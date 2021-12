Los “cachorros” del PRI en Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Generaciones de políticos, ricas

Huyen ante el desplome priista

Hijos de expresidentes tricolores no dejan el presupuesto

Quédate en México, crisis humanitaria

Pelean migrantes contra mexicanos

Agricultores a merced del hampa

Segalmex, tortuguismo burocrático

Ampararán Afores

En riesgo decretazo

Guanajuato

Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil

Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés

La lista de los “cachorros” de la post revolución, es interminable. Nunca se alejan del poder y mantienen las arcas llenas de dinero.

La Revolución Mexicana no sirvió para mejorar la vida de los campesinos y los más pobres del país. La llamada, por López Obrador, como Tercera Transformación, no fue otra cosa que el cambiar el poder y el dinero de manos.

Antes eran los hacendados, latifundistas y multi casatenientes. El saqueo que hicieron los militares de la Revolución, muchos que lograron grados y botines de guerra mediante las matanzas de civiles en la Revolución Mexicana. Fueron limpiando sus nombres mediante el poder político.

Herederos de una larga historia de crímenes y saqueos, se mantienen hasta nuestros días como honorables políticos o empresarios. Ellos, seguramente, no tienen ninguna culpa de ello, pero sí usufructúan la riqueza mal habida de sus ancestros.

Esa Tercera Transformación, como la nombró López Obrador, fue un saqueo y matanzas impunes. Los herederos de personajes reconocidos como Zapata, Villa, Carranza, entre otros, distan mucho de tener las propiedades de otros que fueron inmensamente ricos.

Los Obregón, los Elías Calles, los Ortiz Rubio, los Portes Gil, los Cárdenas, los Ávila Camacho, los Alemán, los Díaz Ordaz, los Echeverría, los López Portillo, los De la Madrid, los Salinas, los Zedillo, los Fox-Sahagún, los Peña Nieto, los Calderón e incluso los López Obrador. Por varias generaciones, sin trabajar, está asegurado su futuro.

Es más, estoy seguro que no conocen al hijo, nieto o bisnieto, pobre de ex presidentes, ex gobernadores y, incluso hasta ex presidentes municipales.

LOS “CACHORROS” DEL PRI, EN MORENA

Pero lo más ilustrativo es que se aferran al poder y no importan los principios ideológicos.

Esos “cachorros” que vivieron al amparo del Partido Revolucionario Institucional, se mantienen bajo la sombra del poder. Sea quien sea, partido que sea. Todo es mantener las canonjías de estar pegado a la ubre presupuestal. Ejemplos son muchos. Ahí vemos a los descendientes de priistas connotados como Carlos Sansores Pérez, cuya hija Layda Sansores, es gobernadora de Campeche. Agregamos a la lista de dirigentes del PRI, a Omar García Harfuch, jefe de la policía con Claudia Sheinbaum, es hijo de un ex presidente del PRI, Javier García Paniagua.

Los hijos de los gobernadores de Chiapas Eduardo Robledo, Zoe, es director del IMSS. El priismo marca a Morena. Los políticos encumbrados en el guinda, fueron amamantados por el Revolucionario Institucional.

Durante décadas el tricolor era la agenda de colocación de políticos que nunca en su vida hicieron algo provechoso por la sociedad, pero salieron muy vivillos al tener fortunas espectaculares.

Esos priistas multimillonarios como Manuel Bartlett, secretario de gobernación con Miguel de la Madrid; Napoleón Gómez Sada, hizo una enorme fortuna exprimiendo a los trabajadores mineros. Esto lo aprendió a hacer muy bien Napito, su hijo quien sigue explotando a la clase trabajadora del país.

Ahí están la mitad de los senadores de origen priista y ahora morenistas. Lo mismo en la Cámara de Diputados, en el gabinete de AMLO y otros, que siguen cometiendo estropicios desmedidos al amparo de Morena y sus “impecables” principios que la mayoría no cuestiona, aunque sean corruptibles y corruptos.

