnerables con un modelo de atención sistematizado que ha probado ser efectivo y que puede replicarse para llegar a más mexicanos. Se encuentra en el ranking Los Mejores Hospitales Privados de México realizado por Funsalud, Blutitude y Expansión como el mejor hospital de México. El Centro Médico ABC es una Institución de Asistencia Privada. Está dirigido por un patronato integrado por miembros de la comunidad mexicana, americana, británica e internacional. El ABC invierte parte de sus remanentes en programas asistenciales para mejorar la salud de comunidades vulnerables, investigación, enseñanza, actualización e innovación tecnológica para poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes.

