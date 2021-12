Irving Castañeda salta a la fama con un estilo único

Con el empujón del Rey Grupero

Estrenó su versión de “Si te pudiera mentir, de Marco Antonio Solís

Arturo Arellano

A un año de su lanzamiento como artista, Irving Castañeda ya cuenta con 1 EP, 1 LP y 4 sencillos en su corta, pero prometedora carrera en el regional mexicano. Su canción

“Para mi viejo” se convirtió en una de las favoritas del público al viralizarla en TikTok,

Más tarde el youtuber y Tiktoker El Rey Grupero, quien se encontraba en la calle grabando contenido para su canal, vio a un gran número de espectadores que apreciaban a un niño cantar y tocar su guitarra, por lo que se acercó a él para preguntarle por qué estaba ahí, a lo que le respondió: “Para poder ayudar a mi familia y por qué mi sueño es llegar a ser un gran artista de la Música Regional Mexicana”.

El Rey Grupero esa tarde le hizo una promesa al niño y era presentarlo con un productor musical, promesa que cumplió y ahora Irving nos presenta su nuevo sencillo “Si te pudiera mentir” del que nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Se estrenó la canción de marco Antonio Solís, ojalá les guste y le estamos echando muchas ganas”.

Añade que en este caso “la canción tiene mucho sentimiento, no he tenido esa experiencia de la que habla la letra, pero sé que mucha gente se va a identificar con la historia, eso me atrapó, además de que mi familia siempre la escuchaba. Ahora la hago en sierreño, que es Ariel Camacho quien trajo este genero, son dos guitarras, una con los adornos, requintos y otra es la armonía de la guitarra común de seis cuerdas, asimismo la tuba que acompaña”.

Refiere que gracias a Dios la empresa ya le ayudó a tener dos discos en las plataformas y “Si te pudiera mentir” es el tercer sencillo que ha lanzado en esta etapa “Aparte de esta canción tengo tres canciones ahí en proceso, pero aparte me gustaría grabar la canción de ‘Cuando quería ser grande’ de Vicente Fernández que le cantó a su papá y luego Alejandro a Vicente, esa canción, quiero aventarme con ella”.

De composiciones, dice que “solo tengo una, que toda la letra se refleja en lo que he hecho en la música, mis retos, se llama ‘Agradecido’, porque la gente decía que era un chamaquito y que no tenía nada qué ofrecer, pero demostré con esto que sí puedo. Y tenemos varios planes acá donde vivo, las comunidades quieren llevarme a sus fiestas, gracias a Dios me ha servido, incluso, la pandemia, porque empecé a darle rienda suelta a mi proyecto pude grabar, componer, ensayar, ser mejor, ir a clases de canto”.

De su padrino el Rey Grupero platicó “Hace un año me tocó ir a botear, es cuando demuestras tu talento a cambio de una ayuda económica, andaba por el centro en Bellas Artes, afuera del Metro y Rey Grupero se baja de los vagones me escucha cantar y me dice que le gustó como cantaba, pidió contactos y al siguiente día le marcó a mi papá para encontrarnos y que nos presentara a alguien de un sello discográfico, de SNAC Music fuimos sin cita y ahora estamos aquí, gracias a él me firmó la compañía”.

Adelantó que vienen dos temas nuevos “uno es para mi viejo, que ya lo habíamos sacado con pura guitarra y ahora viene con requinto armonía y tuba, ha tenido muy buena respuesta el tema, lo vamos a relanzar mejorado y aparte otra canción para la mamá”. Mientras tanto sus temas ya están disponibles en plataformas digitales.