En fin, un PRI con un clóset lleno de cadáveres sociales, ahora llega Morena como cancerbero de un pasado inconfesable. Algunos morenistas me dicen que el PRI se terminó. Eso es falso, sólo cambio de color. Son lo mismo, incluso en el PAN y todos los demás partiditos del panorama político del país.

PODEROSOS CABALLEROS

“QUÉDATE EN MÉXICO”, CRISIS HUMANITARIA: El gobierno mexicano acordó con Estados Unidos reactivar el programa “Quédate en México”. Esto generó hordas de indocumentados presionen al gobierno de López Obrador a darles asilo y trabajo. Miles son presas del crimen organizado y traficantes de humanos, que los llevan entre fluidos corporales y sin aire, escondidos en tráileres. El jueves murieron 55 en un accidente que desnudó la corrupción y complicidad de autoridades con mafias de traficantes de humanos. Miles han muerto en nuestro país y los gobiernos de México, EU y toda Centroamérica, se niegan a ver lo que sus ojos miran. Ya hay conflictos graves con mexicanos en Tijuana, Piedras Negras, Monterrey, entre otros. Nos comprometidos a darles un paso digno y no cumplimos. El país está entrampado y se avizoran estallidos sociales.

SEGALMEX, DUERME: Grave, lo que ocurre en las zonas productoras de maíz y frijol del país. Por un lado, en Veracruz, los campesinos ante la preocupación por la baja productividad de los campos de cultivo, derivado de las afectaciones del paso del huracán Grace, no hay suficiente grano que ingrese a los centros de acopio de Segalmex, organismo que encabeza Ignacio Ovalle Fernández. Los zacatecanos, por otra parte, exigen a Ovalle la apertura de 42 centros de depósito. Los agricultores piden apoyo oficial, ya que los criminales organizados los presionan con el objetivo que les vendan baratas las cosechas. Aquí es donde debe apoyarlos la Federación.

AMPARÁN AFORES: El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones enmendó la plana al presidente de la Consar, Iván Pliego Moreno que, debido a su absoluto desconocimiento del sector, se empeñó en disminuir y topar las comisiones que aplican las diferentes Afores. Con ello afectó la competitividad en el mercado. Esto en relación a la solicitud de amparo que promovieron Afores Coppel, Sura, entre otras. El juzgador ponderó el interés social y exoneró a las autoridades competentes (Consar y SHCP) a que afronten los eventuales retos económicos y técnicos con el fin de asegurar la confiabilidad del mercado de las Afores.

EN RIESGO, EL “DECRETAZO”: La Suprema Corte De Justicia de La Nación admitió la Controversia Constitucional que interpuso el INAI contra el “decretazo” por el que se declaran como de Seguridad Nacional las obras del gobierno federal. El tribunal rechazó suspender el decreto; sin embargo, le concedió la suspensión al Instituto para el efecto de que la Federación no reserve la información de dichos proyectos, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto. Todo ello traducido al español, significa que deberán informar todos los procedimientos, pese a ser catalogados de seguridad nacional. Sin embargo, el fondo del “decretazo” es el de realizar cualquier confiscación y expropiación, sin dar tiempo de ampararse a cualquier mexicano. De esa manera, el gobierno puede expropiar tu casa porque se les ocurrió poner una oficina de gobierno en esa zona. Pero, no podrás exigir indemnización ni el freno de las obras, aunque tus intereses, como individuo, estén supeditados al gobierno todo poderoso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GUANAJUATO: El estado de Guanajuato, que gobierna Diego Sinhue Rodríguez, recibió el Distintivo como Entidad Promotora de Responsabilidad Social, debido a que 135 empresas del estado recibieron su Distintivo como Socialmente Responsables, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. Este distintivo es otorgado a los gobiernos por su compromiso público y voluntario por impulsar una gestión socialmente responsable, basada en una visión de mejora continua incrementando sus estándares en los ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad, y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos