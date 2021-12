UMO presenta su sonido de rock clásico con “Inconfesable”

De Ugo Rodríguez y Samo Madrigal

La agrupación quiere retomar la esencia del género con su propuesta

Arturo Arellano

La banda de rock UMO es la nueva propuesta del reconocido Ugo Rodríguez, músico que ya cuenta con una amplia trayectoria en la industria con proyectos anteriores como Azul Violeta y que ahora se une a Samo Madrigal para dar vida a su nuevo sencillo “Inconfesable”, del que platicaron en entrevista para DIARIOIMAGEN.

“Todo empezó por Sara Valenzuela que estaba invitando cantantes para un tema de Los Beatles, fui al estudio, nos gustó mucho las versiones que hizo, los arreglos y demás, me encontré con Samo y le pregunté qué estaba haciendo, yo venía de una serie de intentos con los Yo-yo Breakers, luego cantando jazz y empezamos a reunirnos, desde la primera sesión propusimos canciones, por lo que para noviembre ya teníamos colección nutrida de canciones, nos preparamos para el material, pero vino la pandemia, nos distanciamos un mes, no sabíamos qué onda, luego regresamos al estudio”, recordó Ugo.

Explicó que la banda “somos Samo y yo, pero para tocar en vivo tenemos un par de músicos que nos acompañan. Seguimos componiendo y le dimos salida a las canciones de manera individual, así ha sido desde que empezamos, hemos lanzado cuatro canciones inéditas y ahí vamos con buena respuesta”.

Samo, por su parte, comenta “Inconfesable fue una de las canciones intermedias que estuvimos haciendo, la letra es clara en el sentido de que hay cosas que no se pueden decir por mas que te lo pidan, te lo llevas a la tumba. De toda esta colección de canciones, ‘Inconfesable’ es la canción más diferente de las pasadas cuatro, abre el espectro de lo que es la banda, más accesible para todo tipo de escuchas o de gustos musicales”.

Afirma que por la misma temática la gente se identifica más, “los sencillos fueron más en cuestionamiento sobre lo que mueve al mundo, el dinero, el poder, el sexo, las farmacéuticas, era un poco más de eso, pero después hablamos de saturación no solo del espacio en el mundo sino de nuestras mentes que cada vez están más cerradas”.

Al tener varios proyectos en su andar musical, Ugo celebra que una de las cosas que le queda más clara es que la experiencia “ya llegamos a lo que estamos buscando más rápido, los procesos son más cortos e intuitivos, Samo y yo tenemos un clic, particularmente a mí nunca me había tocado trabajar con alguien con quien me entendiera tan bien, entonces si ha ayudado todo este andar que tenemos en la música, no solo el hecho de que nos entendemos, sino que buscamos lo mismo en sonido, concepto y en las mecánicas de trabajo que son muy divertidas”.

El sonido, afirma “es como hemos sonado siempre, más bien ahora es la actitud de cómo enfrentamos las composiciones, somos completamente rocanroleros, desinhibidos, se trata de no estar pensando en algo muy elaborado, es algo orgánico, creo que si podemos definirnos de una forma es que UMO tiene un abanico de opciones no nada más una sola canción o un solo sonido, sonamos a UMO, no somos solo rock, somos muchas cosas, muchos sonidos. Y en letras somos irreverencia, disidencia, una de las cosas por las que decidimos este proyecto es que en los últimos años el rock se ha venido a suavizar, es más pop rock que rock”, concluyó.